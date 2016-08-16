Campamento De Entrenamiento - Día 12

Mira la galería de fotos del día 12 del campamento de entrenamiento en Oxnard, California.
Caleb Downs y la clase de novatos estrenan números de jersey con los Cowboys
Tras reportarse al minicampamento de novatos para comenzar su carrera en la NFL, Caleb Downs y la clase de novatos de 2026 recibieron la asignación de números de jersey por parte de los Cowboys.
Christian Parker habla sobre Caleb Downs y las perspectivas de la defensa de los Cowboys
La llegada de Caleb Downs tiene a Christian Parker más que emocionado, y su visión para la unidad defensiva de los Cowboys podría impulsar una transformación rápida y notable.
George Pickens firma la etiqueta de franquicia con los Cowboys
El receptor abierto de Pro Bowl, George Pickens, ha firmado oficialmente su etiqueta de franquicia para 2026, y los Dallas Cowboys no tienen planes de canjearlo.
Valdes-Scantling y otros dos firman con los Dallas Cowboys
Buscando reforzar la tabla de profundidad, los Dallas Cowboys llegaron a un acuerdo con el receptor abierto veterano Marquez Valdes-Scantling junto a otros dos agentes libres con experiencia.
Dallas Cowboys finalizan su clase del Draft 2026 con énfasis en la defensa
Los Dallas Cowboys completaron su clase del Draft 2026 con siete selecciones, cinco de ellas defensivas, encabezadas por Caleb Downs.
Cowboys seleccionan a Anthony Smith en séptima ronda del NFL Draft 2026
Con su última selección en el NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys volvieron al lado ofensivo del balón y seleccionaron al receptor abierto Anthony Smith, procedente de East Carolina.
NFL Draft: Cowboys seleccionan tres jugadores en la cuarta ronda
Los Dallas Cowboys aprovecharon al máximo la cuarta ronda del NFL Draft 2026, sumando tres piezas clave para reforzar su roster.
Cowboys seleccionan a Jaishawn Barham en tercera ronda del NFL Draft 2026
Con su selección de tercera ronda en el NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys realizan otro movimiento para reforzar su defensa al seleccionar al EDGE Jaishawn Barham.
Cowboys adquieren a Dee Winters en un canje con los 49ers
Los Cowboys realizaron un canje temprano en el Día 2 del NFL Draft 2026 para adquirir al apoyador Dee Winters de los San Francisco 49ers.
NFL anuncia Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens en Brasil
La NFL ya tiene definido al rival de los Dallas Cowboys para su juego internacional en Río de Janeiro, Brasil, en 2026: los Baltimore Ravens.
Cowboys responden a los rumores de canje por George Pickens
El receptor abierto de Pro Bowl George Pickens planea firmar su etiqueta de franquicia y los Dallas Cowboys aclaran el rumor de un posible canje.