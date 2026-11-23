Quinnen Williams no se guarda nada. Durante las últimas semanas, mientras los Dallas Cowboys han tenido dificultades para encadenar victorias, el tackle defensivo All-Pro ha asumido su responsabilidad y se ha mantenido reservado al hablar de los cambios que se han realizado detrás de escena.

De manera constante y muy pública, ha asumido la responsabilidad por los problemas de la defensiva, incluso cuando los videos y las estadísticas no necesariamente respaldaban esa postura. Sin embargo, después de la contundente victoria sobre los Tennessee Titans en la Semana 11, que dejó a Dallas a un triunfo de alcanzar una marca de .500, Williams habló con franqueza y sin rodeos.

El tiempo dirá si Mike Pettine, ahora encargado de llamar las jugadas, puede cambiar el rumbo de esta unidad respecto a lo que mostraba cuando Christian Parker tenía esa responsabilidad. Por ahora, Williams estuvo, en su mayoría —y esa es la palabra clave—, satisfecho con lo que vio el domingo.

"Creo que lo más importante en lo que nos enfocamos fue en la ejecución. Sin importar quién llamara la jugada o qué jugada se llamara, los jugadores en el campo teníamos que ejecutarla. Creo que, en términos generales, hicimos un buen trabajo", dijo.

Dicho esto, él y el resto de la defensiva no pueden presumir del mismo desempeño que sus compañeros de la ofensiva, especialmente después de permitirle 30 puntos a Cam Ward, Tony Pollard y unos Titans que llegaban al partido en el AT&T Stadium con apenas una victoria en la temporada.

"Seguimos permitiendo 30 puntos", agregó Williams, siendo honesto consigo mismo y con los demás. "Definitivamente tenemos que revisar el video, aprender de lo que pasó y corregir los errores, porque sabemos qué tipo de defensiva podemos ser. Todavía tenemos mucho camino por recorrer y debemos seguir dando pasos hacia adelante".

Williams ha tenido un papel importante en los avances recientes de la defensiva.

Antes de que concluyera la jornada dominical de la NFL, lideraba la liga en tacleadas para pérdida de yardas, con 16 en la temporada. Además, terminó el partido con dos capturas (ocho en sus últimos ocho encuentros), dos pases defendidos y un balón suelto provocado.

"Estoy haciendo absolutamente todo lo que está a mi alcance desde el frente de la línea defensiva para cambiar el rumbo de los partidos", dijo. "Creo que, especialmente en la línea defensiva, tenemos jugadores capaces de dominar. Me da mucho gusto que en las últimas semanas hayamos dado pasos hacia adelante, hecho jugadas y aportado todo lo posible para que esta defensiva alcance el nivel que sabemos que puede tener.

"Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo, pero, como dije, permitimos 30 puntos y eso no es lo que queremos como defensiva. Tenemos que revisar el video, aprender de nuestros errores, crecer a partir de ellos y jugar todavía mejor".

Con Williams como uno de los líderes dentro del campo, los Cowboys se han convertido en uno de los mejores equipos de la liga a la hora de generar capturas y provocar pérdidas de balón en las últimas semanas.

Si logran corregir los bajones que han tenido en el tercer cuarto y mantienen un buen nivel durante los cuatro periodos, estarán más cerca de alcanzar el nivel de una ofensiva que ha tenido dos grandes actuaciones consecutivas en el AT&T Stadium.

"Sí, es increíble. La ofensiva es increíble, hombre", agregó. "Eso aumenta la urgencia de la defensiva por elevar su nivel, porque sabemos que contamos con una ofensiva como esa. Nos obliga a analizar el video, corregir errores y seguir trabajando.