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Flournoy señala lo que deben corregir los Cowboys en ofensiva

Oct 22, 2026 at 11:20 AM
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Somos Cowboys
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AP Photo/Jeff Lewis

FRISCO, Texas — Durante una racha de tres partidos esta temporada, la ofensiva de alto rendimiento de los Dallas Cowboys volvió a mostrar su potencial, con un promedio de 34 puntos por encuentro. Sin embargo, en sus dos compromisos más recientes, el equipo ha tenido dificultades para anotar, una situación que ha contribuido a su marca de 2-4.

Ryan Flournoy, el tercer receptor más productivo del equipo, detrás de CeeDee Lamb y George Pickens, señaló que los Cowboys están aprendiendo de lo ocurrido en sus primeros seis partidos, pero también tienen presente que aún queda mucho por jugar. Además, la División Este de la NFC atraviesa un momento complicado en conjunto.

"Estamos enfocados en un partido a la vez. La temporada es larga. Apenas estamos en la Semana 6 y todavía nos quedan 11 partidos", dijo Flournoy. "Creo que vamos en la dirección correcta y estamos corrigiendo las cosas que necesitamos mejorar. Tenemos la mentalidad de querer seguir creciendo. Sabemos que somos mejores de lo que hemos demostrado en estas últimas semanas.

"Por eso creo que vamos en la dirección correcta. Estamos teniendo las conversaciones necesarias, incluso las más difíciles".

Mientras la defensiva comienza a mostrar señales de mejoría, la ofensiva de Dallas ha quedado bajo mayor escrutinio en los últimos partidos.

La decisión de prácticamente abandonar el ataque terrestre durante un encuentro que se mantuvo cerrado ante los Green Bay Packers generó cuestionamientos. Después del touchdown por tierra de Javonte Williams, por ejemplo, los Cowboys recurrieron al pase en 37 de las siguientes 38 jugadas.

Ese será uno de los temas que el equipo deberá analizar esta semana, mientras se prepara para enfrentar a los Philadelphia Eagles el lunes por la noche.

"Tenemos un corredor dominante", recalcó Flournoy. "Javonte es un gran corredor y creo que necesitamos darle más el balón. Tenemos que hacer funcionar toda la ofensiva. Las defensivas no pueden detener a nuestros receptores y a nuestro grupo de corredores".

Cuando Dallas establece el juego terrestre, también genera más oportunidades para su cuerpo de receptores. Las defensivas deben decidir si refuerzan la caja para frenar a Williams, con el riesgo de dejar más espacios para Lamb, Pickens y Flournoy en el juego aéreo.

Sin embargo, esa combinación no se ha reflejado en las derrotas ante los Tampa Bay Buccaneers y los Packers. En ambos encuentros, el trabajo de la defensiva para mantener al equipo en el partido mientras la ofensiva intentaba encontrar su ritmo no fue suficiente para evitar la derrota.

Los Cowboys necesitan corregir esa situación en la Semana 7.

"Simplemente tenemos que salir al campo y confiar unos en otros", afirmó Flournoy. "Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que se espera de nosotros".

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