FRISCO, Texas — La decisión está tomada: Mike Pettine asumirá la responsabilidad de llamar las jugadas defensivas en lugar de Christian Parker, quien se mantendrá como coordinador defensivo durante los últimos siete partidos de la temporada de los Dallas Cowboys.

¿Y después?

"Ya veremos cuando llegue ese momento", respondió Parker a los medios antes del entrenamiento del jueves.

En su primera conferencia de prensa tras la decisión de los Cowboys y del entrenador en jefe Brian Schottenheimer, Parker habló de manera directa y transparente sobre lo que ocurrió durante los últimos días en Dallas.

El cambio es algo a lo que "definitivamente" se opuso, pero Schottenheimer insistió en llevarlo a cabo mientras el equipo busca "una perspectiva diferente" de cara al futuro. Y aunque Schottenheimer dejó claro que quiere que Parker permanezca en Dallas a largo plazo, esa no es la principal preocupación del coordinador de 34 años en este momento.

Su atención está puesta en vencer a los Tennessee Titans en la Semana 11 y evitar que los Cowboys caigan a una marca de 1-5 en el AT&T Stadium.

"Personalmente, no es una situación ideal para mí, pero en este momento es lo mejor para el equipo. Así es como vamos a seguir adelante. Continuaremos preparándonos y trabajando de la misma manera en que lo hemos hecho durante la semana", explicó.

Aunque Parker está decepcionado por la decisión, también es consciente de los problemas defensivos que llegaron a su punto más crítico en la derrota por 46-40 ante los San Francisco 49ers la semana pasada.

"Creo que, en general, no hemos ejecutado bien. No hemos tackleado como deberíamos ni como sabemos que somos capaces de hacerlo. Lo hemos conseguido en distintos momentos, pero no hemos sido consistentes. Creo que ese es el problema principal: la falta de consistencia. No podemos empezar lentamente; tenemos que salir con intensidad desde el principio y mantener ese nivel durante todo el partido", señaló.

Por ahora, Parker seguirá siendo responsable de coordinar y comunicar el plan de juego durante la semana, mientras que Pettine se encargará de ejecutarlo y llamar las jugadas durante los partidos.

"Solo será incómodo si nosotros permitimos que lo sea", agregó.

Los Cowboys todavía están definiendo quién estará en la banda y quién ocupará la cabina de entrenadores durante los partidos. El equipo tendrá que tomar esa decisión en las próximas 48 horas.

Por su parte, la relación con Pettine, quien llegó recientemente a Dallas para ayudar con el crecimiento y desarrollo de Parker, aparentemente se mantiene igual que antes de este cambio.

"Hay apoyo de ambas partes. Yo lo apoyo a él y él me apoya a mí. Mi responsabilidad es asegurarme de apoyarlo de la manera adecuada los domingos", dijo Parker.

El tiempo dirá cómo se desarrolla esta situación. Aunque Parker y Schottenheimer parecen tener perspectivas distintas sobre lo ocurrido, ambos coinciden en que quieren que los Cowboys ganen partidos. El coordinador, por su parte, dejó claro que, aunque está decepcionado con la decisión, no piensa dejarse vencer por la situación.

Después de considerar la posibilidad de salir del equipo, Parker decidió permanecer en Dallas. Por lo tanto, todavía tiene un trabajo que hacer, aunque sus responsabilidades ahora serán distintas a las que aceptó durante la temporada baja.