Lejos de celebrar, estos Cowboys pueden, de momento, volver a respirar.

Ya con los cambios en la estructura defensiva con la llegada de Mike Pettine se pudo de pronto ver una mejora en cuanto a presiones, coberturas y tackleos, aun cuando muy visiblemente hubieron algunos detalles que fueron evidentes en cuanto a poder vencer a un pobre equipo de los Titanes de Tennessee (1-9) por marcador de 51-30 en el AT&T Stadium.

Claro está que el equipo de Robert Saleh no fue rival a fin de cuentas y con la mejora del lado defensivo se pudo por fin ver a un CeeDee Lamb y George Pickens estar compaginados, aun cuando haya tanto "hater" que dice que ante tal "equipillo" sería el colmo no ganar. Pero es el equipo en el calendario y los guerreros del teclado van a seguir haciendo comentarios que lejos de criticar más bien buscan ofender e insultar como niños malcriados sin sus canicas en el patio de la escuela.

Desde un principio se sabía que este juego estaba directamente vinculado al juego del jueves ante las Águilas (3-7) en el clásico no solo del Día de Acción de Gracias pero también lo mismo ante su acérrimo rival de la División Este de la NFC. El cometido de no pensar en los Gigantes (6-3-1) que le ganaron a los Jaguares (7-3) fue necesario para lograr la victoria pensando que la tarea sigue, con el cometido de llegar a su sexta victoria.

Así que por los pronto no hay nada que celebrar.

Los que si celebraron como si hubieran ganado el Súper Tazón fueron propiamente las Águilas de Philadelphia luego de su propia victoria en el Lincoln Financial Field al son de 19-16 sobre un de pronto vulnerable equipo de Mike McCarthy y sus Acereros (6-4) luego de haber perdido los anfitriones siete de manera consecutiva.

No hay duda que la desdibujada División Este esta falto de continuidad aun viendo que también ganaron los Comandantes (4-5-1) de manera sorprendente ante los Bengalíes (7-3) en dramático final donde Jaden McDaniels se pudo sacar la espina en regreso en casa para neutralizar un tanto aquel desastroso empate ante los Gigantes en la semana cinco también en el Northwest Stadium de los Comandantes.

Estas Águilas de Nick Siriani (3-7) llegan como la ofensiva 32 de 32 en yardas totales con 255.6 yardas por juego, la 29 en yardas por tierra con 88.8 yardas promedio y la 28 por aire con un promedio de 166.8 yardas por juego. Del lado defensivo es la 22 mejor permitiendo 343.6 yardas totales, 120.8 por tierra siendo la 21 y la 17 por aire permitiendo 222.8 yardas por encuentro.

Los Vaqueros de Brian Schottenheimer llegan como la ofensiva número siete con un total de 378.5 yardas promedio por juego, siendo la 20 con 107.5 yardas por tierra y la segunda por aire con un promedio de 270.9 yardas por cotejo. La defensiva es la 31de 32 permitiendo 389.5 yardas por juego, colocándose como la 32 de 32 permitiendo un promedio de 151.5 yardas por tierra, mientras que por aire están como la 28 permitiendo 237.9 yardas por encuentro.

Los Cowboys traen un -2 en intercambios, cuatro intercepciones y cinco balones recuperados, mientras que los visitantes traen su propio -5 producto de tres intercepciones con otros dos en el renglón de balones recuperados y seis intercepciones, con diez balones extraviados por su ofensiva entre intercepciones y balones perdidos.

Para todo esto vamos a las cinco claves del juego número 136 entre estos dos añejos y acérrimos rivales divisionales con marca de 76-59 a favor de los Cowboys incluyendo una marca de 3-1 en juegos en la postemporada.

Clave 1. ¡Fuera demonios! La victoria ante Titanes ya es un recuerdo y para este momento de la temporada y con eso de que siguen prendidas las velas, la primera parte del crucigrama se resolvió para alivio de la Nación Vaquera con el siguiente paso faltando que la defensiva Pettine/Parker pueda solventar a Joe Milton y la peor ofensiva de la liga. La llegada de Pettine contrajo mejoras visibles en la presión al mariscal de campo contrario pero siguen los descuidos momentáneos en coberturas y el movimientos en campo abierto. Aquella anotación de Carnell Tate donde la secundaria no jugó hasta el silbato dio pena ajena, y lejos de ser perfectos, salieron victoriosos con cinco capturas a Cam Ward, nueve tackleos para pérdida de yardas (TFL) y también considerando los 21 acarreos para 110 yardas de Tony Pollard. Nada perfecto pero se buscará construir sobre este resultado con el pavo en el horno.

Clave 2. Hay que pegar dos veces. Se dice que hay que jugarlos uno a la vez, pero en este caso era ganarle a los Titanes con vista a la visita de los rivales divisionales vestidos de verde. También el doblete de Lamb/Pickens por fin se congeniaron donde se combinaron para 17 recepciones para 234 yardas y dos anotaciones, algo que se venía pidiendo a gritos tomando en cuenta que se tiene un duo de dos receptores abiertos números uno en la filas aéreas. Lo que sigue siendo mosca en la sopa es la falta de un juego de válvulas de seguridad "a la Vaqueros" con el uso de alas cerradas, y con la lesión de Jake Ferguson y la curva de aprendizaje de Brevyn Spann-Ford y James Mitchell no hay mucha tela de donde cortar considerando que el propio Luke Schoonmaker parece en momentos mas perdido en el espacio sideral que el propio Will y la familia Robinson. Por lo mismo se espera que se presente un segundón y volatazo para Javonte Williams, luego de ver al recién desempacado Jashaun Corbin con cinco acarreos para 32 yardas.

Clave 3. A seguir la protección. De nuevo se pudo contar con cinco guardaespaldas en Tyler Guyton, Tyler Smith, Cooper Beebe, T.J. Bass y Terence Steele aunado al ingreso continuo de Broderick Jones como jugador elegible en el extremos de la línea de golpeo. El propio Dak Prescott disfrutó de cero capturas tirando para cuatro anotaciones con 28 de 33 para 325 yardas y hasta corrió en jugada personal dentro de la yarda cinco para la anotación. Esta protección también se debe a que un sexto liniero ofensivo y la constante presencia de las formaciones de doble y hasta triple alas cerradas parecen ahora ser parte de la fórmula para el balance entre tirar y correr. Hasta se pudo ver funcionar el "jet sweep" con KaVonte Turpin con dos acarreos para 41 yardas siendo una la emocionante anotación llegando primero a la marca naranja de la esquina izquierda de las diagonales. Es claro que jugaron ante una de las peores defensivas de la liga, pero el poder salir del terreno de juego sabiendo que el paso se tiene que redoblar y no andar celebrando algo que pueden ahora poner en el espejo retrovisor.

Clave 4. A tirar la marcas. A estas alturas no hay nada que presumir y tal parece que la fórmula de la NFL es que exista una paridad en cada uno de los juegos desde la semana uno hasta la dieciocho. Ambos equipos llegan con marcas perdedoras y lejos de equipos como Buffalo (9-1), Denver (8-2) en la AFC y Detroit (8-2), Chicago (8-2) y los 49s de San Francisco (9-1), que le dieron una verdadera cátedra a los Vikingos (7-3) ante lleno escandaloso en el Estadio Azteca de la CDMX. Aunque los "haters" no lo quieran reconocer, este es un juego difícil de dominar y de pronto cualquier cosa puede suceder, y no solo los Vaqueros que andan en la segunda división en busca de llegar a la gran fiesta. Lo óptimo es seguir peleando mientras la vela este prendida con el rival en puerta y aun cuando los Cowboys andaban viendo una semana corta donde el perder uno de estos dos es inaceptable con la existente marca, todavía hay que salir a ejecutar la estrategia tanto del lado defensivo como el ofensivo; y no olvidemos que los equipos especiales también cuentan, observando de paso que Brian Anger no tuvo despeje alguno el domingo.