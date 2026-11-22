ARLINGTON, Texas — CeeDee Lamb es especial. Es algo que los Dallas Cowboys saben desde hace mucho tiempo, pero eso no significa que todavía no puedan sorprenderse por lo que sigue haciendo semana tras semana y temporada tras temporada, como los Tennessee Titans pudieron comprobarlo de primera mano.

Lamb tuvo otra actuación sobresaliente en la Semana 11, al acumular 132 yardas por recepción y un touchdown en 11 atrapadas (12 objetivos). En el proceso, superó la marca de las 1,000 yardas por recepción por sexta temporada consecutiva en sus siete años de carrera en la NFL. Y, aunque no se habla mucho de ello, en su temporada de novato se quedó a solo 65 yardas de alcanzar esa cifra, lo que habría significado siete temporadas consecutivas superando las 1,000 yardas.

Ese nivel de grandeza no se encuentra fácilmente y, cuando llevas el número 88, es obligatorio tenerlo en tu ADN, como lo tiene Lamb.

"Mi mentalidad y la manera en que afronto cada partido es salir a ofrecer mi mejor desempeño cada semana, sin importar quién esté del otro lado", dijo el tres veces All-Pro y cinco veces seleccionado al Pro Bowl. "Me encanta competir. Amo este deporte. Me encanta luchar junto a mis hermanos y, obviamente, hacer grandes jugadas.

"Creo que la constancia en ese aspecto me ha permitido alcanzar las 1,000 yardas cada año. Y tengo grandes compañeros de equipo. Un reconocimiento para todos ellos. Yo simplemente mantengo la cabeza agachada y sigo trabajando".

También explicó que cuidar su cuerpo fuera del campo es parte fundamental de su preparación.

"Eso es tan importante como lo que hago dentro del campo, ¿sabes a qué me refiero?", dijo Lamb. "Todo el tiempo que invierto semana tras semana, prácticamente todo mi tiempo libre, en cuidar de mí mismo. Siento que vale la pena cada domingo y que logros y reconocimientos como este simplemente lo dejan por escrito".

Lamb sigue siendo el motor y el referente de lo que Dak Prescott y la ofensiva de los Cowboys buscan conseguir. Y Prescott no pasa por alto su dedicación, actitud, espíritu competitivo ni su manera de afrontar el juego y su papel dentro del vestidor.

Ambos son compañeros desde 2020 y, prácticamente, hermanos durante buena parte de la última década.

"Es tan bueno como cualquiera. Es uno de los mejores jugadores con los que he tenido la oportunidad de jugar", dijo Prescott sobre su receptor número uno desde hace tantos años. "Lo que hace dentro y fuera del campo, y cómo se asegura de estar listo, ya sea que tenga un golpe en el muslo o alguna molestia en el tobillo una semana, para regresar la siguiente como si nada hubiera pasado y producir de esa manera... hay que reconocerle el mérito.

"Es un talento extraordinario. Es un tremendo jugador de futbol americano. Es un gran hombre y me siento afortunado de jugar este deporte a su lado, de verlo madurar año tras año y de ver en el jugador en el que se ha convertido. Hace que mi trabajo sea más fácil".

Las actuaciones de Prescott y Lamb, junto con George Pickens, Javonte Williams y el resto del equipo, ayudaron a que los Cowboys sumaran 51 puntos —su mayor producción en un partido desde 2022— y consiguieran una victoria en la Semana 11.

Entonces, ¿qué fue diferente esta semana ante los Tennessee Titans?

"Siento que la comunicación durante toda la semana, tanto en las prácticas como en las reuniones, fue muy clara y detallada", dijo Lamb. "Creo que todos estábamos en la misma sintonía y, cuando ejecutamos de esa manera y las cosas comienzan a funcionar desde el principio, es difícil detenernos".

Los Cowboys consiguieron 33 primeros y diez ante los Tennessee Titans, la mayor cantidad en un solo partido en la historia de la franquicia. Además, acumularon 466 yardas totales de ofensiva y seis touchdowns en sus primeras siete series, para alcanzar los 51 puntos en el encuentro.

Pero nada de eso importará si, dentro de cuatro días, el Día de Acción de Gracias, pierden ante los Eagles, que visitarán Dallas.