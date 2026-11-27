Los Dallas Cowboys siguen encontrando nuevas formas de perder, mientras continúa la montaña rusa que ha sido esta temporada 2026. Con la esperanza de conseguir su segunda victoria consecutiva y, con ello, su primera racha de triunfos desde el Día de Acción de Gracias del año pasado, Dallas terminó perdiendo de alguna manera ante los Philadelphia Eagles, 39-38. Y lo hizo después de haber tenido una ventaja de 21 puntos en el tercer cuarto.

A lo largo de la temporada, la defensiva de Dallas se ha venido abajo en los últimos minutos de varios partidos, mientras que la ofensiva, pese a sus buenos números, volvió a atravesar otro periodo de poca producción. El resultado fue una derrota dolorosa.

Los protagonistas de este encuentro fueron los dos quarterbacks: Dak Prescott y Joe Milton, quien fue contratado por los Eagles luego de sacarlo del equipo de práctica de Dallas el 16 de octubre. Prescott completó el 67.9% de sus pases para 291 yardas, dos touchdowns y una intercepción, con un rating de 110.9. Sin embargo, Milton tuvo una mejor actuación al completar el 67.7% de sus pases para 331 yardas, tres touchdowns y una intercepción, con un rating de 121.8.

Y Milton lo consiguió incluso después de que el estelar corredor Saquon Barkley abandonara el partido temprano por una lesión. En su lugar, contó con el apoyo de DeVonta Smith, quien tuvo una actuación histórica al registrar 200 yardas por recepción, la mayor cifra de su carrera, además de dos touchdowns.

Por parte de Dallas, CeeDee Lamb sumó 134 yardas por recepción en siete atrapadas, aunque fue el corredor Javonte Williams quien tuvo una jornada destacada, al igualar su mejor marca personal con tres touchdowns y conseguir su tercer partido de la temporada con más de 100 yardas terrestres.

En términos generales, Dallas superó a Philadelphia en yardas totales, 416 contra 369, y dominó el tiempo de posesión, 35:01 contra 24:59. Sin embargo, nada de eso importó demasiado cuando los Eagles se llevaron la victoria en lo que más cuenta: el marcador.

Primer cuarto

Los mejores momentos del primer cuarto fueron para Dallas. El equipo local tomó una ventaja de 14-0, marcando el segundo partido consecutivo en el que la ofensiva de los Cowboys anotó dos veces durante los primeros 15 minutos.

En la primera serie ofensiva, que consumió 6:10 del reloj, Williams tocó el balón en ocho de las 11 jugadas del equipo y acumuló 40 de las 77 yardas recorridas. Lamb también contribuyó con una recepción de 28 yardas, pero fue Williams quien terminó la serie con el touchdown, imponiéndose ante la defensiva para cruzar la línea de anotación desde la yarda 1.

Después de que Quinnen Williams detuviera a Barkley en una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar, en la yarda 36 de Dallas, los Cowboys necesitaron apenas 2:38 para volver a llegar a la zona de anotación.

Tras dejar escapar una recepción que pudo haber sido de muchas yardas, George Pickens se reivindicó al superar al defensivo y completar una espectacular recepción de 36 yardas. Dos jugadas después, KaVontae Turpin recibió un pase corto por el costado, aceleró y se escapó por la banda derecha para conseguir un touchdown de 31 yardas.

Segundo cuarto

Por primera vez desde el segundo cuarto del partido de la Semana 10 ante San Francisco, Bryan Anger tuvo que despejar el balón. En su siguiente posesión, Philadelphia logró avanzar hasta la yarda 30 de Dallas, pero la serie ofensiva se estancó y los Eagles tuvieron que conformarse con un gol de campo de 48 yardas.

Afortunadamente, Prescott y compañía recuperaron pronto el ritmo. Después de una buena intervención de Hunter Luepke para evitar que el balón llegara a la zona de aterrizaje, Dallas necesitó apenas seis jugadas para recorrer 60 yardas y conseguir su tercer touchdown del encuentro.

Lamb aportó dos recepciones para 20 yardas antes de que Javonte Williams culminara la serie con su segunda anotación del día, esta vez con una carrera de 12 yardas por el lado derecho de la línea ofensiva.

Sin embargo, todavía quedaban cinco minutos para el descanso y mucho futbol por jugar. Milton comenzó a demostrar la potencia de su brazo al conectar un pase de 50 yardas por aire con Smith en la zona de anotación.

Por supuesto, Dallas todavía tenía tiempo para sumar más puntos antes del medio tiempo. Philadelphia cometió tres castigos durante la serie ofensiva, incluyendo uno por interferencia de pase que colocó a los Cowboys en primera y gol desde la yarda 1 de los Eagles.

La anotación no llegó de inmediato. Una interferencia ofensiva de Lamb obligó a Dallas a retroceder hasta la yarda 12, pero con apenas 12 segundos restantes en el cuarto, Prescott encontró a Williams con un pase corto y el corredor consiguió su tercer touchdown del día al lanzarse hacia la zona de anotación.

Con ello, Williams se convirtió en el primer jugador de la NFL en registrar tres touchdowns desde la línea de golpeo en una primera mitad durante un partido de Thanksgiving desde que Brian Westbrook, de Philadelphia, lo hiciera el 27 de noviembre de 2008 ante los Arizona Cardinals.

Con una ventaja de 28-10, los Cowboys cedieron el campo a Miranda Lambert para el espectáculo de medio tiempo Red Kettle Kickoff.

Tercer cuarto

El panorama fue un poco más complicado al comenzar la segunda mitad, con ambos equipos recurriendo constantemente a sus equipos de despeje.

Sin embargo, en su segunda posesión, Dallas volvió a colocarse en territorio enemigo poco después de una devolución de despeje de 33 yardas por parte de Turpin. Los Cowboys no pudieron avanzar más allá de la yarda 41 de Philadelphia, por lo que Brandon Aubrey entró al campo y conectó un gol de campo de 59 yardas para sumar tres puntos más.

Pero los Eagles no estaban dispuestos a rendirse y respondieron con su segundo touchdown del encuentro. Una vez más, la anotación llegó gracias a un pase profundo de Milton.

Presionado y obligado a salir de la bolsa de protección hacia su derecha, el quarterback logró conectar con Smith en campo abierto para una anotación de 45 yardas. Aun así, Dallas mantenía lo que parecía ser una cómoda ventaja de 31-17.

Último cuarto

Sin embargo, las cosas se complicaron rápidamente.

A poco más de un minuto de haber comenzado el último cuarto, los Cowboys se preparaban para despejar desde su propia yarda 30. Pero el despeje de Anger fue bloqueado y Kenny Moore, de Philadelphia, recuperó el balón y llegó hasta la zona de anotación para conseguir un inesperado touchdown.

Prescott respondió encontrando una oportunidad para encender nuevamente a la ofensiva. Conectó dos pases con Lamb para un total de 51 yardas y, después, en segunda oportunidad y seis por avanzar desde la yarda 14 de Philadelphia, decidió correr por el costado izquierdo.

Al acercarse a la zona de anotación, el quarterback se lanzó hacia la línea de gol mientras recibía el contacto de un defensivo de los Eagles. Pero cuando estaba cayendo y saliendo del campo, extendió el balón nuevamente hacia el terreno de juego, logrando cruzar el plano de la línea de anotación antes de salir por la esquina. Una jugada extraordinaria que terminó en touchdown.

El partido había cambiado por completo y los Eagles volvieron a responder con otro golpe en este duelo. Gracias a una devolución de kickoff de 55 yardas, Milton tuvo una excelente posición de campo y necesitó apenas tres jugadas para darle otra anotación a Philadelphia.

El quarterback culminó la serie con una carrera de 15 yardas por la banda izquierda hasta la zona de anotación.

Philadelphia intentó conseguir la conversión de dos puntos, pero el pase de Milton fue incompleto, por lo que Dallas conservó una ventaja de ocho puntos.

Las cosas pudieron ser todavía peores para los Eagles cuando Dallas pareció conseguir otro touchdown. En una jugada de engaño, Pickens intentó pasarle lateralmente el balón a Luepke, quien quedó libre y parecía tener el camino despejado para una larga anotación. Sin embargo, varios castigos anularon la jugada y los Cowboys terminaron despejando.

Finalmente, Dallas consiguió una detención defensiva que tanto necesitaba y lo hizo provocando una pérdida de balón. El esquinero Cobie Durant estaba atento a un pase demasiado largo de Milton, interceptó el balón y lo devolvió hasta la yarda 48 de Philadelphia.

Pero la oportunidad no sirvió de nada. La ofensiva de Dallas salió rápidamente del campo después de tres jugadas y, posteriormente, Aubrey falló un intento de gol de campo de 40 yardas que se fue desviado por la izquierda.

Con Quinnen Williams ahora en la banca debido a una lesión en la espalda, Philadelphia volvió al ataque y la defensiva de Dallas nuevamente fue incapaz de contener a Milton.

El quarterback completó sus cuatro pases para un total de 70 yardas. El último fue un envío de 24 yardas a Makai Lemon, quien recibió el balón en la parte posterior de la zona de anotación para conseguir el touchdown.

Los Eagles volvieron a buscar la conversión de dos puntos y parecían conseguirla cuando Milton conectó con Smith. Sin embargo, Philadelphia fue sancionado por sujetar ilegalmente y, en su segundo intento, el pase de Milton quedó incompleto. Dallas conservaba la ventaja, ahora 38-36.

Con poco más de dos minutos en el reloj, la ofensiva de los Cowboys tenía una misión clara: consumir el tiempo restante y asegurar la victoria. Pero no lo consiguió.

En cuarta oportunidad y una yarda por avanzar desde la yarda 39 de Philadelphia, Prescott buscó conectar un pase corto con Lamb. Sin embargo, al encontrar al receptor bien cubierto, el quarterback terminó capturado para una pérdida de nueve yardas.

La responsabilidad volvió a recaer sobre la defensiva, con Philadelphia comenzando su serie desde su propia yarda 48 y apenas 50 segundos en el reloj.

Los Eagles avanzaron hasta la yarda 41 de Dallas, donde Jake Elliott entró al campo para intentar un gol de campo de 59 yardas con siete segundos restantes.

El intento fue bueno.