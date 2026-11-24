FRISCO, Texas — Hace una semana, los Dallas Cowboys y el entrenador en jefe Brian Schottenheimer estaban informando a Christian Parker que continuaría como coordinador defensivo, pero que, a partir de ese momento, Mike Pettine, asistente defensivo sénior, sería el encargado de llamar las jugadas.

El debut de Pettine en esa función con los Cowboys llegó el domingo ante los Tennessee Titans. Fue la primera vez que llamó las jugadas desde 2020, cuando se desempeñaba como coordinador defensivo de los Green Bay Packers.

"Por lo que he hablado con los jugadores, creo que la colaboración entre C.P. y Pettine fue excelente ayer", dijo Schottenheimer. "Creo que su historia en común fue una parte importante. Trabajaron juntos durante el partido y hablaron sobre distintas situaciones. Fue algo muy positivo".

Tanto Parker como Pettine estuvieron en la banda durante el partido ante los Titans y, según todos los reportes, la transición fue fluida. Esto también se debe a la relación que ya existía entre ambos, pues Pettine ayudó a formar a Parker, quien se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de posiciones defensivas de la liga.

La actuación de la defensiva ante los Titans no fue perfecta. Permitió 30 puntos, algo que generó el descontento del All-Pro Quinnen Williams. Sin embargo, la unidad consiguió cinco capturas sobre Cam Ward, provocó dos balones sueltos y recuperó ambos para ayudar a que los Cowboys regresaran a la senda del triunfo.

Igual de importante fue que no hubo distracciones, algo que Parker había asegurado que no sería un problema.

"Más allá de no presionar el botón para llamar la jugada, [Parker] estuvo muy involucrado y hablando con Pet", agregó Schottenheimer. "Compartieron muy buenas ideas. Resolvió muchos problemas y situaciones que surgieron con las formaciones y otros aspectos. Esos dos retomaron su trabajo conjunto como lo habían dejado hace unos años, y eso tiene que ver con la relación que existe entre ambos".

Entonces, ¿cuál fue la evaluación de Schottenheimer después de revisar el video de la primera actuación de Pettine como encargado de llamar las jugadas defensivas en Dallas?