Después de una semana llena de drama, en la que el nombramiento de un nuevo encargado de llamar las jugadas defensivas solo aumentó la incertidumbre en ese lado del balón, los Dallas Cowboys necesitaban desesperadamente una victoria para mantener el rumbo y seguir en la pelea por el título de la NFC Este.

Afortunadamente, los Cowboys siguen contando con una ofensiva de alto poder. Dak Prescott y compañía hicieron su trabajo al conseguir touchdowns en sus primeras seis posesiones. Gracias a esa impresionante actuación, Dallas arrolló a los Titanes de Tennessee por marcador de 51-30.

Prescott tuvo una actuación magistral durante todo el partido, al completar el 84.8% de sus pases para 325 yardas y cuatro touchdowns, sin intercepciones, con un rating de 147.3. De hecho, sus nueve pases de anotación en los últimos dos partidos establecieron un récord de la franquicia. Además, también corrió para un touchdown, la vigésima quinta ocasión en su carrera en la que llega a la zona de anotación tanto por aire como por tierra.

También estuvo completamente sincronizado con sus dos receptores estelares. CeeDee Lamb registró 11 recepciones para 132 yardas, mientras que George Pickens sumó siete atrapadas para otras 102 yardas. Ambos también consiguieron touchdowns.

Incluso el juego terrestre logró establecerse, con un promedio de 5.2 yardas por acarreo y un total de 155 yardas. Javonte Williams encabezó el ataque con 67 yardas, pero también anotó dos veces: una por tierra y otra por recepción.

Aunque la ofensiva de Dallas ofreció un espectáculo de anotaciones, no hay que pasar por alto a la defensiva, ahora bajo la dirección de Mike Pettine. La unidad no fue precisamente dominante, al permitir un promedio de 4.5 yardas por acarreo y 248 yardas por pase. Sin embargo, los Cowboys consiguieron cinco capturas por segunda semana consecutiva y también recuperaron un balón suelto.

El tackle defensivo Quinnen Williams continuó con su nivel de Pro Bowl al registrar dos capturas, tres golpes al mariscal de campo, tres tacleadas para pérdida de yardas, un pase defendido y un balón suelto provocado. El ala defensiva James Houston también se sumó a la fiesta con dos capturas.

En general, los Cowboys superaron a los Titanes en yardas totales, 480 contra 346, y dominaron el tiempo de posesión, con 32:54 minutos frente a 27:08.

Primer cuarto

Los Cowboys comenzaron como necesitaban, con un par de touchdowns en los primeros 15 minutos. Fue la primera vez en la temporada que anotaron dos veces en el primer cuarto. Una larga serie ofensiva de 14 jugadas recorrió 73 yardas, consumió 6:37 minutos y produjo los primeros seis puntos del partido, con 39 yardas por tierra y 34 por aire. La anotación llegó con un acarreo de una yarda de Javonte Williams, pero después de que los Titanes recibieran un castigo por rudeza innecesaria, Dallas intentó la conversión de dos puntos, aunque el pase quedó incompleto.

Tennessee inició su primera serie con una jugada de engaño (flea-flicker) que produjo 22 yardas. Aunque los visitantes lograron llegar hasta la yarda 20 de Dallas, la ofensiva se estancó. Aun así, los Titanes sumaron sus primeros puntos con un gol de campo de 38 yardas.

Pero Dallas respondió de inmediato. KaVontae Turpin regresó la patada de salida 26 yardas para iniciar la serie y luego la culminó con una escapada por el costado izquierdo, recorriendo las últimas 22 yardas hasta la zona de anotación para poner el marcador 13-3. Durante la serie, Lamb atrapó dos pases para 21 yardas. El segundo le permitió superar las 1,000 yardas recibidas por sexta temporada consecutiva, estableciendo un récord de la franquicia.

Segundo cuarto

Nuevo cuarto, mismos resultados: los Cowboys siguieron sumando puntos. En su tercera posesión del partido volvieron a llegar a la zona de anotación, mientras Lamb mantenía su buen ritmo con tres recepciones más para 47 de las 56 yardas de la serie. Eso incluyó una recepción de touchdown de ocho yardas, en la que Prescott evitó la presión defensiva y lanzó un pase elevado hacia Lamb, quien cruzaba la parte posterior de la zona de anotación. Fue el touchdown número 50 en la carrera del receptor.

Después de que los Titanes añadieran un gol de campo de 48 yardas, Dallas respondió con otra serie de más de 70 yardas, que incluyó varias jugadas de doble dígito y consumió más de seis minutos. Pickens comenzó a destacar en esta ofensiva al atrapar tres pases para 22 yardas, además de sumar otras seis en una carrera por el costado. También consiguió el touchdown al recibir un pase corto y extenderse hasta cruzar el plano de la zona de anotación.

Tennessee agregó otro gol de campo cuando expiraba el reloj de la primera mitad, esta vez de 28 yardas, pero los Cowboys se fueron al descanso con una cómoda ventaja de 27-9.

Tercer cuarto

Los Cowboys han tenido dificultades para completar partidos sólidos esta temporada y, cuando los Titanes salieron del descanso para anotar en sus primeras dos posesiones, surgieron los temores de otro colapso. En su primera serie de la segunda mitad, Tennessee recibió un castigo de 38 yardas por interferencia de pase en la zona de anotación. En la siguiente jugada, Cam Ward consiguió un touchdown con un acarreo de una yarda.

Sin embargo, cualquier preocupación por una posible remontada de los Titanes pareció desaparecer cuando Dallas respondió con un touchdown en su quinta posesión consecutiva. Pickens produjo la jugada grande con una recepción de 31 yardas, pero Williams culminó la serie con un acarreo de 11 yardas, seguido de un pase lateral de otras 11 yardas que llevó hasta la zona de anotación.

No obstante, Tennessee volvió a responder con otro touchdown. En una situación de primero y 15 desde su propia yarda 41, Carnell Tate atrapó un pase mientras caía hacia atrás. Los defensivos de Dallas pensaron que lo habían tocado cuando estaba en el suelo, pero el receptor novato fue declarado como un jugador que ya se había levantado antes de que pudieran tocarlo. Tate aprovechó para correr hasta la zona de anotación y completar una jugada de touchdown de 59 yardas.

Por supuesto, Tennessee simplemente no tenía respuesta para Lamb y Pickens. Ni para Prescott, quien durante la siguiente serie primero conectó con Lamb en un pase completo de 24 yardas y luego encontró a Pickens con un envío hacia la banda. El receptor estelar saltó por encima de la cobertura y logró mantener ambos pies dentro del campo para completar una jugada de 30 yardas. El propio Prescott después escapó por el costado derecho desde la yarda 2 y superó a la defensiva para llegar al pilón y conseguir otro touchdown, ampliando la ventaja a 41-23.

Último cuarto

Aunque los Titanes finalmente lograron impedir que Dallas llegara a la zona de anotación, los Cowboys avanzaron hasta territorio rival. Y aunque la serie se detuvo en la yarda 30 de Tennessee, Brandon Aubrey convirtió un gol de campo de 49 yardas para sumar otros tres puntos.

Pero Dallas no pensaba bajar el ritmo. Cuando Tennessee amenazaba después de llegar hasta la yarda 9 de los Cowboys, Quinnen Williams provocó un balón suelto al capturar a Ward. El profundo Markquese Bell terminó recuperando el balón y recorrió 70 yardas hasta llegar a la yarda 12 de los Titanes. Tres jugadas después, Prescott conectó un pase de dos yardas con el ala cerrada Brevyn Spann-Ford para que Dallas superara los 50 puntos por primera vez desde que aplastó a los Colts de Indianápolis 54-19, el 4 de diciembre de 2022.