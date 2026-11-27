ARLINGTON, Texas — Después de caer a un récord de 5-7 en la temporada tras sufrir otra remontada en el AT&T Stadium, esta vez ante los Philadelphia Eagles en el Día de Acción de Gracias, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer sigue buscando respuestas sobre por qué su equipo tiene tantas dificultades para cerrar los partidos.

"Sí, no hemos podido terminar los partidos", reconoció después de la derrota por 39-38.

Joe Milton, ex quarterback suplente de los Cowboys, se convirtió en el tercer mariscal de campo que no es titular en llegar a Arlington y tener una actuación destacada o incluso la mejor de su carrera, uniéndose al quarterback no seleccionado en el Draft, Jalon Daniels, y a Gardner Minshew.

Milton terminó el encuentro con 331 yardas por pase, tres touchdowns por aire, un touchdown por tierra y un rating de 121.8. A pesar de que Dallas consiguió capturarlo en cinco ocasiones, el quarterback rara vez se vio incómodo. En la mayoría de las ocasiones logró escapar de la presión y, cuando lo consiguió, no dudó en lanzar pases profundos para generar jugadas explosivas.

"Creo que extendió muy bien las jugadas", comentó Schottenheimer. "Puede lanzar el balón realmente lejos y creo que compitió muchísimo esta noche. Desafortunadamente, le permitimos escapar demasiadas veces y no hicimos un buen trabajo manteniendo la cobertura sobre los receptores que necesitábamos controlar. Esa fue una parte importante del problema".

Sin embargo, el entrenador no considera que exista un patrón relacionado con enfrentar a quarterbacks suplentes.

"No creo que tenga nada que ver con eso [enfrentar a quarterbacks suplentes]", agregó. "Los partidos han sido muy diferentes. Las jugadas grandes nos están haciendo daño, sin duda. Y eso es parte de lo que significa poder cerrar los partidos".

Con apenas cinco encuentros restantes en la temporada y una creciente lista de derrotas dolorosas y difíciles de asimilar en este 2026, los Cowboys se están quedando sin tiempo para encontrar respuestas. Ahora surge una pregunta inevitable: ¿cuántas veces puede levantarse un equipo después de recibir golpe tras golpe, como le ha sucedido recientemente a Dallas?

"Sin duda, es una prueba de carácter", señaló Schottenheimer. "Se lo dije a los jugadores. Esto es futbol divisional. De eso hablamos en el vestidor. El año pasado, contra este mismo equipo, estábamos abajo 21-0 y logramos regresar. Y creo que otra cosa que les dije es que las tres unidades tuvieron la oportunidad de cerrar este partido, pero no lo conseguimos".

El entrenador también calificó como "decepcionante" la derrota ante los Eagles, aunque descartó que vaya a realizarse una reestructuración completa del proceso, como ocurrió hace dos semanas con la defensiva, cuando Christian Parker dejó de encargarse de las llamadas defensivas y Mike Pettine asumió esa responsabilidad. Desde que tomó ese nuevo rol, Pettine ha permitido un promedio de 34.5 puntos por partido en sus primeros dos encuentros.

Además, la ofensiva solamente consiguió 10 puntos en la segunda mitad ante Philadelphia, mientras que los equipos especiales sufrieron un despeje bloqueado que terminó en touchdown para los Eagles y un gol de campo de 40 yardas fallado por Brandon Aubrey en los minutos finales.

"Volveremos a la mesa de trabajo, retomaremos nuestro proceso y confiaremos en él", afirmó Schottenheimer. "Fue una semana corta. Nuevamente, hay cosas positivas que podemos sacar de este partido. Las cinco capturas fueron algo positivo, pero tenemos que derribar al quarterback con mayor frecuencia. Ofensivamente, creo que movimos el balón de un lado a otro del campo durante la primera mitad, pero no fuimos lo suficientemente efectivos en la segunda. Sin embargo, el proceso no cambia".