Ahora cada gránulo del reloj de arena cuenta.

Viendo de cara la undécima semana y esto de que queda mucha temporada, comienza a apretarse viendo que se acaban las oportunidades de ponerse en posición de ganar la división para pasar a la gran fiesta.

Los Gigantes (5-3-1) son de momento el enemigo a rebasar y para los pupilos de John Harbaugh la cosa se pone interesante cuando visitan a los Jaguares (7-2), que traen un diferencial de +125 en cuanto a puntos anotados sobre puntos recibidos.

Una victoria de Dallas (4-6), aunada a una derrota de los Gigantes, pondría a los Cowboys a medio juego de los neoyorquinos, donde ya juegos ante Philadelphia (2-7) y en Seattle (6-4) pudieran mandarlos al descanso de la semana catorce en posición de tomar la delantera.

Luego de la desastrosa derrota ante San Francisco, el cambio en liderazgo de la defensiva en el día de juego se suscitó al nombrar al asistente defensivo Mike Pettine el llamado de jugadas de manos del todavía coordinador defensivo Christian Parker, algo que el mismo dirigente dijo no estar del todo de acuerdo con la decisión, pero listo para tomar las riendas que le queden para seguir adelante.

Este movimiento es una manera de admitir que al chico maravilla de la defensiva le faltaron tablas al momento de decidir en el calor del juego la estrategia final al buscarle el lado flaco de la ofensiva contraria. Tomando en cuenta la experiencia de Pettine como coordinador defensivo en otros equipos, la esperanza es que se estabilice así el armamento defensivo.

Lo bueno es que la frontal de los Vaqueros ahora comienza a dictar sentencia, con presiones de varios elementos, incluyendo el resurgimiento de Quinnen Williams, Otito Ogbonnia y Kenny Clark como apuradores. La insistencia es que aquellos cuidando el perímetro comiencen a tacklear de una manera más predecible y consistente.

Los Titanes (1-8) llegan como la ofensiva 29 en yardas totales con 278.6 yardas por juego, la 23 en yardas por tierra con 100.1 yardas promedio y la 26 por aire con un promedio de 178.4 yardas por juego. Del lado defensivo es la 31 mejor, permitiendo 390.9 yardas totales, 124.0 por tierra, siendo la 22, y la 32 de 32 por aire, permitiendo 266.9 yardas por encuentro.

Los azul-plata llegan como la ofensiva número ocho con un total de 368.3 yardas promedio por juego, siendo la 21 con 102.8 yardas por tierra y la tercera por aire con un promedio de 265.5 yardas por cotejo. La defensiva es la 32, permitiendo 393.8 yardas por juego, colocándose como la 32 permitiendo un promedio de 154.1 yardas por tierra, mientras que por aire están como la 26, permitiendo 239.7 yardas por encuentro.

Los Cowboys traen un -3 en intercambios, cuatro intercepciones y cuatro balones recuperados, mientras que los visitantes traen su propio -1, producto de nueve intercepciones con otros tres en el renglón de balones recuperados y cinco intercepciones, con trece balones extraviados por su ofensiva entre intercepciones y balones perdidos.

Para todo esto, vamos a las cinco claves del juego número 17 entre estos dos añejos rivales estatales cuando eran los Petroleros de Houston, donde los Vaqueros tienen la ventaja de 9-7, siendo la última una victoria en Nashville 27-13 a favor de los visitantes.

Clave 1. Segundón y volantazo. La llegada de Mike Pettine hace ya varias semanas fue resultado de buscarle apoyo a Christian Parker en el manejo de una defensiva que venía tirando aceite semana tras semana. Lo cierto es que la llegada del viejo lobo de mar ha causado una buena reacción en el interior de la línea, donde las capturas al mariscal de campo han subido al grado de esperarse con los nombres de los integrantes de este departamento. El juego de Elijah Garcia y de LT Overton también ha sido un aliciente a la presión hacia el mariscal de campo contrario, el problema ahora parece ser el perímetro inmediato donde la secundaria de Malik Hooker, Alijah Clark y Markquese Bell estarán ahora sí bajo la lupa de un nuevo timonel en el calor de la batalla.

Clave 2. Ahuyentar al enemigo. Los Titanes llegan disminuidos luego de comenzar la temporada con una racha de cinco derrotas consecutivas para por fin ganar su primero en Indianapolis (3-8) con apenas 102 yardas por aire de Cam Ward por marcador de 26-20. Este equipo de Robert Saleh no va a ninguna fiesta y los Vaqueros tienen que aprovechar este hecho con una presión continua sobre la línea ofensiva contraria para ir disminuyendo a Ward desde un principio. Su juego terrestre puede despertar con un viejo conocido, Tony Pollard, siendo el caballito de batalla junto con un tocado Tyjae Spears, mientras que el juego aéreo se ayuda con Elic Ayomanor, pero disminuida con la salida de Wan'Dale Robinson y un tocado Carnell Tate, donde la válvula serían las alas cerradas Gunnar Helm y Daniel Bellinger, que se combinan para 32 recepciones para 259 yardas y una anotación. Pero primero lo primero: hay que llegarle al mariscal de campo desde temprano y seguido.

Clave 3. El dúo dinamita. Con la esperanza que el cambio a la defensiva pueda ayudar al juego complementario, la ofensiva de Dak Prescott pudiera tener mayores oportunidades de atacar con las armas con las que cuentan, en particular CeeDee Lamb y George Pickens. Tomando en cuenta que la defensiva será agresiva con la esperanza de ser también más consistente, la ofensiva vaquera tendrá la oportunidad de establecer su juego ofensivo, combinando los acarreos de Javonte Williams e Israel Abanikanda, el uso ahora de Hunter Luepke para luego elevar el pase rumbo a campo abierto con su cotizado dúo de receptores. Es tiempo de que los dos tengan un mismo día productivo, donde tanto uno como el otro son parte viva del repertorio azul-plata en el mismo juego, sin que uno desaparezca y el otro brille. El tener mayor control del lado defensivo, que de poder hacerlo en este juego ante un equipo en espiral negativa, tendría a los Cowboys arriba en el marcador desde un principio y con eso la oportunidad de cerrar el juego hacia el final y sofocar a unos desesperados Titanes.

Clave 4. Protección en las trincheras. La salida de Tyler Booker de su posición de guardia derecho es de consideración con la buena noticia siendo que se cuenta con un T.J. Bass listo para entrarle a los tortolazos. El hombre peligro es Jacob Martin con sus 7.5 capturas que se suman a las 21 capturas que trae la defensiva titán, junto con el hombre energía, el apoyador Anthony Hill Jr., que llega un tanto tocado al juego. Según los números, a este equipo se le debe poder anotar y para la ofensiva en el llamado de jugadas de Brian Schottenheimer hay la esperanza que la defensiva por fin ponga un hasta aquí a irse abajo en el marcador de manera de tener mayor control al momento de contar con el balón y así la oportunidad de establecer una ofensiva productiva y predecible. Con mayor control se podrá, ahora sí, poner a los dos receptores abiertos números uno a demostrar que son el mejor dúo de la liga.