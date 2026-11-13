5 Claves del Juego: 49ers vs Cowboys | Semana 10

Pocos equipos tan balanceados como estos gambusinos.

Luego de hilvanar una marca de 6-0, llegaron a Atlanta (3-6) y fueron batidos en la semana siete por un inspirado equipo de los Halcones Negros, al son de 29-20. Pero, aparte de ese tropiezo, han conseguido victorias que incluyen bailadas a Denver y a Seattle.

Dentro de los números ofensivos, no están entre los primeros cinco en ninguna categoría de yardas, pero la suma de sus partes hace del equipo de Kyle Shanahan una verdadera cobra venenosa. La calma que imparte el mariscal de campo Brock Purdy al momento de tomar los controles es evidente. Con armas como Christian McCaffrey, George Kittle y la posible reaparición de Mike Evans y Deebo Samuel Sr. como opciones, ¿quién no tendría tal tranquilidad?

Ahora, del lado defensivo...

Comandada por el apoyador Fred Warner, la defensiva que dirige el coordinador Raheem Morris es de lo mejor de la liga. Un revitalizado Osa Odighizuwa, junto con el recién desempacado DeForest Buckner, Nick Bosa y un tocado Dre Greenlaw, son artífices del caos en las trincheras. Las defensivas viven de los intercambios de balón, y el hecho de tener tres intercepciones y dos balones sueltos recuperados ante los Raiders (4-5) en su última salida es señal de que se acerca un verdadero trabuco.

Al considerar cómo se dieron las cosas en Indianapolis, con números ofensivos explosivos, 335 yardas por aire, más de 179 yardas por tierra y otro gran día para CeeDee Lamb, además de ver que la defensiva, con Quinnen Williams, mostró señales de vida, queda claro que los 14 castigos para 153 yardas fueron el factor que llevó al equipo a sufrir hasta el final ante los Potros.

Ya es tiempo de que el control de los castigos tenga tanta importancia como establecer un juego por tierra, proteger al mariscal de campo y conectar con los receptores. Al ser el equipo número uno de la liga en castigos, queda claro que existe un problema. Es evidente que el paseo de un jugador desactivado al campo de juego para celebrar es una clara señal de que existe una falta de disciplina y, como tal, pudiera servir como un parteaguas para entender que ya es tiempo de enfocarse en la tarea de no cometer castigos.

Los legendarios Gambusinos llegan como la sexta ofensiva en yardas totales, con 376.8 yardas por juego; la séptima en yardas por tierra, con 138.3 yardas en promedio, y la undécima por aire, con un promedio de 241.5 yardas por juego. Del lado defensivo, son la tercera mejor unidad, al permitir 291.9 yardas totales; 80.9 por tierra, siendo la segunda mejor, y la octava por aire, permitiendo 211.0 yardas por encuentro.

Los azul y plata llegan como la ofensiva número diez, con un total de 360.4 yardas en promedio por juego; son la número 21, con 103.6 yardas por tierra, y la sexta por aire, con un promedio de 256.9 yardas por cotejo. La defensiva es la número 30, al permitir 372.7 yardas por juego, y se coloca como la número 31 al permitir un promedio de 147.4 yardas por tierra, mientras que por aire ocupa el lugar 18, permitiendo 225.2 yardas por encuentro.

Los Cowboys traen un -1 en intercambios de balón, cuatro intercepciones y cuatro balones sueltos recuperados, mientras que los visitantes traen su propio +1, producto de seis intercepciones y seis balones sueltos recuperados. Su ofensiva, por otro lado, suma cinco intercepciones y seis balones sueltos perdidos.

Para todo esto, vamos a las cinco claves del juego número 42 entre estos dos añejos rivales, donde los 49ers tienen la ventaja de 17-14-1 en temporada regular y han disputado nueve encuentros en la gran fiesta, que incluyen seis juegos de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC).

Clave 1. Ya dejémonos de distracciones.

Desde que tengo uso de memoria, el problema de los castigos se empieza a notar hasta cuando se empieza a hacer notar. Los linieros ofensivos viven en el anonimato y así prefieren estar, porque al escuchar su nombre seguramente es por un movimiento ilegal, uso de las manos o el que mata: hombre inelegible en campo abierto, cuando regularmente se trata de una jugada de buen yardaje. Del lado defensivo sucede lo mismo: rudeza innecesaria al mariscal de campo, interferencia de pase o invadir la zona neutral son momentos que uno pensaría se pudieran evitar con eso del enfoque.

La evidencia existe en el video: instancias de fatiga mental o de estar jugando tocado con la necesidad de buscar una ventaja. Y es ahí donde la introspección puede dar la noción de que no necesariamente se trata de eliminar los castigos, porque eso no es posible en un juego de tanta velocidad y violencia, sino de evitar que se vuelvan un problema.

Clave 2. Viene el examen parcial.

Si repartimos calificaciones del primer semestre, no hay muchas estrellas que repartir entre las diferentes disciplinas vaqueras. La defensiva se lleva una decididamente mala «cali» por ser la culpable del desbalance existente en el equipo. La inestabilidad evidenciada ante Tampa Bay y Arizona son ejemplos de cómo sus deficiencias han quedado expuestas por la falta de consistencia y ejecución.

La cúpula defensiva Parker/Pettine tiene una gran oportunidad de demostrar ante la NFL que ya ha llegado a entender las fortalezas de su personal. La evidencia estuvo en cómo apagaron a la ofensiva decididamente inferior de los Potros, permitiendo menos de 270 yardas totales.

Todo comienza con Quinnen Williams, quien desde hace ya varias semanas se ha «puesto el overol» y anda en las trincheras inspirando a sus compañeros. Y es precisamente ante Brock Purdy que se pide que los destellos se conviertan en intercambios de balón y en la capacidad de provocar el error.

Clave 3. Balancear el balance.

La falta de balance y de juego complementario ha sido un problema para los Cowboys, pero ante un equipo malo de Indianapolis pudieron establecer presencia tanto con balón como sin él, siendo de nuevo los castigos la mosca en la sopa.

La tarea ante San Francisco será evitar la jugada grande, y eso parece un factor difícil de contener, juzgando que lo que traen Purdy y compañía es kriptonita pura para un equipo que batalla con gente en campo abierto. Los 49ers a eso se dedican: McCaffrey, junto con Kaelon Black, puede salir en acarreos entre los tackles, así como correr hacia las bandas y ejecutar pases pantalla.

El factor Kittle pone en relieve la necesidad de asignarle un espía para buscar contenerlo, y hasta de peligro será el recién llegado Keenan Allen, que tendrá la oportunidad de volver a verse las caras con los Cowboys tras arribar desde Indianapolis.

Para competir ante la ofensiva de los Gambusinos será necesario evitar lo que precisamente no han podido negociar en toda la temporada: contener una ofensiva en campo abierto.

Clave 4. Control del reloj.

Desde aquella debacle en Green Bay, el juego terrestre de Brian Schottenheimer ha sido prioritario. Y aun cuando se forzó de manera un tanto confusa ante Arizona, las 179 yardas ante Indianapolis fueron evidencia de la intención de controlar el ritmo del juego.

De manera idónea, la línea ofensiva busca establecer su control en las trincheras en busca de mover las cadenas, corriendo el balón y buscando ese tan anhelado promedio de 5.0 yardas por acarreo, para luego cerrar el juego matando el reloj con ventaja en el marcador.

Para fines prácticos, si los Cowboys logran evitar la jugada grande, se mantienen con posibilidades de no tener que abandonar el juego por tierra por estar abajo en el marcador, para más bien comenzar el proceso de congelar el reloj y mandar a todos a las salidas.

Pero pudiera llegar el momento de evidenciar por qué los «Niners» tienen la mejor marca en la liga, y esto de controlar el reloj se vuelve más bien un intento de sobrevivir a un rival que mueve el balón a sus anchas, aun sabiendo qué jugada viene.

Clave 5. Pase nuestro invitado especial.

Recuerdo bien un domingo 7 de septiembre de 2014, cuando abrieron las puertas del AT&T Stadium para el juego de apertura de la temporada regular ante este mismo equipo de San Francisco, y lo más notorio para propios y extraños fue la cantidad exorbitante de casacas de la Bahía.

Fue algo que llegó a llamar la atención del mismo Jerry Jones, con eso de que los abonados ven la desesperación de los visitantes por entrar al juego a como dé lugar, y lo equilibran con el hecho de que «soy aficionado a mi equipo» y tengo boletos para ir.