En resumen: Cowboys caen ante Cardinals en tiempo extra

Los Dallas Cowboys parecían encaminarse a una victoria cómoda después de mantener una ventaja de dos anotaciones durante buena parte de la tarde. Sin embargo, todo cambió al final del tercer cuarto, cuando los Arizona Cardinals decidieron ingresar a Gardner Minshew como quarterback en lugar del titular Jacoby Brissett. Con Minshew al mando, Arizona logró remontar y consiguió una inesperada victoria de 33-30 en tiempo extra. Con este resultado, los Cardinals ahora tienen marca de 1-9 en sus últimos 10 enfrentamientos ante Dallas.

Hasta la entrada de Minshew, la defensa de los Cowboys había mostrado señales de mejoría y posiblemente estaba teniendo su mejor actuación de la temporada. No obstante, el cambio de quarterback provocó que Arizona anotara touchdowns en cuatro posesiones consecutivas para cerrar el tiempo reglamentario, igualar el marcador y llevar el partido al tiempo extra.

Como unidad, Dallas consiguió dos robos de balón y cinco capturas de quarterback, incluyendo dos de Quinnen Williams, quien elevó su total a cinco en la temporada, la mayor cifra del equipo. Además, registró al menos una captura por tercer partido consecutivo, su racha más larga desde la temporada 2022.

Pero entonces llegó Minshew. En su participación, completó el 73.9% de sus pases para 188 yardas y tres touchdowns, con un rating de 137.3. También contó con una importante contribución de Tyler Allgeier. El corredor castigó a la defensiva de Dallas con 147 yardas terrestres en apenas 11 acarreos, 143 de ellas durante la segunda mitad. Su promedio fue de 13.4 yardas por intento.

Tanto para una defensa que buscaba mostrar progreso.

A la ofensiva, los Cowboys volvieron a presentar un ataque equilibrado, con 39 acarreos para 93 yardas. A diferencia de partidos anteriores, mantuvieron el juego terrestre como parte de su plan, incluso cuando promediaban apenas 2.4 yardas por intento. La carrera más larga de la tarde fue un acarreo de siete yardas de Dak Prescott.

La actuación del quarterback tampoco fue sobresaliente, aunque resultó suficiente para una ofensiva que nuevamente superó los 30 puntos. Prescott completó el 65.5% de sus pases para 195 yardas y un touchdown, con un rating de 96.2. También consiguió su primer touchdown terrestre de la temporada.

Aun así, no fue suficiente. Los Cowboys terminaron sufriendo una de las derrotas más dolorosas de una temporada marcada por finales decepcionantes.

Primer cuarto

Los primeros 15 minutos estuvieron marcados por el trabajo de las defensivas. Primero, Arizona detuvo un acarreo de Javonte Williams cuando Dallas decidió jugarse una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar desde su propia yarda 32. Sin embargo, la defensa de los Cowboys respondió poco después.

Con una buena posición de campo, los Cardinals recurrieron al corredor Jeremiyah Love para acercarse hasta la yarda 1 de Dallas. No obstante, un pase en tercera oportunidad quedó incompleto y, posteriormente, Love fue detenido sin ganancia gracias a una gran intervención del novato Caleb Downs.

Antes de que terminara el primer cuarto, la defensa de Dallas volvió a hacer una jugada importante. Brissett lanzó un pase por el centro que rebotó en las manos del ala cerrada Elijah Higgins y terminó directamente en las de Shemar James. El linebacker regresó la primera intercepción de su carrera hasta la yarda 5 de Arizona.

Dos jugadas después, los Cowboys llegaron a la zona de anotación, aunque el touchdown llegó de una manera poco habitual. Williams intentaba avanzar por el lado izquierdo de la línea ofensiva cuando perdió el balón tras un golpe. El ovoide salió rodando hacia la zona de anotación y terminó siendo recuperado por el ala cerrada James Mitchell, quien debutaba con Dallas después de ser ascendido del equipo de prácticas el sábado.

De esta manera, los Cowboys tomaron una ventaja temprana de 7-0.

Segundo cuarto

El siguiente touchdown de Dallas requirió un poco más de trabajo. Comenzando desde su propia yarda 15, los Cowboys necesitaron 12 jugadas para recorrer las 85 yardas que los separaban de la zona de anotación.

CeeDee Lamb contribuyó con una recepción de 27 yardas y posteriormente consiguió una nueva primera oportunidad en tercera y cinco desde la yarda 23 de Arizona, esquivando a varios defensivos de los Cardinals para superar las cadenas.

Finalmente, el receptor Ryan Flournoy consiguió el touchdown. Cruzó por el centro del campo y realizó una espectacular recepción a una mano, alcanzando el balón por detrás antes de ingresar a la zona de anotación.

En su siguiente serie ofensiva, Arizona finalmente logró sumar puntos. Los visitantes recorrieron 56 yardas en 11 jugadas para entrar en territorio de Dallas, pero la ofensiva se estancó en la yarda 19 de los Cowboys y tuvo que conformarse con un gol de campo de 37 yardas.

Cuando quedaban menos de 20 segundos en el cuarto, la defensa de Dallas consiguió su segunda pérdida de balón del partido. DeMarvion Overshown provocó un balón suelto de Bam Knight y LT Overton recuperó el ovoide.

La jugada le dio a Brandon Aubrey la oportunidad de intentar un gol de campo de 61 yardas, pero su patada salió desviada a la derecha. A pesar de ello, los Cowboys se fueron al vestidor con ventaja de 14-3.

Tercer cuarto

Dallas le dio a Aubrey la oportunidad de recuperarse de su error. Los Cowboys comenzaron la segunda mitad con una serie ofensiva de 70 yardas en 15 jugadas que los llevó hasta la yarda 12 de Arizona. Aunque no lograron llegar a la zona de anotación, el pateador conectó un gol de campo de 31 yardas para ampliar la ventaja a 14 puntos.

Mientras tanto, los Cardinals decidieron darle la oportunidad a Minshew como quarterback, pero Arizona no estaba dispuesto a rendirse y respondió con su primer touchdown del partido.

En segunda y tres desde su propia yarda 37, Allgeier recibió el balón, encontró un espacio entre la línea defensiva y aceleró por la banda izquierda durante 63 yardas para acercar a Arizona en el marcador, 17-10.

Último cuarto

Sin embargo, los Cowboys respondieron rápidamente. La ofensiva abrió el último cuarto con una situación de segunda oportunidad y gol desde la yarda 4 de Arizona.

Prescott había iniciado la serie con un pase de 37 yardas a George Pickens, seguido de una interferencia de pase provocada por Flournoy que dejó a Dallas a las puertas de la zona de anotación. El quarterback terminó la serie escapándose por el costado derecho sin encontrar resistencia para conseguir el touchdown.

Pero, de repente, los Cowboys no encontraron respuestas para detener a Allgeier. Después de su carrera de 63 yardas en la serie anterior, el corredor sumó otras 78 yardas en la siguiente posesión de Arizona. Su producción incluyó una carrera de 52 yardas, una recepción de 17 y, finalmente, otra recepción corta en la que extendió el balón por encima de la línea de anotación mientras se lanzaba hacia la zona de anotación.

Dallas recibió un poco de ayuda en su siguiente serie ofensiva. Después de quedarse corto en una tercera oportunidad y seis yardas por avanzar desde su propia yarda 40, los Cowboys se beneficiaron de un castigo por rudeza innecesaria contra Arizona que les permitió mantener viva la posesión.

La serie terminó con un gol de campo de 35 yardas de Aubrey, que volvió a darle a Dallas una ventaja de dos anotaciones.

Pero el partido estaba lejos de terminar.

Con Minshew dándole nueva vida a la ofensiva, Arizona respondió con otro touchdown tras recorrer 58 yardas en seis jugadas. El quarterback completó cinco de sus seis pases para 53 yardas, incluyendo una conexión de 14 yardas con el ala cerrada Trey McBride para llegar a la zona de anotación.

Los Cardinals decidieron intentar una patada corta de recuperación (onside kick), pero el balón terminó directamente en las manos de Flournoy, quien lo regresó 19 yardas. Arizona recibió además un castigo de cinco yardas por tocar el balón antes de que recorriera las 10 yardas reglamentarias.

Esto le permitió a Dallas colocarse en posición para que Aubrey conectara un gol de campo de 41 yardas, un aporte importante para ampliar nuevamente la ventaja.

Sin embargo, los Cardinals todavía tendrían una última oportunidad con poco más de un minuto en el reloj. Fue tiempo suficiente para que Minshew dirigiera una serie ofensiva de 80 yardas en ocho jugadas y consiguiera el touchdown del empate.

El quarterback completó pases de 14, 21, 27 y finalmente 13 yardas, este último para encontrar al receptor Michael Wilson en la parte posterior de la zona de anotación.

Increíblemente, el pateador de Arizona, Chad Ryland, falló el punto extra al enviar el balón desviado a la izquierda. Fue su primer error de este tipo en dos años y permitió que Dallas llevara el partido al tiempo extra con el marcador empatado 30-30.

Tiempo extra

Al final, la oportunidad no fue suficiente para los Cowboys.

Dallas ganó el volado y decidió comenzar jugando a la defensiva. La unidad respondió rápidamente y obligó a Arizona a despejar después de tres jugadas.

Sin embargo, la ofensiva de los Cowboys tampoco pudo avanzar y terminó despejando en su primera posesión del tiempo extra.

Con una segunda oportunidad, Arizona hizo lo necesario para llevar el balón hasta territorio de Dallas y colocar a Ryland en posición de redimirse.