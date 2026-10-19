En resumen: Cowboys caen 23-13 ante Packers

Tras una decepcionante derrota en la Semana 5, un descanso adicional después del partido del jueves por la noche, la incorporación de un nuevo consultor defensivo y una reunión de jugadores que acaparó titulares, la esperanza era que los Dallas Cowboys encontraran una nueva chispa en este enfrentamiento del domingo por la noche en Green Bay.

En cambio, los Cowboys tuvieron un comienzo lento y continuaron su frustrante recorrido por esta temporada 2026 con una derrota de 23-13 ante los Packers. Los 13 puntos representaron, sin duda, un resultado decepcionante para un equipo que llegó a este partido ubicado en el séptimo lugar de la NFL, con un promedio de 27.6 puntos por encuentro.

La primera mitad fue particularmente desalentadora, ya que Dallas se quedó sin anotar y llegó al descanso abajo 17-0. Fue la primera vez que los Cowboys no anotaban en la primera mitad de un partido desde el 7 de noviembre de 2021, ante los Broncos. Esa racha de 86 partidos era la cuarta más larga en la historia de la NFL, según NBC Sports.

Es evidente que la defensa sigue en proceso de construcción, pero las dificultades de la ofensiva de Dallas han sido inesperadas, por decir lo menos. Bajo una intensa presión durante todo el encuentro, Dak Prescott completó el 63 % de sus pases para 258 yardas, un touchdown y dos intercepciones, con un índice de pasador de 65.2. Fue su segundo partido consecutivo con una calificación inferior a 70. Sus 54 intentos de pase igualaron la cuarta cifra más alta de su carrera.

El juego terrestre también siguió siendo poco efectivo, con un promedio de apenas 3.2 yardas por acarreo y un total de 48 yardas por tierra.

Por su parte, la ofensiva de Green Bay llegó al encuentro ubicada en el último lugar de la NFL en conversiones de tercera oportunidad, con una efectividad de apenas el 27.6 %. Sin embargo, durante los primeros dos cuartos, la defensa de Dallas pareció no tener respuestas en esas situaciones, permitiendo que los Packers convirtieran nueve de sus 10 intentos.

Aunque la defensa mostró cierta mejoría en la segunda mitad, limitando a Green Bay a dos conversiones en ocho intentos de tercera oportunidad y apenas seis puntos, no fue suficiente. Al final, el quarterback Jordan Love completó el 56.1 % de sus pases para 276 yardas, un touchdown y una intercepción, con un índice de pasador de 74.8. El receptor Matthew Golden fue el principal responsable del daño ofensivo, al sumar 104 yardas por recepción y un touchdown.

En términos generales, los Cowboys fueron superados por los Packers en yardas totales, 318 a 303, y volvieron a perder la batalla por el tiempo de posesión, 30:51 a 29:09. Estas cifras hicieron que el marcador pareciera más cerrado de lo que realmente fue el partido.

Primer cuarto

El partido ciertamente no comenzó como los Cowboys esperaban. Después de despejar en su primera serie ofensiva, Dallas cedió el balón a Green Bay, que emprendió una larga serie ofensiva, demasiado familiar para los aficionados de los Cowboys, que consumió 6:30 minutos del reloj.

Dallas simplemente no pudo sacar a los Packers del campo durante esa serie de 90 yardas, en la que Green Bay convirtió cuatro terceras oportunidades, incluyendo dos ocasiones en las que logró avanzar pese a enfrentar una tercera oportunidad y 13 yardas por recorrer. Incluso el touchdown llegó en una tercera oportunidad y seis, cuando Love conectó con Golden para darle a los locales una ventaja temprana de 7-0.

Pero entonces la defensa de los Cowboys hizo algo que no había conseguido en lo que iba de temporada: registrar una intercepción. El linebacker Dee Winters se lanzó frente a Golden para conseguir la segunda intercepción de su carrera y dejar a Dallas con el balón en la yarda 42 de Green Bay.

Segundo cuarto

Pero la oportunidad no duró mucho.

En la tercera jugada del nuevo cuarto, después de que Prescott recibiera un fuerte golpe en la acción anterior y tardara en levantarse, el quarterback intentó lanzar por el centro del campo en una tercera oportunidad y ocho desde la yarda 17 de los Packers. Buscaba conectar con CeeDee Lamb en la zona de anotación, pero el safety Evan Williams saltó para interceptar el pase en la yarda 3 y devolvió el balón hasta la yarda 20 de Green Bay.

Esta vez, los Packers construyeron una serie ofensiva de 15 jugadas y 73 yardas que los llevó hasta la yarda 2 de Dallas. La serie consumió otros 8:17 minutos. La defensa logró impedir que Green Bay cruzara la línea de anotación, pero un gol de campo de 25 yardas amplió la desventaja a 10-0.

Por supuesto, todavía quedaba tiempo para que los Cowboys anotaran antes del descanso, y la ofensiva comenzaba a avanzar, llegando hasta la yarda 28 de Green Bay. Sin embargo, cuando Lamb resbaló al salir de su recorrido, el pase que Prescott intentaba conectar con él se convirtió en una intercepción sencilla para el cornerback Brandon Cisse.

Desafortunadamente, los locales todavía tenían tiempo para sumar más puntos, y así lo hicieron. Green Bay se benefició de dos castigos por interferencia de pase contra Dallas: uno de 37 yardas cometido por Joe Porter Jr. y otro de DaRon Bland en la zona de anotación, que colocó el balón en la yarda 1. Tras el castigo, Love cruzó la línea de anotación con un acarreo del quarterback para darle a los Packers una ventaja de 17-0 al concluir los primeros 30 minutos.

Tercer cuarto

Con los Packers recibiendo el balón para comenzar la segunda mitad, los Cowboys necesitaban una detención defensiva para evitar que el partido se les escapara de las manos. La unidad cumplió su cometido y obligó a Green Bay a despejar después de tres jugadas.

A su vez, la ofensiva de Dallas encontró algo de ritmo, impulsada por una devolución de despeje de 16 yardas de Jonathan Mingo. Los Cowboys aprovecharon una serie de nueve jugadas para recorrer 46 yardas y llegar a la zona de anotación. En esa serie, una conexión entre Prescott y Lamb produjo 17 yardas en una cuarta oportunidad y dos. Javonte Williams también aportó 15 yardas en cuatro acarreos, y culminó la serie con una carrera de una yarda por el centro para el touchdown.

Sin embargo, el buen momento no duró. Los Packers respondieron con un gol de campo de 44 yardas para mantener la ventaja de 20-7 de cara al último cuarto. Cabe señalar que Dallas tuvo algo de fortuna apenas dos jugadas antes de esa anotación de tres puntos, cuando Christian Watson dejó caer un pase que parecía destinado a convertirse en touchdown en la zona de anotación.

Último cuarto

Después de que los Cowboys no lograran convertir una cuarta oportunidad y dos desde la yarda 50, Green Bay aprovechó la favorable posición de campo. Aunque la defensa volvió a impedir que los Packers llegaran a la zona de anotación, los locales sumaron otros tres puntos con un gol de campo de 29 yardas.

Con el partido escapándose y el ambiente cada vez más tenso, los Cowboys necesitaban desesperadamente llegar a la zona de anotación. Prescott evitó su tercera intercepción de la noche cuando una posible captura de balón por parte de los Packers fue anulada por un castigo por golpear al pasador. Sin embargo, ni siquiera esa oportunidad adicional fue suficiente para que Dallas anotara.

Obligado a intentarlo en una cuarta oportunidad y 11 desde la yarda 14 de Green Bay, Prescott lanzó el balón hacia la zona de anotación bajo una intensa presión. El pase salió del campo y puso fin a la serie ofensiva.

Dallas sí logró regresar con una serie de 13 jugadas y 78 yardas para finalmente conseguir un touchdown cuando restaban 52 segundos en el partido. El receptor Ryan Flournoy atrapó un pase de seis yardas y se lanzó hacia el pilón para conseguir su primer touchdown de la temporada.