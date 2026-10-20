Dee Winters se suma a la lista de lesionados de los Cowboys

FRISCO, Texas — Los Dallas Cowboys siguen acumulando problemas en defensa. A la derrota ante los Green Bay Packers, marcada por errores de ejecución y decisiones cuestionables, se suman las lesiones del linebacker Dee Winters y del especialista en devoluciones KaVontae Turpin.

Turpin abandonó el partido después de su primera devolución de patada tras sufrir una lesión en el cartílago de las costillas. Por ahora, no hay un plazo definido para su regreso. En el caso de Winters, el panorama es más claro, aunque poco alentador.

El linebacker venía de disputar su mejor partido desde que llegó a Dallas. Durante el encuentro ante Green Bay, una intercepción que había devuelto para touchdown fue anulada tras una revisión polémica. La jugada terminó contabilizada como la primera intercepción de los Cowboys en la temporada. Sin embargo, Winters sufrió una distensión en el tendón de Aquiles durante el segundo cuarto y no volvió al campo.

El lunes por la tarde, Stephen Jones, director de operaciones y copropietario del equipo, informó en una entrevista con 105.3 The Fan que Winters «probablemente se perderá algunos partidos». Su ausencia representa otra baja para una defensiva que necesita recuperar efectivos.

La posible solución pasa por el regreso de DeMarvion Overshown, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la Semana 1, ante los New York Giants. Después de perderse los últimos cinco partidos mientras avanzaba en su rehabilitación, el linebacker tiene «grandes posibilidades» de volver a jugar, según Jones.

No obstante, Overshown no retomaría la función de linebacker central (MIKE), encargada de dirigir la comunicación de la defensa. Se espera que ocupe la posición de Winters como linebacker del lado débil (WILL), mientras el novato Jaishawn Barham continúa como MIKE y responsable del punto verde desde mediados de septiembre.

La posición de WILL permitiría a Overshown aprovechar mejor su velocidad y capacidad para defender contra el pase, cualidades que mostró durante la temporada 2024, antes de sufrir una grave lesión de rodilla cuando Mazi Smith cayó sobre su pierna apoyada en el terreno.

Con marca de 2-4, Dallas necesita empezar a sumar victorias, y su próximo compromiso será el lunes por la noche ante los Philadelphia Eagles. El rendimiento de los linebackers será uno de los factores a seguir en un partido importante para las aspiraciones del equipo.