Caleb Downs se roba el protagonismo con una intercepción clave

INDIANÁPOLIS — Esta semana comenzó con cierta preocupación para Caleb Downs, aunque finalmente todo salió bien. El novato, seleccionado con la undécima selección global del Draft, sufrió una conmoción cerebral durante la derrota de los Dallas Cowboys ante los Arizona Cardinals el domingo pasado. Esto lo colocó bajo el protocolo de conmociones de la NFL y puso en riesgo una oportunidad poco común: enfrentarse a su hermano mayor, Josh Downs, en el nivel profesional.

Sin embargo, Caleb logró superar el protocolo de conmociones, por lo que el esperado duelo entre los hermanos Downs se llevó a cabo y resultó bastante entretenido. Al final, el menor de los Downs se llevó la victoria y salió favorecido en el enfrentamiento, luego de que Dallas venciera 27-23 a los Colts en el Lucas Oil Stadium.

"Honestamente, necesitábamos ganar como equipo. Eso es lo más importante", dijo Caleb Downs después del partido. "Y fue una sensación surrealista salir al campo y alinearme frente a él. Era él contra mí durante todo el partido. Así que simplemente agradezco haber tenido esta oportunidad.

"Definitivamente me ganó en algunas jugadas en las que no lograron involucrarlo lo suficiente, pero estoy agradecido de que él esté sano, de que yo también esté sano y de que mi familia haya podido estar aquí".

Sin duda, este resultado le dará motivos para presumir durante la cena de Acción de Gracias. Especialmente porque Caleb Downs fue quien aseguró la victoria de los Cowboys con una intercepción, la primera de su joven carrera en la NFL, durante la última serie ofensiva de los Colts, cuando el partido estaba en juego.

"Simplemente estoy jugando fútbol americano", dijo al recordar la jugada. "Estoy jugando y la gente puede decir lo que quiera, pero yo solamente estoy luchando por ser mi mejor versión. Al final del día, el Señor creó esta oportunidad y estoy agradecido por la situación en la que me puso. Durante todo el partido me apoyé en su fortaleza".

Después, una sonrisa apareció en su rostro al recordar la jugada que le dio a Dallas su cuarta victoria de la temporada, una muy necesaria para el equipo.

"Honestamente, fue una sensación surrealista. Vi cómo se desarrollaba la jugada y reconocí la formación. Pensé: 'Va a venir por aquí. Lo sé. Tengo que llevarla hasta las diagonales. Tengo que hacer la jugada'. Pero cuando intenté levantarme, seguían empujándome hacia el suelo. Así que pensé: 'Está bien, así son las cosas'".

Downs tuvo el mejor partido de su temporada de novato, incluso antes de conseguir la intercepción, y continuó demostrando el gran nivel que ha mantenido, aunque sin hacer demasiado ruido, durante la campaña 2026. Su actuación también contribuyó a lo que terminó siendo el desempeño defensivo más completo de los Cowboys en lo que va de la temporada: varias entregas de balón, detenciones importantes para obligar a los Colts a despejar en repetidas ocasiones y múltiples capturas sobre Daniel Jones, incluso cuando la presión por sí sola no conseguía forzarlo a cometer errores.

Downs sabe que tanto él como Dallas pueden construir a partir de esta actuación.