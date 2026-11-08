En resumen: Cowboys ganan en último minuto contra Colts, 27-23

¿Fue un partido bonito? No. ¿Fue una victoria? ¡Por supuesto! Los Dallas Cowboys consiguieron un triunfo que necesitaban con urgencia al imponerse 27-23 sobre los Indianapolis Colts gracias a una anotación en el último minuto.

En términos generales, fue un partido bastante desordenado. Dallas cometió 14 castigos que representaron 153 yardas y perdió dos balones sueltos. Sin embargo, los Cowboys superaron ampliamente a Indianapolis en yardas totales, 508 contra 271, y dominaron el tiempo de posesión con 35:43 minutos frente a 24:17.

A pesar de que los temores de otro colapso en los minutos finales parecían hacerse realidad cuando Indianapolis tomó la ventaja en el último cuarto, esta vez Dallas logró cerrar el partido y conseguir su primera victoria de la temporada en un encuentro en el que anotó menos de 30 puntos.

Y para lograrlo, los Cowboys contaron con un jugador determinante: CeeDee Lamb. El receptor estelar atrapó 10 pases para 195 yardas, la segunda mejor cifra de su carrera, además de una anotación. Fue el principal beneficiado de una tarde en la que el mariscal de campo Dak Prescott completó el 61.8 % de sus pases para 335 yardas, dos touchdowns y un rating de 114.2.

Por tierra, los Cowboys también tuvieron una actuación destacada, continuando con los altibajos que han caracterizado su juego terrestre esta temporada. Dallas consiguió 179 yardas por tierra, su segunda mejor marca del año. Javonte Williams aportó 101 yardas, mientras que Tyler Goodson, quien disputó sus primeras cuatro temporadas en la NFL con los Colts, regresó a Indianapolis y consiguió la mejor cifra terrestre de su carrera, con 77 yardas.

A la defensiva, la unidad de Christian Parker tuvo una actuación sólida, provocando dos entregas de balón y registrando dos capturas de mariscal de campo. Además, limitó al destacado corredor Jonathan Taylor a apenas 46 yardas por tierra. Por su parte, el quarterback Daniel Jones terminó con 180 yardas por pase, un touchdown y una intercepción, para un rating de 70.7.

Primer cuarto

Lo que parecía un buen comienzo pronto se complicó. La ofensiva de Dallas salió con fuerza en su primera serie y logró avanzar más allá del medio campo. Sin embargo, la serie se detuvo en la yarda 26 de Indianapolis, por lo que Brandon Aubrey conectó un gol de campo de 45 yardas para poner el marcador 3-0.

Después de que la defensiva obligara a los Colts a despejar en tres jugadas, Dallas tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja. Pero en tercera oportunidad y ocho yardas por avanzar, desde su propia yarda 21, Prescott fue capturado y perdió el balón. El ala defensiva Caden Curry recuperó el balón suelto para Indianapolis.

Con una excelente posición de campo, los Colts necesitaron apenas seis jugadas para llegar a las diagonales. El novato Seth McGowan, originario del área de Dallas, anotó el primer touchdown de su carrera con una carrera de dos yardas para darle la vuelta al marcador, 7-3.