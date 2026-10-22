Cowboys buscan corregir errores y encontrar consistencia en la defensiva

FRISCO, Texas - Con marca de 2-4, los Dallas Cowboys buscan convertir el trabajo de la semana en mejores resultados. La defensiva, bajo la dirección de Christian Parker, intenta encontrar mayor consistencia antes del duelo del lunes por la noche ante los Philadelphia Eagles.

"Uno nunca empieza una temporada esperando tener marca de 2-4, pero esa es nuestra realidad. Lo único que podemos hacer ahora es concentrarnos en el presente y mejorar", señaló el tackle defensivo Kenny Clark.

Para Clark, el cambio comienza con una mayor exigencia individual y colectiva. "Todos tenemos que dar más. No es suficiente, porque no estamos ganando partidos ni mostrando consistencia en el campo".

El linebacker DeMarvion Overshown, quien se prepara para regresar tras perderse cinco partidos por una lesión en el tendón de la corva, destacó la importancia de evitar errores que compliquen los encuentros.

"Cuando los 11 jugadores hacen su trabajo, es difícil vencernos. Las ofensivas ganan con jugadas explosivas y cuando el rival comete errores. Tenemos que jugar un partido limpio y dejar de perjudicarnos nosotros mismos", explicó.

El apoyador externo Rashan Gary, por su parte, insistió en que la consistencia debe construirse desde las reuniones y los entrenamientos. También consideró que el equipo debe mantener la confianza en su trabajo y su capacidad para recuperarse.

En la derrota 23-13 ante Green Bay, Dallas mostró avances en algunos aspectos defensivos: limitó a los Packers a 57 yardas por tierra en 26 acarreos y consiguió tres capturas sobre el quarterback Jordan Love.

Sin embargo, la defensiva permitió nueve conversiones en 10 oportunidades de tercera oportunidad durante la primera mitad, una de las áreas que necesita corregir.

"Son cosas que podemos solucionar. No es necesariamente lo que hizo el rival, sino errores que nosotros mismos cometimos. Si corregimos eso y logramos que la presión y la cobertura trabajen juntas, pueden pasar cosas buenas. Pero tenemos que hacerlo con mayor consistencia", afirmó Clark.

Dallas también registró su mejor porcentaje de presión al pasador en lo que va de la temporada, con 20 presiones sobre Love, equivalentes al 45.5 % de sus oportunidades de pase. El siguiente paso será convertir esa presión en más capturas y detener a los rivales en momentos clave.

Pese a las dificultades, la defensiva considera que todavía puede alcanzar un nivel superior. Overshown subrayó que el equipo está asumiendo su responsabilidad y necesita dar el siguiente paso.