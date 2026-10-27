En resumen: Cowboys dominan a los Eagles, 38-21

Se ha hablado mucho de la necesidad de que los Dallas Cowboys tengan un ataque más equilibrado. Antes de este enfrentamiento contra los Philadelphia Eagles, Dallas ocupaba el último lugar de la NFL en acarreos por partido, con un promedio de 20.9, mientras que sus 76 yardas terrestres por encuentro lo ubicaban en el puesto 30 de la liga.

Y vaya que los Cowboys encontraron ese equilibrio. Respaldados por una línea ofensiva que dominó las trincheras, Dallas consiguió una victoria de 38-21 sobre sus rivales el lunes por la noche. El equipo sumó 204 yardas por tierra en 38 acarreos, liderado por Javonte Williams, quien registró 25 acarreos para una marca personal de 155 yardas. Según ESPN, fue la mayor cantidad de yardas terrestres para un corredor de Dallas desde que Ezekiel Elliott consiguió 159 ante Tampa Bay el 18 de diciembre de 2016. Como equipo, los Cowboys promediaron 5.4 yardas por acarreo, superando ampliamente su promedio de la temporada, de 3.7.

Eso no significa que Dak Prescott se quedara atrás. Después de dos actuaciones complicadas, el quarterback recuperó su nivel y terminó con 212 yardas por pase, tres touchdowns y ninguna intercepción, para una calificación de 118.1. Además, Prescott superó a Tony Romo y estableció un nuevo récord de la franquicia con 80 partidos de múltiples pases de touchdown.

Gracias a ese esfuerzo colectivo, los Cowboys anotaron en siete de sus nueve posesiones y acumularon 416 yardas totales a la ofensiva, su mejor registro de la temporada.

Mientras tanto, la defensa de Dallas continuó mostrando avances con el regreso del linebacker DeMarvion Overshown y el esquinero Cobie Durant, ambos recuperados de lesiones en los isquiotibiales. Overshown empató como líder del equipo con seis tacleadas, además de registrar una tacleada para pérdida de yardas, dos pases defendidos y una intercepción.

Los Eagles consiguieron 121 yardas por tierra, pero su quarterback suplente, Tanner McKee, fue limitado a 211 yardas por pase, con un touchdown y una intercepción, para una calificación de 79.6.

Primer cuarto

Los Cowboys comenzaron con fuerza desde el primer momento, literalmente. En sus primeras dos posesiones, Dallas recurrió al juego terrestre en nueve de sus primeras 15 jugadas y consiguió 61 yardas por esa vía, con un promedio de 8.8 yardas por acarreo. Esa producción ayudó al equipo a sumar 10 puntos en el primer cuarto, comenzando con un gol de campo de 55 yardas de Brandon Aubrey en su primera serie ofensiva.

Prescott y compañía regresaron al emparrillado para su segunda posesión y recorrieron 82 yardas en 10 jugadas para llegar a la zona de anotación. El quarterback conectó primero con el receptor Ryan Flournoy para una ganancia de 35 yardas y después culminó la serie con un pase preciso de nueve yardas a CeeDee Lamb en las diagonales para el touchdown.

Sin embargo, los Eagles respondieron. Después de perderse dos partidos por una lesión en los isquiotibiales, Saquon Barkley no tardó en hacerse sentir. El corredor consiguió 49 de las 75 yardas de Philadelphia en su primera serie ofensiva, incluida una escapada de 29 yardas por el lado izquierdo de la línea. Tres jugadas después, llegó a la zona de anotación, superando al defensor y llegando hasta el pilón derecho para conseguir el touchdown.

Segundo cuarto

Aunque Dallas terminó los primeros 15 minutos con ventaja de 10-7, Philadelphia ya se encontraba en la yarda 12 de los Cowboys cuando comenzó el segundo cuarto. Poco después, los Eagles retomaron la ventaja.

Dos costosos castigos contra Dallas contribuyeron a ese resultado. La defensa parecía haber detenido la serie cuando Quinnen Williams recuperó un balón suelto en cuarta oportunidad y una yarda por avanzar, desde la yarda 44 de Philadelphia. Sin embargo, al intentar detener la jugada de empuje de los Eagles, el tackle defensivo fue sancionado por fuera de lugar, lo que le otorgó a Philadelphia una nueva primera oportunidad.

Más adelante, el también tackle defensivo LT Overton cometió un castigo por golpear al pasador después de que McKee fallara un pase en tercera oportunidad y siete yardas por avanzar. La infracción mantuvo viva la serie y permitió que el corredor Dameon Pearce encontrara espacio por el lado izquierdo para avanzar cinco yardas y anotar.

Otro castigo costoso llegó en la patada de salida siguiente. Tyler Goodson encontró espacios entre los defensores y parecía encaminado a un regreso de touchdown de 91 yardas, pero Justin Barron fue sancionado por sujetar a un rival. La anotación quedó anulada y Dallas tuvo que comenzar su siguiente posesión desde su propia yarda 19.

Aun así, ese error no frenó a la ofensiva de los Cowboys, que recorrió las 81 yardas necesarias en 14 jugadas. La serie terminó cuando Prescott lanzó un pase perfecto de 21 yardas a George Pickens en la zona de anotación. El receptor también protagonizó una de las mejores jugadas de la noche con una espectacular recepción de puntas de los dedos en la esquina de las diagonales, para devolverle la ventaja a Dallas, 17-14.

Con las defensivas tomando protagonismo, Prescott tuvo dos oportunidades más antes del descanso, incluida una última posesión con 1:14 por jugar. El quarterback ejecutó a la perfección la ofensiva de dos minutos, completando pases de 13, 21, 14 y nueve yardas hasta llegar a la yarda nueve de Philadelphia. Desde ahí, Aubrey conectó un gol de campo de 27 yardas para ampliar la ventaja a 20-14 antes del medio tiempo.

Tercer cuarto

Aunque Barkley encontró menos espacios, la ofensiva de Philadelphia recuperó el ritmo. Los Eagles abrieron la segunda mitad con una serie de 84 yardas que terminó en touchdown. McKee completó siete de nueve pases para 60 yardas, incluido un envío de cuatro yardas al receptor Makai Lemon en las diagonales para darle la ventaja a Philadelphia.

Pero la ofensiva de Dallas no bajó el ritmo. Los Cowboys respondieron con una serie de nueve jugadas y 61 yardas, manteniendo el equilibrio entre el juego terrestre y aéreo. El equipo avanzó 24 yardas por tierra, mientras Prescott conectó un pase de 16 yardas con Flournoy y después encontró a Lamb con un envío preciso para el touchdown.

Prescott también consiguió la conversión de dos puntos mediante un acarreo del quarterback, devolviéndole la ventaja a Dallas, 28-21.

Último cuarto

Otra detención defensiva de Dallas dio paso a otro gol de campo. Los Cowboys comenzaron la serie en su propia yarda 16 y avanzaron buena parte del terreno gracias a una carrera de 34 yardas de Williams, hasta llegar a la yarda 11 de Philadelphia. Dallas logró acercarse hasta la yarda seis, pero tuvo que conformarse con un gol de campo de 24 yardas de Aubrey para ampliar la ventaja a dos posesiones.

Cuando los Eagles no pudieron convertir una cuarta oportunidad y nueve yardas por avanzar desde su propia yarda 17, con poco menos de cinco minutos en el reloj, el resultado quedó prácticamente definido.