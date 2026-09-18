5 Claves del Juego: Cowboys buscan voltear la página ante Washington

Lo pasado, pasado.

Ahora son los Comandantes en la apertura de las puertas del AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Para Brian Schottenheimer no queda más que ver hacia delante y eso significa cerrar un capítulo y empezar a escribir otro luego de una cachetada guajolotera que fue la visita a los pantanos de New Jersey.

Lejos de andar buscando qué corregir y mejorar, más bien es el ver muy dentro de sí mismo quién soy y para dónde voy, porque luego de tal zarandeada no hay mucho que andar lamentando.

La llegada del pimentoso Dan Quinn es cuestión de calma, porque este viejo lobo de mar sabe exactamente dónde están enterrados los cadáveres en cuanto a cómo se maneja su némesis divisional.

Los capitalinos llegan luego de su propia derrota ante las aguerridas Águilas de Philadelphia en la ciudad de la hermandad por marcador cerrado de 24-22 y uno de estos dos equipos se va a ir al lunes de video con marca de 0-2.

Lo cierto es que así como la fanaticada se presentó y en serio en aquel MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey, para electrificar a sus Hombres G, lo mismo se tiene que decir de los hinchas en el coso del Metroplex de Dallas-Fort Worth.

No se pone nada fácil el ver hacia delante con el viaje a Río de Janeiro ante las Urracas para luego ir a la "ciudad espacial" a visitar al rival estatal Texans de Houston. Esto de la NFL es de no andar parpadeando.

Mucho se habló durante la semana de lo que se esperaba y lo acontecido y de pronto tal pareciera que el príncipe defensivo en Christian Parker pues no camina en el aire ni es hecho de seda, y ahora, luego de su debut, llegó el momento de ver de qué está hecho con el mundo encima.

Pero vayamos a las cinco claves de otra confrontación entre añejos rivales divisionales en apertura en casa de otra temporada más desde el coso en Arlington, Texas.

Clave 1. Salir con ánimo. La aventura en New Jersey arrojó una gran duda: dónde está el espíritu vaquero. Los Gigantes salieron decididos y detrás de Cam Skattebo y Jaxson Dart se posesionaron del recinto y contagiaron al respetable para una inesperada victoria. Imagínese que hay quien dice que el público no cuenta. Ahora le toca a los Cowboys hacer lo propio ante su propio respetable en lo que se espera sea una entrada escandalosa. Cuando Dak Prescott mencionó en conferencia de prensa que solamente tuvieron dos posesiones en la segunda mitad y en las dos anotaron, fue como para decir, "hey, me tienen que dar el balón…" y eso tiene que pesarle a una defensiva del niño genio que estará obligado a salir con todas las ganas del mundo.

Clave 2. Hostigar al visitante. Otro rival divisional y con el mundo a cuestas para estos Vaqueros. Como de costumbre, los pupilos de Jerry Jones están ahora ante un universo de la NFL que los quiere ver fracasar. No hay cuartel para el equipo azulplata porque de pronto montarse al avión rumbo a Río de Janeiro con marca adversa no debe ser opción y eso hay que mostrárselo a los Comandantes de Washington con singular alegría. Aquí no es aquello del huevo y la gallina, aquí es claro que la defensiva tiene que presionar y hacerle la vida de cuadritos a Jayden Daniels desde el meritito principio, con cada centro y en cada movimiento. Increíble pensar que con 16 juegos remanentes de la temporada se tiene un juego de vida o muerte, pero a eso nos atenemos.

Clave 3. Dónde anda Waldo. Parte del misterio en Gigantes fue la desaparición de un tal Jake Ferguson. Para Prescott, el contar con una de las alas cerradas más cotizadas de la liga es para explotarlo como válvula de seguridad y si la semana pasada andaba medio perdido en el espacio a la Will Robinson, ante los capitalinos el hecho de ver a un Ferguson, junto con Brevyn Spann-Ford y Luke Schoonmaker, productivos y activos es señal que las cosas andan caminando como reloj suizo. Seguro la línea ofensiva tiene que otorgarle a su mariscal de campo el tiempo suficiente para operar, pero también es el momento propicio de que este departamento en particular tome su asiento en la mesa.

Clave 4. A sacarse la espina. La defensiva de Christian Parker tendrá que lidiar con las lesiones de DeMarvion Overshown y Malik Hooker con gente como Dee Winters y Jaishawn Barham como apoyadores, y P.J. Locke y Markquese Bell como profundos. Las escapadas de los Gigantes en pases pantalla y el ardor que dejó un tal Isaiah Likely no puede volver a suceder, para propios y extraños. Los Comandantes cuentan con un mariscal de campo móvil en Jayden Daniels y un juego terrestre efectivo con Jacory Crosley-Merritt en comité de corredores y no hay ninguna duda que los Quinnen Williams, Kenny Clark, Donovan Ezeiruaku y el novato sensación Caleb Downs tienen que mostrarle al rival que no son bienvenidos y si no les gusta el trato del anfitrión, pues ni modo.