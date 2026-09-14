En resumen: Cowboys caen ante Giants, 28-20

Había grandes expectativas sobre la renovada defensiva de los Dallas Cowboys de cara al primer partido de la temporada 2026. Sin embargo, para cumplir con esas expectativas habrá que esperar al menos una semana más.

Y quizás eso no debería sorprender demasiado después de que los Cowboys cayeran 28-20 ante los New York Giants. Hay que considerar que el nuevo coordinador defensivo, con un nuevo esquema y un grupo de jugadores nuevos, nunca había jugado junto en un partido oficial, ya que los titulares no vieron acción durante la pretemporada.

Todo esto derivó en una actuación defensiva que recordó demasiado a los problemas de la temporada pasada. Dallas tuvo dificultades para detener el juego terrestre, no logró generar presión de manera constante y en demasiadas ocasiones pareció perdido en la secundaria.

El quarterback de los Giants, Jaxson Dart, completó el 79.3 por ciento de sus pases para 230 yardas y tres touchdowns, con un rating de 134.2. Pero también fue peligroso por tierra, acumulando 54 yardas, mientras que el corredor Cam Skattebo sumó otras 81 yardas y un touchdown. Como equipo, Nueva York promedió 4.5 yardas por acarreo para un total de 165 yardas terrestres.

Sin embargo, quizás el mayor dolor de cabeza para la defensiva de Dallas fue Isaiah Likely. Los Cowboys parecieron no tener respuesta para el ala cerrada de los Giants, quien atrapó ocho pases para 78 yardas y dos touchdowns.

Mientras tanto, del otro lado del balón, aunque la ofensiva de los Cowboys fue una de las mejores de la liga la temporada pasada, tampoco pareció estar completamente sincronizada en su primer partido de la campaña. Javonte Williams encabezó un ataque terrestre que promedió apenas 3.8 yardas por acarreo, con el corredor titular registrando solo 41 yardas.

En el juego aéreo, Dak Prescott, quien estuvo bajo presión constante, completó el 64.7 por ciento de sus pases para 175 yardas, con dos touchdowns y una intercepción. Su rating fue de 84.8.

En términos generales, los Giants simplemente fueron más físicos. Superaron a los Cowboys en yardas totales, 394 a 244, y dominaron el tiempo de posesión, 36:40 a 23:20.

Primer cuarto

El partido comenzó de manera complicada para los Cowboys, ya que la ofensiva consiguió apenas 41 yardas en sus primeras dos posesiones. Y peor aún, entre ambas series, los Giants avanzaron rápidamente por el campo hasta llegar a la zona de anotación, gracias a una serie de 10 jugadas y 83 yardas.

El golpe más importante llegó cuando Dart escapó por el lado izquierdo y consiguió 22 yardas. Luego, los Giants recibieron otras 15 después de que el linebacker DeMarvion Overshown fuera sancionado por rudeza innecesaria al golpear a Dart fuera del campo. Cuatro jugadas después, Skattebo cruzó la línea de anotación sin ser tocado para darle a Nueva York una ventaja temprana de 7-0.

Segundo cuarto

En su tercera serie, Dallas finalmente comenzó a encontrar algo de ritmo a la ofensiva, aunque tres castigos de Nueva York regalaron 67 yardas a los Cowboys. El último fue una interferencia de pase de 19 yardas que dejó a Dallas con primera y gol desde la yarda 2 de los Giants. Prescott aprovechó la oportunidad y conectó fácilmente con CeeDee Lamb para empatar el partido.

Después de haber dejado escapar dos oportunidades de provocar pérdidas de balón —una posible intercepción y otra posible recuperación de un balón suelto—, la defensiva de Dallas finalmente consiguió su primer turnover de la temporada. El tackle defensivo Quinnen Williams llegó por detrás y provocó que el corredor Tyrone Tracy soltara el balón, que terminó directamente en las manos del cornerback Shavon Revel.

Los Cowboys tomaron posesión en su propia yarda 16 con poco menos de dos minutos por jugar, pero ahí llegó el desastre. Bajo presión, Prescott salió hacia su derecha e intentó lanzar el balón fuera del campo. Sin embargo, al lanzar mientras se apoyaba hacia atrás, el pase no llegó a la línea lateral y permitió que el safety de Nueva York, Jevón Holland, interceptara el envío.

Y entonces, por alguna razón, la confusión pareció apoderarse de la defensiva de Dallas, ya que Dart completó tres pases consecutivos a receptores que estaban completamente descubiertos. El último de ellos fue para Likely, quien estaba solo en la parte posterior de la zona de anotación.

En pocas palabras, los Giants no pudieron haber tenido un camino mucho más sencillo para llegar al medio tiempo con ventaja de 14-7.

Tercer cuarto

Con el balón para comenzar el tercer cuarto, Dart y los Giants ampliaron rápidamente su ventaja a 21-7. El quarterback completó sus cinco pases para 49 yardas durante una serie de 12 jugadas y 74 yardas. Su último envío fue otra conexión de touchdown con Likely, esta vez en un pase corto desde dos yardas.

Por supuesto, los Cowboys no estaban dispuestos a rendirse, y Prescott respondió liderando una serie de 12 jugadas y 75 yardas. Encontró a Lamb para recepciones de 13 y 15 yardas, a George Pickens para 11 y a Williams para otras 10. Este último se encargó después de la anotación, avanzando una yarda hasta la zona de anotación para reducir la desventaja a 21-14.

Último cuarto

Sin embargo, la fortaleza física de los Giants fue desgastando poco a poco a la defensiva de Dallas. Una vez más, los Cowboys simplemente no pudieron salir del campo y Nueva York respondió con otra visita a la zona de anotación.

Dart corrió en las primeras cuatro jugadas de la serie, pero fueron tres pases cortos a un Devin Singletary completamente descubierto por el lado izquierdo los que terminaron produciendo los puntos. El corredor anotó desde nueve yardas en el último de esos pases.

Con una desventaja de dos anotaciones y los Giants consumiendo grandes cantidades de tiempo, los Cowboys necesitaban reaccionar a la ofensiva. Y lo hicieron. El equipo necesitó poco más de dos minutos para llegar a la zona de anotación, con Prescott encontrando a Williams completamente solo por el lado izquierdo para un touchdown de 17 yardas.

Pero en su camino a la zona de anotación, Williams claramente provocó a la defensiva de los Giants, lo que resultó en un innecesario castigo de 15 yardas. Con Brandon Aubrey obligado a intentar el punto extra desde 15 yardas más atrás, su patada se fue desviada hacia la derecha, dejando a los Cowboys abajo 28-20.

Y eso terminó siendo decisivo. Los Cowboys nunca volvieron a tocar el balón, ya que los Giants consumieron los últimos 5:16 del reloj para asegurar la victoria.