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Cowboys cortan al QB Joe Milton

Aug 31, 2026 at 03:24 PM
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Somos Cowboys
**10 - Joe Milton, QB, 2nd year**
**10 - Joe Milton, QB, 2nd year**

FRISCO, Texas – Los Cowboys dieron de baja al quarterback Joe Milton el lunes.

Milton llegó a Dallas después de que los Cowboys enviaran una selección de quinta ronda del Draft de 2025 a los Patriots a cambio del quarterback en abril de 2025. Desde entonces, pasó la temporada baja compitiendo con Sam Howell por el puesto de quarterback suplente.

Más temprano el lunes, los Cowboys reclamaron al corredor de los Chiefs, Emari Demercado, a través de waivers. Milton fue el movimiento correspondiente para que Demercado pudiera ser agregado al roster de 53 jugadores.

Ahora, el grupo de quarterbacks de Dallas está conformado por Dak Prescott y Sam Howell. Milton estará sujeto al proceso de waivers y, si ningún equipo lo reclama, podría regresar a Dallas para integrarse al equipo de prácticas.

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