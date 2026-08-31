Cowboys cortan al QB Joe Milton

FRISCO, Texas – Los Cowboys dieron de baja al quarterback Joe Milton el lunes.

Milton llegó a Dallas después de que los Cowboys enviaran una selección de quinta ronda del Draft de 2025 a los Patriots a cambio del quarterback en abril de 2025. Desde entonces, pasó la temporada baja compitiendo con Sam Howell por el puesto de quarterback suplente.

Más temprano el lunes, los Cowboys reclamaron al corredor de los Chiefs, Emari Demercado, a través de waivers. Milton fue el movimiento correspondiente para que Demercado pudiera ser agregado al roster de 53 jugadores.