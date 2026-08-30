Cowboys llegan a un acuerdo para adquirir al OT Broderick Jones

FRISCO, Texas – Los Cowboys han llegado a un acuerdo con los Steelers para adquirir al tackle ofensivo Broderick Jones.

Según múltiples reportes, incluyendo NFL Media, Dallas envió a Pittsburgh selecciones de tercera y sexta ronda a cambio de Jones y una selección de cuarta ronda.

Jones, selección de primera ronda de Pittsburgh en el Draft de la NFL de 2023, aporta más experiencia a la línea ofensiva de Dallas. Ha disputado 45 partidos y ha sido titular en 38 durante sus tres temporadas con los Steelers.

El año pasado, Jones disputó las 603 jugadas en las que participó como tackle izquierdo, aunque en sus dos temporadas anteriores había jugado principalmente por el lado derecho. Jones le da a los Cowboys una opción como tackle suplente, pero con apenas 25 años, también podría competir eventualmente por un puesto titular.

En la Semana 12 de la temporada 2025, Jones sufrió una lesión en el cuello que lo dejó fuera por el resto de la campaña. Desde entonces, ha regresado a la acción y disputó un total combinado de 142 jugadas en los tres partidos de pretemporada de Pittsburgh.

Después del partido de pretemporada del viernes por la noche contra los Saints, el entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, fue cuestionado sobre si consideraba que el tackle suplente del equipo ya estaba en el roster.

"Creo que nos sentimos bien con nuestro grupo de tackles", dijo Schottenheimer. "Quiero ver la película, ver cómo le fue a Nate. Nate y Drew han estado compitiendo, pero quiero ver la película. Creo que tuvimos un par de días realmente buenos. También estamos utilizando a esos jugadores de diferentes maneras, pero espero que así sea".

Eso todavía podría ser el caso, pero ahora Jones, al menos, entra de lleno en la competencia. El propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, también fue cuestionado sobre la profundidad del equipo en la posición de tackle y, de manera similar, dejó claro que la competencia por el puesto todavía no ha terminado.

"Hemos visto a algunos jugadores con los que podríamos hacer algunos ajustes si fuera necesario", dijo Jones. "Pero tenemos un buen plan. Veremos hacia dónde vamos de aquí en adelante; esto todavía no ha terminado".

La llegada de Jones modifica la competencia en el grupo de tackles ofensivos de Dallas, que ahora incluye a Jones, Tyler Guyton, Terence Steele, Nate Thomas, Drew Shelton y Marcellus Johnson.