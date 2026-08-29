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Marist Liufau se perderá varias semanas por lesión

Aug 29, 2026 at 09:28 AM
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Somos Cowboys
08_28_ Marist Liufau

ARLINGTON, Texas – Los Cowboys tendrán que lidiar con una baja importante en su defensa y en equipos especiales de cara a la temporada.

El linebacker externo Marist Liufau se perderá "algunas semanas" tras sufrir una fractura en el antebrazo durante el partido de pretemporada del viernes ante los Saints. El jugador será sometido a una cirugía tan pronto como este lunes, informó el entrenador en jefe Brian Schottenheimer.

Liufau sufrió la lesión cerca del final del primer cuarto mientras realizaba una tacleada.

"Gran competidor. Va a regresar", dijo Schottenheimer sobre Liufau.

Seleccionado por Dallas en la tercera ronda del Draft de 2024 procedente de Notre Dame, Liufau ha participado en los 34 partidos de los Cowboys durante sus primeras dos temporadas en la NFL.

Este año, además, asumió un nuevo reto al pasar de linebacker interno a linebacker externo dentro del esquema del coordinador defensivo Christian Parker.

"Definitivamente ha sido un reto, aprender algo nuevo y tratar de mantener el ritmo de los demás, pero me han ayudado muchísimo", dijo Liufau esta semana sobre el cambio de posición. "Nuestros entrenadores, el coach Chidera Uzo-Diribe, la cantidad de tiempo que me han dedicado durante este proceso y todo lo que han invertido en mí... estoy muy agradecido por eso".

El cambio también llegó acompañado de una mayor responsabilidad en equipos especiales. La temporada pasada, Liufau participó en el 75% de las jugadas de equipos especiales, un aumento considerable respecto al 35% de su temporada de novato. En contraste, sus jugadas defensivas bajaron de 521 en 2024 a 202 en 2025.

Y con los Cowboys reduciendo su roster a 53 jugadores este domingo, su ausencia podría tener un impacto importante en la construcción de la plantilla.

"PJ Locke lo dijo mejor: los equipos especiales se tratan de técnica y esfuerzo", explicó Liufau. "Eso realmente puede darte seguridad y ayudarte a conseguir un lugar en el roster. Voy a darlo todo, sin guardarme nada y dejando el orgullo a un lado".

Schottenheimer destacó precisamente ese valor que Liufau aporta en equipos especiales.

"Perder a Marist como jugador de football es difícil. Desafortunadamente, es parte del negocio", dijo el entrenador. "Fue una pieza crítica, crítica, no solo en dos o tres unidades de equipos especiales, sino realmente en las cuatro. Es un jugador en quien puedes confiar y juega con mucha intensidad".

Ahora, los Cowboys deberán evaluar cómo manejar su ausencia mientras toman sus últimas decisiones de roster. La NFL permite que cada equipo designe a un máximo de dos jugadores para regresar de la lista de lesionados después de los recortes finales, aunque esos jugadores deben perderse al menos las primeras cuatro semanas de la temporada.

Dependiendo de la evolución de Liufau y de las demás lesiones que enfrenta Dallas, el linebacker podría terminar dentro de esa categoría.

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