5 Claves del Juego: Cowboys contra Giants | Semana 1

Los meses más largos del año llegaron a su fin.

Para los Cowboys de Brian Schottenheimer, la apertura de temporada regular los tiene viajando a los pantanos de East Rutherford, New Jersey, para enfrentar a su similar divisional, Gigantes de Nueva York, que ahora son comandados por el veterano John Harbaugh luego de dieciocho años como timonel de las Urracas de Baltimore.

Lo interesante de todo esto es el hecho de que Harbaugh estuviera como asistente con las Águilas de Philadelphia por nueve temporadas antes de su llegada a la cúspide de un mandato que lo viera ganar el Súper Tazón XLVII sobre los 49ers de San Francisco de su propio hermano, el siempre entretenido Jim Harbaugh.

La rivalidad añeja ante los Dallas Cowboys es algo a lo cual está por demás familiarizado luego de comandar los equipos especiales y luego la secundaria bajo Ray Rhodes y Andy Reid en sus otoños en la ciudad de la hermandad.

Así como estos Hombres G pasan ahora por una transición, los Vaqueros también andan estrenándose del lado defensivo del balón con el debut en temporada regular del coordinador defensivo Christian Parker. Luego de una pretemporada típica de esta nueva era de juegos de preparación sin mucho que mostrar, será de especial interés la verdadera personalidad de una defensiva que sufriera las de Caín en la temporada anterior.

No hay duda de que se han armado del lado defensivo con una frontal que cuenta con Quinnen Williams, Kenny Clark; apoyadores Rashan Gary, DeMarvion Overshown, Donovan Ezeiruaku y hasta la presencia de un Von Miller entrando en su decimosexta temporada, ahora con su cuarto equipo.

Como les digo, los meses más largos del año han llegado a su fin.

Del lado ofensivo, la noticia de la lesión de Malik Davis en movimientos del viernes en The Star, en Frisco, templó el ánimo del equipo azul y plata luego de ver al veterano por fin tener una indiscutible presencia dentro del plan de juego detrás del titular Javonte Williams. El propio Stephen Jones declaró que desafortunadamente dicha lesión de la cadera pudiera marginar al veterano por un tiempo extenso.

Esta desagradable noticia trunca lo que venía siendo una pretemporada positiva, sin drama y con un ambiente de posibilidades. Esta misma semana también hubo la noticia de la intervención quirúrgica del dedo pulgar del guardia ofensivo Tyler Smith, una baja sensible con un período de separación de 4-6 semanas con un seguro regreso a la titularidad.

Para Dak Prescott, la artillería ofensiva incluye a un Williams como el caballito de batalla, aparte de contar con una verdadera tripleta amenazadora en CeeDee Lamb, George Pickens y Ryan Flournoy. Se espera por lo mismo un serio estirón por parte del ala cerrada Jake Ferguson, que junto con Brevyn Spann-Ford y el ahora veterano Luke Schoonmaker, arman un verdadero trabuco en cuanto a buscar mover las cadenas.

Con todo esto y tanto más que comentar, vamos a las claves del juego de estos rivales divisionales, donde los Cowboys tienen la ventaja con foja de 78-48-2 en todos los tiempos en juegos de temporada regular.

Clave 1. La presión de convencer. Hace una temporada los Vaqueros llegaban al juego de apertura luego de un estira-y-afloja por demás público que pareciera ser pan-con-lo-mismo para el drama telenovelesco que parece en momentos seguir al equipo de Jerry Jones. Con el polvorín que presentaba la situación de George Pickens neutralizado por el momento, de pronto la falta de drama presenta un aliciente para el comienzo de otra temporada en busca de vencer el maleficio de llegar y ganar el juego grande —o el simplemente llegar al juego de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) llegando a la postemporada como verdadero protagonista—. Para los Cowboys, este juego de apertura de temporada bajo las luminarias candentes del Sunday Night Football es el escenario ideal para dominar a unos Gigantes cuya esperanza pudiera ser el simplemente sobrevivir. Esto lo tiene que aprovechar el equipo visitante.

Clave 2. El termómetro ofensivo. La protección de Dak Prescott es clave y la mira estará puesta sobre el veterano T.J. Bass, que saldrá como titular en su undécima ocasión luego de llegar como agente libre en 2023 de la Universidad de Oregon. Su carnet muestra un juego sólido y confiable en cuanto a sus más de cuarenta apariciones en la línea ofensiva junto con sus salidas de titular. Bass estará en la mira del coordinador defensivo contrario, Dennard Wilson, con sendos disparos del tackle nariz DJ Reader junto con el viejo conocido Chauncey Golston y Shelby Harris en esta formación 3-4, con apoyo de Brian Burns y el novato sensación Arvell Reese. La lesión de Malik Davis abre la puerta para el debut del recién desempacado Emari Demercado luego de su salida de TCU en Fort Worth y paseos con los Cardenales de Arizona y Jefes de Kansas City.

Clave 3. El debut esperado del novel elemento. Vaya revuelo que ha creado Christian Parker en el recinto vaquero. Su propio magnetismo ha sido bienvenido y con creces luego de un período de inestabilidad defensiva que viera a los Cowboys permitir demasiadas libertades, particularmente ante el juego terrestre. Lo bueno es que hay cuerpos, y será la estrategia de Parker con su propia versión 3-4 la que estará bajo la lupa ante Jaxson Dart y el juego ofensivo de los Giants. La reaparición del eléctrico Cam Skattebo es parte del momento de los locales, pero así como cualquier jugador que busca su propio ritmo, el juego terrestre en general dista de tener este mote amenazador, donde la rotación con Najee Harris, Tyrone Tracy Jr. y un tocado Devin Singletary pudiera ser presa de esta renovada defensiva. De especial interés será también la cobertura del ala cerrada Isaiah Likely, cuya producción en el sistema ofensivo Harbaugh en Baltimore lo viera emigrar con su mandamás a los pantanos de New Jersey.

Clave 4. Equipos especiales. Dentro del ambiente de pretemporada, los equipos especiales de Nick Sorensen tuvieron momentos de titubeo en coberturas, pero también en regresos de patadas que resultaron en lances tibios. Es tiempo de desenvolver el regalo de explosividad que es el velocista KaVontae Turpin en lo que se ha catalogado como "Turpin Time" entre los hinchas azulplata. El retiro de C.J. Goodwin deja un hueco en el liderazgo de dichas coberturas y será de especial interés quién o quiénes serán los elegidos para reemplazar la presencia del otrora esquinero reserva. Por su lado, el pateador novato Dominic Zvada, de Michigan, estará del otro lado de la moneda del "marciano" Brandon Aubrey y, aun cuando no se espera en realidad que este juego sea decidido por un puntapié de tres puntos, en estos juegos de rivalidad uno nunca sabe.