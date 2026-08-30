Cowboys llegan a un acuerdo de canje para enviar a Nate Thomas a los Texans

FRISCO, Texas – Los Cowboys han llegado a un acuerdo para enviar al tackle ofensivo Nate Thomas a los Houston Texans a cambio de una selección de séptima ronda del Draft de 2027.

Thomas, de 25 años, fue seleccionado por los Cowboys en la séptima ronda del Draft de 2024, procedente de Louisiana. Después de pasar su temporada de novato en la lista de reservas lesionados, Thomas participó en los 17 partidos de Dallas en 2025, siendo titular en cuatro de ellos.

Cuando Thomas tuvo que asumir como titular la temporada pasada, jugó principalmente como tackle izquierdo, aunque a lo largo de su carrera en la NFL también ha trabajado como tackle suplente, capaz de jugar en ambos lados. Ahora tendrá la oportunidad de competir por más tiempo de juego en Houston.

Al comienzo de la temporada baja, el entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, dijo que Thomas y Tyler Guyton competirían por el puesto de tackle izquierdo titular. Unas semanas después de iniciado el campamento de entrenamiento, Schottenheimer dijo que Guyton permanecería con la ofensiva titular, ya que el equipo quería ver mayor consistencia por parte de Thomas.

"Hablamos con Nate y le dijimos: 'Nate necesita mostrarnos un poco más de consistencia para competir por ese puesto'", dijo Schottenheimer. "Y sé que les habíamos hablado sobre la rotación, así que Tyler [Guyton] se mantendrá como tackle izquierdo. Estoy emocionado por ver cómo Nate afronta ese reto. Pero Tyler está jugando realmente, realmente bien".

Los Cowboys reforzaron su grupo de tackles ofensivos el sábado al adquirir mediante un canje al tackle de los Steelers, Broderick Jones, quien también ha jugado tanto por el lado izquierdo como por el derecho de la línea ofensiva. El propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, dijo después del último partido de pretemporada de Dallas contra los Saints que el equipo tenía un plan para el grupo de tackles ofensivos.

"Hemos visto a algunos jugadores con los que podríamos hacer algunos ajustes si fuera necesario", dijo Jones. "Pero tenemos un buen plan. Veremos hacia dónde vamos de aquí en adelante; esto todavía no ha terminado".

A medida que se acerca el momento de reducir el roster a 53 jugadores, el grupo de tackles ofensivos de los Cowboys ahora incluye a Tyler Guyton, Terence Steele, Broderick Jones y Drew Shelton, seleccionado en la cuarta ronda.