 Skip to main content
Advertising

Cowboys llegan a un acuerdo de canje para enviar a Nate Thomas a los Texans

Aug 30, 2026 at 06:07 PM
Author Image
Somos Cowboys
Nate_Thomas_Trade
AP Photo/Cooper Neill

FRISCO, Texas – Los Cowboys han llegado a un acuerdo para enviar al tackle ofensivo Nate Thomas a los Houston Texans a cambio de una selección de séptima ronda del Draft de 2027.

Thomas, de 25 años, fue seleccionado por los Cowboys en la séptima ronda del Draft de 2024, procedente de Louisiana. Después de pasar su temporada de novato en la lista de reservas lesionados, Thomas participó en los 17 partidos de Dallas en 2025, siendo titular en cuatro de ellos.

Cuando Thomas tuvo que asumir como titular la temporada pasada, jugó principalmente como tackle izquierdo, aunque a lo largo de su carrera en la NFL también ha trabajado como tackle suplente, capaz de jugar en ambos lados. Ahora tendrá la oportunidad de competir por más tiempo de juego en Houston.

Al comienzo de la temporada baja, el entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, dijo que Thomas y Tyler Guyton competirían por el puesto de tackle izquierdo titular. Unas semanas después de iniciado el campamento de entrenamiento, Schottenheimer dijo que Guyton permanecería con la ofensiva titular, ya que el equipo quería ver mayor consistencia por parte de Thomas.

"Hablamos con Nate y le dijimos: 'Nate necesita mostrarnos un poco más de consistencia para competir por ese puesto'", dijo Schottenheimer. "Y sé que les habíamos hablado sobre la rotación, así que Tyler [Guyton] se mantendrá como tackle izquierdo. Estoy emocionado por ver cómo Nate afronta ese reto. Pero Tyler está jugando realmente, realmente bien".

Los Cowboys reforzaron su grupo de tackles ofensivos el sábado al adquirir mediante un canje al tackle de los Steelers, Broderick Jones, quien también ha jugado tanto por el lado izquierdo como por el derecho de la línea ofensiva. El propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, dijo después del último partido de pretemporada de Dallas contra los Saints que el equipo tenía un plan para el grupo de tackles ofensivos.

"Hemos visto a algunos jugadores con los que podríamos hacer algunos ajustes si fuera necesario", dijo Jones. "Pero tenemos un buen plan. Veremos hacia dónde vamos de aquí en adelante; esto todavía no ha terminado".

A medida que se acerca el momento de reducir el roster a 53 jugadores, el grupo de tackles ofensivos de los Cowboys ahora incluye a Tyler Guyton, Terence Steele, Broderick Jones y Drew Shelton, seleccionado en la cuarta ronda.

El plazo para que los Cowboys, al igual que los otros 31 equipos de la NFL, definan su roster inicial de 53 jugadores es el domingo a las 5 p.m., hora central.

Related Content

news

Jaydon Blue y Sam Williams entre cortes del roster de los Cowboys

Los Cowboys han reducido oficialmente su roster a 53 jugadores, dejando fuera a varios jugadores destacados como Jaydon Blue y Sam Williams.

news

Cowboys llegan a un acuerdo para adquirir al OT Broderick Jones

Los Cowboys han llegado a un acuerdo con los Pittsburgh Steelers para adquirir al liniero ofensivo Broderick Jones.

news

Sam Howell revive la batalla por ser el QB2 de los Cowboys

Sam Howell respondió con una gran actuación ante los Saints y volvió a poner en el aire la batalla por ser el QB2 de Dallas. ¿Podrían los Cowboys quedarse con ambos?

news

Marist Liufau se perderá varias semanas por lesión

El linebacker de los Cowboys, Marist Liufau, sufrió una fractura en el antebrazo y será sometido a cirugía.

news

En resumen: Milton lidera a los Cowboys en victoria 34-13 ante Cardinals

Los Cowboys mantienen el paso perfecto en la pretemporada con una contundente victoria 34-13 sobre Arizona, liderados por una gran actuación de Joe Milton y una defensa que volvió a marcar la diferencia.

news

Jerry Jones: "Estoy emocionado" por el rumbo de los Cowboys

El propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, explicó por qué está "entusiasmado" con el rumbo del equipo y habló sobre la multa impuesta por la NFL tras la práctica conjunta contra New Orleans.

news

Cowboys llegan a un acuerdo con Von Miller

Los Cowboys refuerzan su defensiva con la llegada de Von Miller. Conoce cómo el veterano pass rusher encajará en Dallas y el impacto que podría tener en la temporada 2026.

news

En resumen: La defensa de los Cowboys empieza a dar resultados

La nueva defensa de los Dallas Cowboys comienza a dar señales positivas. Conoce los detalles y las claves detrás de la victoria en el primer partido de pretemporada.

news

La defensa de los Cowboys responde con autoridad ante los Rams

El objetivo de las prácticas conjuntas es medir en qué punto se encuentran los Cowboys dentro de su preparación, y la renovada defensa de Dallas parece estar más adelantada de lo esperado tras su actuación ante la potente ofensiva de los Rams.

news

Cowboys llegan a un acuerdo de contrato con Quinnen Williams

Los Cowboys llegaron a un acuerdo para extender el contrato del tackle defensivo de Pro Bowl, Quinnen Williams, asegurando su permanencia a largo plazo en Dallas.

news

Princeton Fant sufre una grave lesión en la rodilla

El ala cerrada de los Cowboys, Princeton Fant, sufrió una lesión en el ACL y un desgarro parcial del MCL durante la práctica del lunes y será sometido a cirugía.

Advertising