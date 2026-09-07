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Tyler Smith se perderá al menos cuatro partidos tras cirugía de pulgar

Sep 07, 2026 at 03:22 PM
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Somos Cowboys
09_07_Tyler Smith

FRISCO, Texas – Los Cowboys completaron todo el campamento de entrenamiento y la pretemporada sin sufrir una lesión de gravedad, pero eso ha cambiado ahora, ya que se espera que el guardia All-Pro Tyler Smith sea colocado en la lista de reservas lesionados.

El entrenador en jefe Brian Schottenheimer anunció el lunes que Smith se someterá a una cirugía en el pulgar para corregir una lesión que lo ha estado molestando desde hace algún tiempo. Smith será colocado en la lista de reservas lesionados con designación para regresar, lo que permitirá al equipo liberar un espacio en el roster por ahora.

"Es algo con lo que ha estado lidiando", dijo Schottenheimer. "Simplemente sentía que no podía rendir al máximo nivel. Es una temporada larga. Es desafortunado, pero por eso queríamos tanto a T.J. Bass".

Con Smith fuera, los Cowboys recurrirán a Bass como guardia izquierdo. Bass suma 10 aperturas en su carrera, incluyendo cinco la temporada pasada. Durante esta offseason, los Cowboys le otorgaron a Bass una oferta de agente libre restringido de segunda ronda, asegurando su lugar en el roster como una pieza de reserva clave, para momentos como este.

Mientras los Cowboys buscan ocupar el espacio disponible en el roster, una opción podría ser ascender a Nick Leverett del equipo de prácticas. Leverett tuvo un buen campamento y una sólida pretemporada como centro suplente y probablemente asumiría ese mismo rol ahora que Bass está proyectado como titular.

Desde que disputó los 17 partidos como novato en 2022, Smith se ha perdido al menos un encuentro durante cuatro temporadas consecutivas. Jugó 14 partidos en 2023, seguidos de 16 encuentros en cada una de las últimas dos temporadas. Sin importar cuándo regrese este año, será la menor cantidad de partidos que Smith haya disputado en una temporada en su carrera.

De acuerdo con las reglas de la NFL, Smith se perderá como mínimo los primeros cuatro partidos debido a su colocación en la lista de reservas lesionados. Después de ese periodo, sería elegible por primera vez para enfrentar a los Bucs el 8 de octubre. Los Cowboys tendrían que abrir su ventana de 21 días para regresar a los entrenamientos, aunque podría volver inmediatamente en la Semana 5 si está listo.

Los Cowboys enfrentan un exigente calendario en el inicio de la temporada en cuanto a las líneas defensivas rivales, ya que se medirán a los Giants, Commanders, Ravens y Texans durante las primeras cuatro semanas.

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