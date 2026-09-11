Malik Davis sufre una seria lesión de cadera

FRISCO, Texas – La ofensiva de los Cowboys sufrió otro duro golpe durante la práctica del viernes, luego de que el corredor Malik Davis sufriera una lesión en la cadera que lo dejará fuera del partido del domingo en Nueva York y, muy probablemente, por un periodo mucho más largo.

El director de operaciones de los Cowboys, Stephen Jones, dijo el viernes en el programa 105.3 "The Fan" que Davis sufrió una lesión "bastante seria" y que podría estar fuera por un tiempo.

"Desafortunadamente, creo que se trata de una lesión bastante seria que podría dejarlo fuera durante algún tiempo", dijo Jones. "Todavía no tenemos todos los detalles; sabremos más, pero definitivamente estamos muy decepcionados por Malik. Obviamente es difícil para nuestro equipo, pero como en cualquier situación, es momento de que el siguiente jugador dé un paso al frente".

Aunque los Cowboys agregaron al veterano Emari Demercado como corredor suplente para tener mayor profundidad y ayudar en equipos especiales, Davis todavía estaba contemplado para tener un papel en el plan ofensivo del domingo ante los Giants.

Con Davis fuera, los Cowboys probablemente recurrirán a Demercado y posiblemente a Israel Abanikanda, quien forma parte del equipo de prácticas. El equipo podría elevar a Abanikanda para el día del partido o colocarlo en el roster activo.

Davis, quien estaba proyectado como el corredor número 2 detrás del titular Javonte Williams, tuvo un sólido campamento de entrenamiento y una buena pretemporada, y ganó el puesto en una cerrada competencia que se extendió durante casi todo el mes de agosto.

La temporada pasada, Davis fue el suplente de Williams y registró 252 yardas por tierra y dos touchdowns en 2025.