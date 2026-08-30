Jaydon Blue y Sam Williams entre cortes del roster de los Cowboys

FRISCO, Texas — Aunque nada está definido, los Cowboys al menos ya hicieron su primer intento por reducir el roster a 53 jugadores. Para hacerlo, el equipo movió a 39 jugadores fuera del roster, principalmente a través de waivers, antes del plazo establecido por la NFL el domingo, que obliga a todos los equipos a terminar la jornada con un roster de 53 jugadores.
Entre los cortes más destacados de los Cowboys estuvieron los corredores Jayden Blue, Israel Abanikanda y Phil Mafah, además de Sam Williams, una selección de segunda ronda del Draft de 2022. El equipo también envió al tackle ofensivo Nate Thomas a los Texans a cambio de una selección del Draft de 2027.
Durante las próximas 24 horas, se esperan muchos cambios alrededor de la liga, y probablemente también en Dallas, mientras los Cowboys intentan mantener a algunos de sus jugadores en el equipo de prácticas. Jugadores que formaron parte del roster de 53 el domingo podrían ya no estar con el equipo el lunes o martes.
Cerca de 900 jugadores han sido dados de baja en toda la liga durante el fin de semana, lo que provoca una verdadera carrera contra el tiempo para que los equipos evalúen a los jugadores disponibles en waivers y determinen si existe una mejor opción para reforzar su roster actual.
Estos son los movimientos oficiales de los Cowboys este domingo:
Canje:
- OT Nate Thomas — Enviado a Houston a cambio de selecciones del Draft.
Cortados vía waivers (28)
- RB Israel Abanikanda
- LB Justin Barron
- RB Jaydon Blue
- CB Trikweze Bridges
- CB Josh Butler
- S Zion Childress
- RB Jashaun Corbin
- DT Tommy Dunn
- G Chris Glaser
- T Sebastian Gutierrez
- WR Jordan Hudson
- T Marcellus Johnson
- G Trevor Keegan
- TE Zack Kuntz
- LB Isaiah Land
- RB Phil Mafah
- DT Dayo Odeleye
- LB Langston Patterson
- T Shiyazh Pete
- WR Anthony Smith
- WR Jaden Smith
- CB Reddy Steward
- DT Jay Toia
- TE Michael Trigg
- TE Mitch Van Vooren
- G DJ Wingfield
- DT DJ Withers
- S Julius Wood
Liberados (7)
- WR Tyler Johnson
- CB Derioin Kendrick
- C Nick Leverett
- WR Denzel Mims
- LB Curtis Robinson
- WR Marquez Valdes-Scantling
- LB Sam Williams
Cortado con lesión (1)
- TE DJ Rogers
Reserva de lesionados — designados para regresar (2)
- LB Marist Liufau
- CB Devin Moore