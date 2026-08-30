Jaydon Blue y Sam Williams entre cortes del roster de los Cowboys

FRISCO, Texas — Aunque nada está definido, los Cowboys al menos ya hicieron su primer intento por reducir el roster a 53 jugadores. Para hacerlo, el equipo movió a 39 jugadores fuera del roster, principalmente a través de waivers, antes del plazo establecido por la NFL el domingo, que obliga a todos los equipos a terminar la jornada con un roster de 53 jugadores.

Entre los cortes más destacados de los Cowboys estuvieron los corredores Jayden Blue, Israel Abanikanda y Phil Mafah, además de Sam Williams, una selección de segunda ronda del Draft de 2022. El equipo también envió al tackle ofensivo Nate Thomas a los Texans a cambio de una selección del Draft de 2027.

Durante las próximas 24 horas, se esperan muchos cambios alrededor de la liga, y probablemente también en Dallas, mientras los Cowboys intentan mantener a algunos de sus jugadores en el equipo de prácticas. Jugadores que formaron parte del roster de 53 el domingo podrían ya no estar con el equipo el lunes o martes.