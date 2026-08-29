Sam Howell revive la batalla por ser el QB2 de los Cowboys

ARLINGTON, Texas – La competencia por ser el quarterback suplente de los Cowboys podría estar más cerrada que nunca.

Después de que Joe Milton pareciera tomar ventaja durante los primeros dos partidos de pretemporada, Sam Howell respondió el viernes por la noche con una gran actuación ante los Saints. Howell completó 12 de 18 pases para 155 yardas y dos touchdowns, además de liderar una remontada de 15 puntos que permitió a Dallas empatar el partido en la segunda mitad antes de caer 27-24.

Ahora, los Cowboys tienen una difícil decisión antes de reducir su roster a 53 jugadores este domingo.

"Una opción sencilla sería dividir la diferencia y quedarnos con los dos quarterbacks suplentes", dijo el dueño y gerente general Jerry Jones después del partido. "Creo que ambos hicieron cosas realmente buenas esta noche".

El entrenador en jefe Brian Schottenheimer también describió la competencia entre Howell y Milton como "muy pareja".

"Ambos son grandes competidores. Ambos quieren ganarse el puesto, pero también se alegran genuinamente cuando al otro le va bien", dijo Schottenheimer.

Howell, quien está por comenzar su quinta temporada en la NFL con su quinto equipo, sabe que la decisión ya no está en sus manos.

"Hice lo mejor que pude", dijo Howell. "Al final del día, puedo dormir tranquilo sabiendo que hice lo mejor que pude. Eso es todo lo que puedes hacer: dar lo mejor de ti todos los días y dejar que ellos decidan".

La buena relación entre Howell y Milton también ha sido evidente durante la competencia.

"Joe ha sido increíble. Nos hemos impulsado mutuamente. Tenemos una gran relación", dijo Howell. "Obviamente, los dos queremos ganar la competencia, pero nunca ha sido algo personal. Siento que nos hemos hecho mejores mutuamente".

El viernes, Howell cerró su actuación con una de sus mejores jugadas: después de lanzar un pase de touchdown de 21 yardas a Mitch Van Vooren, corrió hasta la zona de anotación para conseguir la conversión de dos puntos y empatar el partido con 6:11 por jugar. Sus compañeros y entrenadores lo recibieron con una gran celebración al regresar a la banca.

"El vínculo aquí es diferente a cualquier otro lugar en el que he estado", dijo Howell. "Sin importar si es pretemporada o temporada regular, queremos ganar. Esa es la cultura que han construido aquí".