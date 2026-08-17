Cowboys llegan a un acuerdo con Von Miller

OXNARD, California – Los Cowboys llegaron a un acuerdo con el veterano apoyador externo Von Miller, sumando a uno de los apresuradores de mariscales más exitosos y reconocidos en la historia reciente de la NFL.

Miller, de 37 años, es originario de DeSoto, Texas, una ciudad ubicada a unos 30 minutos del AT&T Stadium. Ahora, al entrar en su temporada número 15 en la NFL, tendrá la oportunidad de jugar para el equipo de su ciudad natal.

Durante la temporada baja, Miller publicó en Instagram una imagen editada de sí mismo vistiendo el uniforme de los Cowboys, además de otros mensajes en redes sociales que dejaban claro su interés por llegar a Dallas. Ese deseo finalmente se hizo realidad.

Miller pasó la temporada 2025 con los Washington Commanders, rivales divisionales de Dallas en la NFC Este. Participó en los 17 partidos de la campaña y registró nueve capturas de mariscal, 26 tackleadas y seis tackleadas para pérdida de yardas. Todo esto lo logró jugando apenas 420 jugadas defensivas, la tercera menor cantidad de snaps en una temporada durante su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Miller ha ganado dos Super Bowls, uno con los Broncos en 2016 —donde fue nombrado Jugador Más Valioso del Super Bowl— y otro con los Rams en 2022.

Su currículum también incluye ocho selecciones al Pro Bowl, tres nombramientos al primer equipo All-Pro, el premio al Novato Defensivo del Año en 2011 y un lugar en el Equipo Ideal de la Década de 2010 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Con 138.5 capturas de mariscal, Miller es actualmente el líder activo de la NFL en esa categoría. Además, está empatado con el miembro del Salón de la Fama y ex Cowboy DeMarcus Ware en el noveno lugar de todos los tiempos en la historia de la liga.

Su éxito también se ha extendido a la postemporada. Con 10.5 capturas en playoffs, Miller ocupa el puesto 16 de todos los tiempos y lidera a todos los jugadores activos de la NFL en esa estadística.

Con su llegada, el grupo de apoyadores externos de Dallas ahora cuenta con tres selecciones de primera ronda: Rashan Gary, el novato Malachi Lawrence y ahora Von Miller. También forman parte de la unidad Donovan Ezeiruaku, James Houston, Sam Williams, Marist Liufau y Tyrus Wheat.

"Es un grupo joven, pero con mucha hambre de triunfar", comentó el coordinador defensivo Christian Parker durante el verano. "Quieren rendir cuentas, detener el juego terrestre y presionar al mariscal, y creemos que pueden hacerlo".