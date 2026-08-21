Jerry Jones: "Estoy emocionado" por el rumbo de los Cowboys

OXNARD, California — Los Cowboys concluyeron este jueves su último entrenamiento del campamento en Oxnard, y el propietario y gerente general del equipo, Jerry Jones, se lleva muchos aspectos positivos de la vigésima visita de Dallas a la costa oeste.

"En cuanto al trabajo realizado, así como la mejoría individual de los jugadores, estamos por encima de mis expectativas", dijo Jones. "Definitivamente, es algo positivo. Una de las razones por las que venimos aquí es porque tenemos muchas repeticiones. Los problemas de tejidos blandos no son tan frecuentes debido al clima. Hemos aprovechado eso".

"Hemos tenido muchas repeticiones y, dentro de ellas, hemos visto a algunos jugadores jóvenes que no decepcionaron. También vimos a algunos veteranos que son nuevos en el equipo y que se están adaptando muy bien con el entrenamiento que están recibiendo. Cuando tomas todo eso en cuenta, realmente estoy emocionado por dónde estamos".

Cuando le preguntaron qué jugadores se destacaron durante el campamento, Jones elogió a los grupos de receptores y quarterbacks de los Cowboys, pero habló especialmente de lo impresionado que está con el trabajo del nuevo coordinador defensivo, Christian Parker, con la secundaria de Dallas.

"Creo que estamos viendo el beneficio, o los resultados, de una buena comunicación allá afuera, y estamos viendo a jugadores que realmente están jugando al nivel que pueden alcanzar gracias a esa buena comunicación", dijo Jones. "No están tan preocupados por cometer un error en cuanto a su posición. Tienen una buena idea de dónde deben estar. Y ese es el punto, eso es lo que están tratando de hacer. Así que estoy viendo el efecto de lo que estamos intentando hacer en defensa en cuanto a la comunicación y, obviamente, me gustan mucho los jugadores y su capacidad individual para ejecutar".

Durante la práctica conjunta con los Saints a principios de esta semana, hubo varios enfrentamientos y peleas entre ambos equipos, algo que dejó "decepcionado" al entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer.

Este jueves, la NFL impuso una multa de 500 mil dólares tanto a los Cowboys como a los Saints por los incidentes ocurridos durante la práctica. Jones entiende la decisión.

"Definitivamente existe una postura muy firme dentro de la liga sobre lo que ocurre en estas prácticas conjuntas. Todos entienden el nivel de competencia, tanto a nivel individual como de equipo", dijo Jones. "Entendemos que aquí no tienes la disciplina de las penalizaciones, que realmente pueden cambiar un partido. Y, francamente, probablemente tampoco tienes las consecuencias de los árbitros. Este es un deporte físico y es fácil dejarse llevar por la agresividad. Todo eso hace que sea un punto importante para la liga mantener el buen espíritu deportivo".

"Quitarse los cascos, lanzar golpes y ese tipo de cosas no es bueno para nadie. Definitivamente no es lo que queremos representar ante nuestros aficionados, ni como liga ni como equipo. Es entendible que hayan impuesto una multa tan severa".

Dicho esto, Jones confirmó que los Cowboys planean apelar la multa.

"Es bastante fuerte. Quiero decir, bastante elevada; no diría severa, pero sí fuerte", dijo Jones. "Pero deja claro que es un asunto serio y que comienza con todos, en todos los niveles de una organización. En este caso, con los equipos que están entrenando juntos. Realmente enfatiza la intención de la liga de controlarlo desde arriba, y cuando empiezan a imponer multas de ese nivel, definitivamente llaman tu atención".

Jones agregó que el equipo también impondrá multas a los jugadores involucrados, ya que corresponde a cada organización decidir cómo se paga la sanción.

Uno de los jugadores sobre los que le preguntaron fue el linebacker externo de segundo año, Donovan Ezeiruaku, quien fue expulsado por segunda vez durante el campamento, precisamente en esa práctica conjunta.

"Creo que tiene que haber consecuencias y eso debe quedar claro", dijo Jones. "Todos sabemos que, ya sea jugando un partido o en la sociedad, si no eres consciente de las consecuencias de tu comportamiento, rápidamente vas a aprender la lección. Conociéndolo, creo que tiene la capacidad de entender y ser consciente de las consecuencias".

La parte del campamento de entrenamiento de los Cowboys en Oxnard puede haber llegado a su fin, pero Dallas todavía tiene trabajo por hacer, incluyendo sus dos partidos restantes de pretemporada.