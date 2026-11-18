FRISCO, Texas – Después de que el propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, dijera el martes que el equipo estaba "hablando" sobre un posible cambio en las funciones de Christian Parker, Dallas anunció que Parker dejará de ser el encargado de llamar las jugadas defensivas, aunque continuará como coordinador defensivo.

El asistente defensivo sénior Mike Pettine asumirá la responsabilidad de llamar las jugadas, apenas cinco semanas después de haber sido contratado para ayudar a Parker en sus funciones.

El cambio llega después de que la defensiva de los Cowboys permitiera 584 yardas, la mayor cantidad en la historia del AT&T Stadium y la cuarta cifra más alta en la historia de la franquicia, además de 46 puntos en la derrota del domingo ante los 49ers.

Parker fue contratado en enero como el coordinador defensivo más joven en la historia de la franquicia, con apenas 34 años. Después de 10 partidos esta temporada, Dallas ocupa el último lugar de la NFL en yardas permitidas por encuentro y el puesto 30 en puntos permitidos.

Pettine ha sido coordinador defensivo de un equipo de la NFL durante ocho temporadas. Estuvo cuatro años con los Jets, de 2009 a 2012, donde Brian Schottenheimer, actual entrenador de Dallas, fue coordinador ofensivo durante tres de esas temporadas. También estuvo un año con los Bills, en 2013, y tres temporadas con los Packers, de 2018 a 2020. Fue precisamente en Green Bay donde Pettine contrató a Parker en 2019 para su primer trabajo como entrenador en la NFL, como asistente de control de calidad defensivo.

El partido del domingo ante los Tennessee Titans marcará la primera vez que Pettine estará a cargo de llamar las jugadas defensivas desde su última temporada en Green Bay, en 2020. Desde entonces, fue asistente defensivo sénior de los Bears en 2021 y pasó cuatro temporadas con los Vikings, de 2022 a 2025, como asistente del entrenador en jefe y entrenador de linebackers externos.

Pettine se alejó brevemente del fútbol americano después de la temporada 2025 y estaba de vacaciones en Italia cuando Parker lo llamó para pedirle que se incorporara al cuerpo técnico y lo ayudara en su primera temporada como coordinador defensivo. Pettine sabía que Parker necesitaba apoyo cuando recibió aquella llamada.

"Lo sabía", dijo Pettine en octubre. "Han sido circunstancias difíciles. Cuando alguien a quien aprecias, un amigo que necesita ayuda, te pide que lo apoyes, respondes al llamado".

Ahora, Pettine tendrá una responsabilidad mucho mayor para ayudar a la defensiva de Dallas en general. Poco después de su llegada, le preguntaron cuáles habían sido sus primeras impresiones de la defensiva de los Cowboys.

"Algo que aprendí hace mucho tiempo es que el fútbol americano se compone de un millón de pequeños detalles. No existe una jugada mágica. Se trata de muchos detalles. He estado tomando muchas notas. No es cuestión de llegar y decir: 'Hoy vamos a cambiar estas 30 cosas', sino de identificar aspectos que necesitan corregirse".

"Creo que ya tengo una buena idea del plantel. Parte del plan debe ser destacar lo que hacemos bien y aprovecharlo, además de enfocarnos en quitarle al rival aquello que mejor hace. Se trata de muchas pequeñas cosas".