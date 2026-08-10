Cowboys llegan a un acuerdo de contrato con Quinnen Williams

OXNARD, California – Los Cowboys y el tackle defensivo de Pro Bowl, Quinnen Williams, llegaron a un acuerdo para extender su contrato, convirtiéndolo en uno de los tackles defensivos mejor pagados de la NFL.

Williams, de 28 años, llegó a los Cowboys en la fecha límite de intercambios de 2025, luego de que Dallas enviara a los New York Jets una selección de primera ronda de 2027, una de segunda ronda de 2026 y al liniero defensivo Mazi Smith. En siete partidos con los Cowboys, Williams registró 21 tackleadas, tres tackleadas para pérdida de yardas, una captura y media, además de una intercepción.

Ahora, los Cowboys tienen a Williams bajo contrato a largo plazo. A principios del campamento de entrenamiento, Stephen Jones, director de operaciones y copropietario de los Cowboys, había señalado que Dallas estaba dispuesto a negociar una extensión con Williams y su representante.

"Estamos muy abiertos a eso", dijo Jones sobre la posibilidad de extender el contrato de Williams. "Queremos que Quinnen esté aquí a largo plazo. Obviamente, tenemos muchos recursos invertidos en él. Él sabe lo que pensamos al respecto. Ya hemos tenido algunas conversaciones con su agente sobre cómo llevar a cabo el proceso. Sin duda, es uno de los mejores en el negocio y sabemos más o menos cómo está ese mercado".

Ahora, el acuerdo es una realidad y los Cowboys aseguran por varios años más a una de las piezas fundamentales de su defensa.

Desde el principio, Williams dejó claro que él también quería permanecer en Dallas a largo plazo.

"Claro que sí, hermano", dijo Williams cuando le preguntaron si quería quedarse con los Cowboys a largo plazo.

"Especialmente estando aquí con estos muchachos. Tenemos un grupo increíble, un cuerpo técnico increíble y, a nivel organizacional, esto es increíble. Además, tener jugadores en los que puedes confiar y a quienes puedes llamar, como DeMarcus Ware, que es uno de mis muchachos, es increíble. Como dije, no estoy enfocado en ningún contrato. Definitivamente quiero estar aquí a largo plazo, definitivamente disfrutaría y me encantaría estar aquí por mucho tiempo, pero quiero ganar, y esa es prácticamente la única cosa en la que estoy realmente enfocado".

Williams comparte el frente de la línea defensiva de Dallas con Kenny Clark, y ambos ya tuvieron toda la temporada baja para trabajar juntos. En ese tiempo, el veterano Clark elogió a quien ahora será su compañero a largo plazo.

"Nunca había jugado con un tackle defensivo como él en toda mi carrera", dijo Clark sobre Williams. "He jugado con muchos jugadores excelentes, pero tener a un jugador tan dominante en la posición de tackle defensivo como él es algo especial. Es un gran jugador. Estoy deseando que llegue ese momento. Espero que las ofensivas se enfoquen en él y me den algunos enfrentamientos uno contra uno para poder hacer mi parte".