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La defensa de los Cowboys responde con autoridad ante los Rams

Aug 11, 2026 at 08:02 PM
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Somos Cowboys
08_10_ Justin Barron 2

LOS ÁNGELES — Después de varios días midiéndose contra su propia ofensiva en Oxnard, la defensa de los Cowboys tuvo su primera prueba ante un rival externo: los Rams de Los Ángeles, liderados por Matthew Stafford, campeón del Super Bowl y actual MVP de la NFL.

Dallas respondió con una actuación sólida de principio a fin.

En su primera temporada como coordinador defensivo, Christian Parker dirigió una defensa que mostró orden, agresividad y ejecución. Justin Barron fue una de las figuras de la jornada con tres intercepciones: una sobre Stafford y dos ante Stetson Bennett.

A eso se sumaron más de cinco capturas simuladas, una cobertura que limitó los envíos profundos y una defensa terrestre que controló la mayoría de los acarreos de Los Ángeles.

"Somos una defensa diferente", aseguró el entrenador Brian Schottenheimer. "La mentalidad es distinta y eso es importante. Los Rams te exigen de muchas maneras, pero varios jugadores destacaron hoy".

Entre ellos estuvieron Shemar James, Donovan Ezeiruaku, Isaiah Land y el recién renovado Quinnen Williams, quienes generaron presión constante sobre los quarterbacks de los Rams. En cobertura también sobresalieron Shavon Revel y Julius Wood con varios pases defendidos.

Stafford y Bennett tuvieron dificultades para encontrar ritmo durante gran parte de la práctica, mientras que la defensa de Dallas también limitó las yardas después de la recepción.

DeMarvion Overshown reconoció que el reto era importante, pero dijo que el objetivo era aprovechar la oportunidad para medir el nivel del grupo frente a una de las ofensivas más respetadas de la liga.

"Sabíamos que no iba a ser fácil, pero queríamos hacer nuestro trabajo", explicó Overshown. "Fue una buena oportunidad para mostrar lo que tenemos de este lado del balón".

Otro aspecto que llamó la atención fue el trabajo de Christian Parker frente a una ofensiva que utilizó constantemente movimiento antes del centro para intentar generar confusión. La defensa respondió con disciplina y comunicación, algo que Overshown destacó al asegurar que el coordinador mantuvo la calma durante toda la práctica y transmitió esa confianza al grupo.

Con la temporada aún a varias semanas de comenzar, Dallas sigue construyendo su identidad defensiva. Pero si esta actuación sirve como referencia, los Cowboys demostraron que pueden competir de tú a tú contra una de las ofensivas más exigentes de la NFL.

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