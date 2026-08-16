En resumen: La defensa de los Cowboys empieza a dar resultados

Primer Cuarto

Aunque prácticamente ninguno de los titulares esperados estuvo en el campo, el debut de la defensiva de Christian Parker no comenzó de la mejor manera. Los Seahawks, también utilizando suplentes, recibieron la patada inicial y, ayudados por un par de castigos de Dallas, recorrieron 80 yardas en 13 jugadas para abrir el marcador. Drew Lock conectó un pase de cinco yardas con Montorie Foster para darle a Seattle una ventaja temprana de 7-0.

Segundo Cuarto

Dallas inició el segundo periodo moviendo bien el balón desde su propia yarda 16. Gracias en parte a dos conexiones de Howell con Jonathan Mingo en terceras oportunidades, la ofensiva avanzó hasta la yarda 10 de Seattle, pero ahí la serie se detuvo. Brandon Aubrey apareció para convertir un gol de campo de 29 yardas y acercar a los Cowboys.

Más adelante, Seattle armó otra larga serie ofensiva de 14 jugadas y 60 yardas que llegó hasta la yarda 17 de Dallas. Sin embargo, la defensiva de Parker respondió con una detención clave y luego el pateador Jason Myers falló un intento de gol de campo de 45 yardas al enviarlo desviado hacia la derecha.

Con apenas 2:04 por jugar antes del descanso, Howell condujo una ofensiva de 65 yardas en siete jugadas. Convirtió una tercera y siete con un acarreo de 10 yardas, conectó dos veces con el ala cerrada novata Michael Trigg y finalmente encontró a Camden Brown en un pase de touchdown de 39 yardas.

Gracias a esa anotación, Dallas se fue al medio tiempo con ventaja de 10-7.

Tercer Cuarto

Joe Milton no tardó en demostrar la potencia de su brazo al iniciar la segunda mitad. Completó cinco de sus primeros seis pases para 62 yardas y añadió ocho yardas por tierra en tres acarreos.

Impulsados por su actuación, los Cowboys recorrieron rápidamente 84 yardas en 13 jugadas para conseguir su segundo touchdown del encuentro.

Y vaya anotación. Milton lanzó un pase elevado hacia la esquina trasera izquierda de la zona de anotación, donde Camden Brown realizó una espectacular recepción con una sola mano para ampliar la ventaja de Dallas a 17-7.

Los equipos especiales, una de las áreas inconsistentes la temporada pasada, volvieron a generar preocupación cuando Rashad Rochelle devolvió una patada de despeje 53 yardas. Además, Dallas fue castigado por formación ilegal en la jugada, agregando cinco yardas más y colocando a Seattle en la yarda 27 de los Cowboys.

Último Cuarto

La defensiva de Dallas volvió a responder cuando más importaba. En la primera jugada del último periodo, Seattle enfrentaba una cuarta oportunidad y cuatro desde la yarda seis de Dallas. La presión llegó de inmediato y obligó a un pase corto que terminó perdiendo cuatro yardas.

Sin embargo, los equipos especiales volvieron a complicar las cosas. Un regreso de despeje de 19 yardas por parte de Traeshon Holden fue anulado por un castigo de demasiados jugadores en el campo. Más tarde, Holden intentó atrapar un balón suelto cerca de la yarda dos, pero lo dejó caer.