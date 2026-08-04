Princeton Fant sufre una grave lesión en la rodilla

OXNARD, California – El ala cerrada de los Cowboys, Princeton Fant, sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior (ACL) y un desgarro parcial del ligamento colateral medial (MCL) durante la práctica del lunes, confirmó el entrenador en jefe Brian Schottenheimer.

La lesión ocurrió en una jugada terrestre durante un ejercicio de equipo, cuando un corredor impactó accidentalmente la rodilla de Fant mientras el ala cerrada se preparaba para realizar un bloqueo. Fant abandonó el campo con ayuda del personal médico y posteriormente fue trasladado al vestidor en un carrito.

Aunque todavía no existe un tiempo oficial para su recuperación, se espera que la lesión sea de consideración y que Fant sea colocado en la lista de reservas por lesión. Schottenheimer informó que el jugador será operado en unas semanas, una vez que disminuya la inflamación en el ligamento colateral medial.

"Estamos muy decepcionados por él y por todo el trabajo que ha realizado. Obviamente está muy afectado, pero le dije que su historia está lejos de terminar. Ya pasó por una lesión como esta antes y los médicos creen que tiene muchas posibilidades de recuperarse por completo", comentó Schottenheimer.

La lesión a la que se refirió el entrenador ocurrió después de la segunda temporada de preparatoria de Fant en La Vergne High School, en Tennessee. Aquella lesión lo obligó a perderse toda su temporada como junior y gran parte de su último año escolar.

Fant no fue seleccionado en el Draft de 2023 tras su paso por la Universidad de Tennessee y ha formado parte de los Cowboys durante las últimas tres temporadas, desempeñándose principalmente en equipos especiales.

Tras su lesión, el grupo de alas cerradas de Dallas queda conformado por Jake Ferguson, Luke Schoonmaker, Brevyn Spann-Ford, Michael Trigg y DJ Rogers. Fant era considerado uno de los mejores bloqueadores de esa unidad.