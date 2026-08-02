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CeeDee Lamb: "Esta ofensiva puede ser aún mejor"

Aug 01, 2026 at 07:09 PM
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Somos Cowboys
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OXNARD, California — A pesar de ser uno de los mejores receptores de la NFL, CeeDee Lamb asegura que todavía tiene aspectos por mejorar.

El tres veces All-Pro y cinco veces seleccionado al Pro Bowl considera que el éxito ofensivo de la temporada pasada quedó atrás y que el grupo debe comenzar de nuevo para dar un paso más en 2026.

"Sabemos que tuvimos mucho éxito, pero nada de eso se transfiere a esta temporada. Tenemos que volver a construir esa química y corregir las cosas que no hicimos bien el año pasado", explicó Lamb.

Uno de esos aspectos es la eficiencia en la zona roja. Aunque Dallas fue una de las ofensivas más productivas de la liga, el equipo dejó escapar puntos importantes al no concretar varias series ofensivas.

"Definitivamente tenemos que mejorar ahí. Anotamos muchos puntos, pero también dejamos muchos en el campo", reconoció.

En lo personal, Lamb tiene un objetivo claro para esta temporada: mantenerse sano. Las lesiones lo limitaron en los últimos dos años y ahora quiere estar disponible durante toda la campaña para ayudar al equipo y asumir un mayor liderazgo dentro del vestidor.

"Lo más importante es mantenerme saludable, estar disponible para mi equipo, liderar a los jugadores jóvenes y seguir haciendo jugadas", afirmó.

Por su parte, Dak Prescott bautizó a la ofensiva con el nombre GOTI, siglas en inglés de Greatest Offense There Is ("La Mejor Ofensiva que Existe"). Lamb dijo que le gusta el nombre, pero dejó claro que las palabras no significan nada si el equipo no responde en el campo.

"Podemos tener apodos o decir muchas cosas, pero al final todo depende de ejecutar. Eso es lo que hacemos todos los días: trabajar para ser una mejor ofensiva", señaló.

Con jugadores como Dak Prescott, George Pickens y el propio CeeDee Lamb, el talento ofensivo de los Cowboys es evidente. Ahora, el reto será convertir ese potencial en resultados durante la temporada 2026.

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