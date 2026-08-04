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Shavon Revel listo para dar el siguiente paso con los Cowboys

Aug 03, 2026 at 08:10 PM
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Somos Cowboys
08_03_ Shavon Revel

OXNARD, California — La temporada 2026 podría ser una gran oportunidad para el cornerback de los Dallas Cowboys, Shavon Revel.

Las dificultades que enfrentó durante su primera temporada fueron consecuencia de un proceso complicado: pasó la offseason recuperándose de una lesión en la rodilla y, meses después, tuvo que aprender el nivel de fútbol americano de la NFL mientras enfrentaba una situación defensiva complicada.

Ahora la situación es diferente. Revel está disfrutando una offseason completamente saludable y cuenta con un nuevo cuerpo técnico encabezado por Christian Parker como coordinador defensivo, además de la experiencia de Derrick Ansley y Ryan Smith.

En la primera práctica con equipo completo del campamento de entrenamiento 2026, Revel tuvo posiblemente su mejor día desde que llegó a los Cowboys, enfrentando a receptores como CeeDee Lamb, George Pickens y Ryan Flournoy.

"Definitivamente siento que estoy acercándome al jugador que era en ECU, y eso es algo que busco todos los días. Veo mis videos, regreso a ver mis partidos en ECU y recuerdo lo que hacía antes", explicó Revel.

El cornerback luce más cómodo y seguro, y lo más importante es que no se queda pensando en las jugadas en las que sus rivales tuvieron éxito contra él.

Durante las primeras prácticas en Oxnard, sin usar protecciones, Revel tuvo que enfrentar grandes jugadas de Lamb y Pickens a pesar de estar bien cubierto. Pero en la primera práctica con contacto, fue él quien respondió: terminó el día con cuatro pases defendidos y hasta celebró una jugada contra Pickens.

Para Revel, competir diariamente contra una de las mejores unidades de receptores de la liga es una oportunidad para mejorar.

"Hay una razón por la que esos jugadores están entre los mejores de la NFL. Competir contra ellos todos los días me ayuda a mejorar. Veo el video, analizo qué puedo hacer mejor y ajusto detalles en cada práctica", comentó.

Lamb y Pickens ya son reconocidos como dos de los mejores receptores de la liga, mientras que Flournoy continúa desarrollándose. Esa competencia, junto con la salud de Revel y el nuevo cuerpo técnico, podría ayudar al joven cornerback a mostrar todo su potencial.

Antes de sufrir la lesión en la rodilla que lo obligó a pasar más de un año en recuperación, Revel era considerado un posible jugador de primera ronda en el Draft.

Ahora asegura sentirse mucho mejor físicamente y con mayor confianza.

"Mi salud está diez veces mejor. La confianza siempre está ahí. Cuando estás en el campo no hay excusas. Tienes que competir en cada jugada y buscar mejorar", afirmó.

Con una nueva temporada por delante, Revel busca demostrar por qué alguna vez fue considerado uno de los mejores prospectos defensivos de su clase.

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