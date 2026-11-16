Dak reconoce la frustración: "Algo tiene que cambiar"

ARLINGTON, Texas — Dak Prescott está frustrado y, al igual que el resto de los Dallas Cowboys, busca respuestas ante la falta de consistencia que ha marcado al equipo durante los primeros 10 partidos de la temporada 2026.

La derrota por 46-40 ante los San Francisco 49ers dejó a Dallas con marca de 4-6 y récord de 1-4 en el AT&T Stadium. Los Cowboys todavía no han podido ganar dos partidos consecutivos y, aunque se mantuvieron en la pelea durante la primera mitad, cuando llegaron al descanso con una desventaja de apenas un punto, no lograron sostener ese nivel después del medio tiempo.

La frustración es evidente dentro del vestidor.

"Las cosas tienen que mejorar. Así de sencillo", declaró Prescott después del encuentro. "Ese fue mi mensaje para los muchachos: tenemos que ser mejores.

"Eso debe reflejarse dentro y fuera del campo, en los entrenamientos y en la manera en que nos presentamos todos los días en las instalaciones. Tenemos que encontrar la forma de mejorar individual y colectivamente para conseguir victorias.

"No hemos podido ganar dos partidos consecutivos y es difícil. Realmente creo que tenemos el personal necesario, pero algo tiene que cambiar".

Al comenzar la temporada, los cambios en el cuerpo técnico y en el personal defensivo, sumados a la adquisición de Joey Porter Jr. durante la campaña, generaron expectativas de que Dallas estaría entre los equipos más competitivos de la Conferencia Nacional. Sin embargo, los resultados han estado lejos de lo esperado.

El enfrentamiento ante San Francisco dejó en evidencia tanto la capacidad de los Cowboys para competir como las deficiencias que todavía les impiden dar el siguiente paso. Los errores propios y las fallas en momentos determinantes siguen afectando al equipo, especialmente en la segunda mitad de los partidos.

"Tenemos estándares y expectativas muy altos, pero no hemos conseguido nada de lo que nos proponemos", reconoció Prescott. "No estamos haciendo el trabajo. Tenemos que encontrar la manera de cambiar las cosas, tanto individualmente como organización. Tenemos que mejorar".

El rendimiento en casa también representa una preocupación. Dallas ha perdido cuatro de sus primeros cinco partidos en el AT&T Stadium, una situación que contrasta con las temporadas en las que el equipo consiguió mantener una marca ganadora ante su afición.

Los Cowboys tendrán dos oportunidades más como locales en sus próximos compromisos, cuando reciban a los Tennessee Titans y a los Philadelphia Eagles.