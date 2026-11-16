En resumen: Cowboys no logran frenar el ataque explosivo de los 49ers

Ante uno de los mejores equipos de la NFL, los Dallas Cowboys llegaron a este enfrentamiento contra los San Francisco 49ers conscientes de que necesitarían prácticamente jugar un partido perfecto.

Y aunque Dallas logró competir durante toda la primera mitad y se fue al descanso abajo por apenas un punto, al final las jugadas explosivas terminaron condenando a los Cowboys. San Francisco superó a los locales en puntos durante los últimos dos cuartos para llevarse la victoria por 46-40.

Permitir grandes ganancias de yardas ha sido un problema para la defensiva de Dallas durante toda la temporada, pero en esta ocasión la situación fue todavía peor. San Francisco consiguió tres touchdowns en jugadas de 66 yardas o más, además de otra anotación de 25 yardas. Como resultado de ese ataque explosivo, los 49ers acumularon 584 yardas totales, por 439 de Dallas. Se trata de la mayor cantidad de yardas permitidas por los Cowboys en un partido como locales en los 67 años de historia de la franquicia y la tercera cifra más alta en general.

A pesar de que los Cowboys capturaron en cuatro ocasiones al quarterback de San Francisco, Brock Purdy, durante la primera mitad, y terminaron el encuentro con cinco sacks, el mariscal completó el 78.6% de sus pases para 389 yardas, tres touchdowns y un rating de 154.4.

Por supuesto, gracias a varias carreras de muchas yardas, el ataque terrestre de los 49ers promedió unas contundentes 7.4 yardas por acarreo, para un total de 214 yardas por tierra. El corredor Christian McCaffrey acumuló nada menos que 223 yardas totales desde la línea de golpeo y tres touchdowns: dos por recepción y uno por tierra.

Al igual que la defensiva, la ofensiva de Dallas, encabezada por Dak Prescott, mantuvo el encuentro cerrado durante los primeros dos cuartos, pero no pudo seguirle el ritmo a San Francisco en la segunda mitad. Prescott completó el 58.8% de sus pases para 343 yardas, con una intercepción y cinco touchdowns, igualando la mejor marca de su carrera, para un rating de 103.6.

George Pickens regresó tras una lesión y lideró al equipo con 145 yardas por recepción, además de establecer una marca personal con tres recepciones de touchdown. Por su parte, CeeDee Lamb y Ryan Flournoy aportaron 72 y 71 yardas, respectivamente, y ambos también llegaron a las diagonales.

Primer cuarto

Desde la primera serie ofensiva, los Cowboys dejaron claro que buscarían involucrar a Pickens en el ataque, ya que tres de los cuatro pases de Prescott fueron dirigidos al talentoso receptor. Desafortunadamente, ninguno logró ser completado. Sin embargo, gracias a un par de castigos de San Francisco, Dallas consiguió avanzar hasta la yarda 34 de los 49ers, donde Brandon Aubrey conectó un gol de campo de 52 yardas para darle a los Cowboys una ventaja temprana de 3-0.

Pero los goles de campo no serían suficientes para ganar este partido, y los visitantes lo demostraron rápidamente con una serie ofensiva de ocho jugadas y 78 yardas que terminó en touchdown.

Prescott y compañía respondieron de inmediato con su propia anotación, tras una serie de 11 jugadas y 71 yardas. En esta ocasión, el quarterback completó sus cuatro intentos de pase hacia Pickens. El último fue un envío de 35 yardas por el centro del campo que terminó en touchdown, colocando a Dallas arriba 10-7.

Segundo cuarto

San Francisco empató el encuentro con un gol de campo de 28 yardas, después de que su ofensiva se estancara gracias a que el tackle defensivo Quinnen Williams registró su sexto sack de la temporada.

Sin embargo, los Cowboys mantuvieron la presión ofensiva y respondieron con otra visita a la zona de anotación. Una vez más, la conexión entre Prescott y Pickens marcó la diferencia. Esta vez, ambos consiguieron seis puntos con un pase de 39 yardas. No obstante, Aubrey continuó mostrando inconsistencia y falló el punto extra.

Esa falla permitió que los 49ers retomaran la ventaja poco después. En una situación de tercera oportunidad y ocho por avanzar desde su propia yarda 26, Purdy logró escapar de la presión defensiva, ganó tiempo y encontró a McCaffrey, quien salía del backfield.

Completamente desmarcado, el corredor recorrió 74 yardas sin que nadie pudiera detenerlo hasta llegar a las diagonales. Con el punto extra convertido, San Francisco se fue al descanso con una estrecha ventaja de 17-16.

Tercer cuarto

Al comenzar la segunda mitad, los 49ers no perdieron tiempo para ampliar su ventaja. Necesitaron apenas cinco jugadas para recorrer 81 yardas. Purdy castigó a la secundaria de Dallas con pases completos de 27, 15 y 11 yardas, pero fue el corredor suplente Kaelon Black quien consiguió el touchdown de 25 yardas, literalmente arrollando a dos defensivos hasta llegar a la zona de anotación.

Los Cowboys sumaron tres puntos más con otro gol de campo de 52 yardas de Aubrey, pero San Francisco volvió a dejar claro que la única manera de vencerlos sería llegando a las diagonales.

En la tercera jugada de su siguiente serie ofensiva, la defensiva de Dallas quedó completamente engañada. Deebo Samuel recibió el balón en una jugada de reversa, corrió por el costado izquierdo y recorrió 70 yardas hasta conseguir el touchdown que amplió la ventaja de San Francisco a 31-19.

Último cuarto

Después de que Prescott fuera interceptado al intentar un pase profundo en los últimos instantes del tercer cuarto, los 49ers comenzaron a avanzar poco a poco por el campo, buscando desgastar a la defensiva de Dallas.

Con San Francisco apoyándose en McCaffrey, el corredor primero consiguió 14 yardas en una recepción corta y después sumó otras 36 yardas en tres acarreos. El último fue una explosiva carrera de 16 yardas por el lado izquierdo, en la que encontró el espacio para llegar a las diagonales y conseguir su segundo touchdown del encuentro.

Por supuesto, Dallas no estaba dispuesto a rendirse. La ofensiva respondió con una serie de seis jugadas y 65 yardas que terminó con un pase preciso de Prescott a Pickens para un touchdown de cinco yardas. Sin embargo, el intento de conversión de dos puntos quedó incompleto y los Cowboys todavía estaban abajo por 13.

El equipo se mantuvo con vida gracias a otra anotación en su siguiente posesión. Después de que Dallas obligara a San Francisco a despejar, la ofensiva consumió apenas tres minutos del reloj mientras recorría 66 yardas en 10 jugadas.

Prescott encontró a Flournoy en tres ocasiones durante la serie, incluyendo una recepción de 14 yardas para conseguir un nuevo primer down y, finalmente, un pase completo de 11 yardas que terminó en touchdown.

Con una desventaja de apenas seis puntos y menos de cuatro minutos por jugar, la defensiva necesitaba desesperadamente detener a San Francisco. Pero no lo consiguió.

En una situación de segunda oportunidad y 10 por avanzar desde su propia yarda 34, los Cowboys, por alguna razón, dejaron al apoyador externo Von Miller en cobertura contra McCaffrey. El corredor recibió un pase corto por el centro del campo y se escapó sin oposición durante 66 yardas hasta conseguir otro touchdown.

Dallas no se dio por vencido. Primero, Lamb realizó una espectacular recepción para conseguir otra anotación. Después, Prescott llegó hasta el pilón izquierdo para completar la conversión de dos puntos y acercar nuevamente a los Cowboys.

Aunque el intento de patada corta de Dallas fue recuperado por San Francisco, los Cowboys estuvieron cerca de recuperar el balón cuando Williams se lo arrancó de las manos a Black. Sin embargo, el propio corredor de los 49ers logró recuperar el balón suelto.

Aun así, la defensiva consiguió detener a San Francisco y, con Dallas utilizando sus tres tiempos fuera para detener el reloj, la ofensiva tuvo una última oportunidad de empatar el encuentro o buscar la victoria.

Los Cowboys recibieron el balón en su propia yarda 9, con apenas nueve segundos en el reloj. Después de que un pase profundo hacia Pickens quedara incompleto y una serie de pases laterales no lograra producir el milagro, el tiempo se agotó para Dallas.