Cowboys incorporan a Mike Pettine al cuerpo técnico defensivo

FRISCO, Texas — Brian Schottenheimer prometió que los Dallas Cowboys evaluarían todas las opciones después de la derrota ante los Tampa Bay Buccaneers, un equipo que hasta entonces no había conseguido victorias, en el partido de Thursday Night Football. Y cumplió su palabra al incorporar al cuerpo técnico a uno de los especialistas defensivos más respetados de la NFL.

Mike Pettine se ha sumado al equipo como asistente defensivo sénior. Fue coordinador defensivo de los New York Jets, los Buffalo Bills y los Green Bay Packers. Más recientemente, trabajó con los Minnesota Vikings para ayudar a Brian Flores a construir una de las defensivas más sólidas de la liga.

"Tuve la oportunidad de trabajar con Pettine durante varios años con los Jets, y estará aquí para apoyar todo lo que Christian Parker está liderando y dirigiendo. Estamos muy, muy entusiasmados", dijo Schottenheimer el lunes. "Ellos trabajaron juntos en Green Bay y, de hecho, fue algo que CP y yo conversamos cuando lo contratamos".

Schottenheimer ofreció más detalles sobre la participación de Parker en la decisión de incorporar a un entrenador veterano y respetado que pueda servirle como asesor durante su primer año como coordinador defensivo en la NFL.

"En realidad, teníamos dos nombres en mente, pero no voy a revelar con quién más hablamos al principio. Por distintas razones, esas opciones no se concretaron. Así que no íbamos a incorporar a alguien que no tuviera sentido para nosotros. Creo que la experiencia de Pett, no solo en el fútbol americano, sino también en este sistema y en nuestra manera de trabajar, le da un gran conocimiento de la familia de esquemas defensivos 3-4.

"Conoce a algunos de nuestros jugadores, como Kenny Clark y Rashan Gary. Fue coordinador cuando CP estuvo allí, así que creo que encaja perfectamente. Sin duda, es alguien que aporta mucha experiencia a todo el cuerpo técnico, incluyéndome a mí".

Pettine, de 60 años, comenzó su carrera como entrenador en la NFL a principios de los años 2000 como asistente, antes de pasar a ser asistente de la línea defensiva y, posteriormente, entrenador de apoyadores externos. Más adelante ocupó los cargos mencionados y también fue entrenador en jefe de los Cleveland Browns en una etapa de su carrera. Después de la temporada pasada, decidió retirarse del fútbol americano.

Sin embargo, ha optado por regresar para unirse a los Cowboys y trabajar con Schottenheimer y Parker.

"Está entusiasmado con esta oportunidad", dijo Schottenheimer. "Creo que ya se tomó sus vacaciones, por así decirlo. Acaba de regresar de Italia y está disfrutando de sus nietos y de esas cosas, pero debería presentarse mañana a primera hora. Es un excelente entrenador de fútbol americano que nos ayudará bajo el liderazgo de Christian Parker y que también aportará mucho al resto del cuerpo técnico.