En resumen: Cowboys caen ante Tampa Bay por errores clave

¿Fue el desgaste de tener que jugar un jueves por la noche después de dos fines de semana de partidos físicos y viajes agotadores? ¿O fue exceso de confianza ante un equipo que, en el papel, parecía un rival accesible?

Sea cual sea la razón, los Dallas Cowboys sufrieron una vergonzosa derrota en horario estelar al caer en casa ante los Tampa Bay Buccaneers, que llegaban sin victorias y con su quarterback suplente, por marcador de 24-16.

Los Cowboys simplemente no encontraron la manera de descifrar el plan de juego de Tampa Bay, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Al apoyarse en el ataque terrestre en ofensiva y generar confusión con los blitzes en defensa, los Buccaneers dominaron el tiempo de posesión por 39:21 a 20:39 y superaron al equipo local en yardas totales, 419 a 366. Sin embargo, la gran diferencia estuvo en las entregas de balón: Dallas perdió el ovoide en tres ocasiones, con dos intercepciones y un balón suelto, mientras que no consiguió provocar ninguna pérdida de balón del rival.

Los mismos problemas defensivos de Dallas contra el juego terrestre volvieron a quedar en evidencia. El corredor de Tampa Bay, Bucky Irving, promedió 7.9 yardas por acarreo y terminó con 165 yardas terrestres, mientras que el equipo acumuló 241 en total. Aunque esto quizá no fue una gran sorpresa, considerando los antecedentes recientes, sí lo fue la manera en que el quarterback Jalon Daniels desarmó a la defensiva. En apenas su segunda titularidad como profesional, el agente libre no seleccionado en el Draft completó el 76 % de sus pases para 189 yardas y un touchdown, con un rating de 110.2.

En contraste, Dak Prescott tuvo su peor partido de la temporada. Presionado durante gran parte del encuentro, completó apenas el 57.1 % de sus pases para 316 yardas, con un touchdown y esas dos intercepciones, para un rating de apenas 69.1. Hay que señalar que ambos pases interceptados eran atrapables, pero el balón rebotó en las manos de sus receptores.

Después de su impresionante actuación de 17 recepciones y 189 yardas contra los Texans, CeeDee Lamb apenas consiguió dos atrapadas para nueve yardas antes de abandonar el partido en el cuarto periodo por una lesión en el cuádriceps. George Pickens sí cumplió con su parte, al registrar 130 yardas en nueve recepciones y un touchdown.

En el ataque terrestre, Javonte Williams apenas consiguió 45 yardas en 12 acarreos, de las cuales 26 llegaron en la primera serie ofensiva del equipo.

Primer cuarto

Los Cowboys no tardaron en ponerse en el marcador. Recibieron la patada inicial y recorrieron 70 yardas hasta la zona de anotación en nueve jugadas y poco más de cuatro minutos. Además, aprovecharon rápidamente el regreso del guardia izquierdo Tyler Smith, quien disputó su primer partido de la temporada. Williams corrió cuatro veces por el centro de la línea, incluida una escapada de 21 yardas, antes de culminar la serie con una anotación por tierra de una yarda.

Con ese touchdown, Williams se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de la franquicia en conseguir seis anotaciones terrestres durante los primeros cinco partidos de una temporada. Se unió a Emmitt Smith, quien registró nueve en 1995 y siete en 1994, y a Calvin Hill, quien logró seis en 1971.

Pero mientras la ofensiva de Dallas arrancó con buen ritmo, la defensiva volvió a mostrar dificultades. Tampa Bay respondió con una serie prolongada que consumió prácticamente todo el tiempo restante del primer cuarto.

Daniels convirtió las tres oportunidades que tuvo en tercera oportunidad, pero la jugada que realmente perjudicó a Dallas fue un castigo contra DaRon Bland. Los Cowboys habían capturado al quarterback para una pérdida de 12 yardas en una tercera oportunidad y cinco, lo que también había sacado a los Buccaneers de rango de gol de campo. Sin embargo, una sanción por sujetar defensivamente al receptor, señalada contra el esquinero, le dio al equipo visitante una nueva serie de oportunidades.

Segundo cuarto

Al comenzar el segundo periodo, Tampa Bay enfrentaba una segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar desde la yarda 10 de Dallas. De inmediato, los Buccaneers recibieron cinco yardas adicionales por un castigo de invasión de la zona neutral contra Rashan Gary, la tercera penalización de la defensiva durante esa serie.

En la jugada número 15 de la ofensiva, Daniels salió hacia su derecha y conectó con el corredor Bucky Irving, quien extendió el balón más allá del pilón para igualar el marcador 7-7.

Después de esa primera producción ofensiva, ambas defensivas lograron asentarse y comenzaron a acumularse las despejadas. Sin embargo, con 1:52 por jugar en la primera mitad, los Cowboys iniciaron una serie desde su propia yarda 13. En la primera jugada, Prescott lanzó un pase profundo a Ryan Flournoy para completar una conexión de 48 yardas hasta la yarda 39 de Tampa Bay.

La serie terminó con un gol de campo de 41 yardas de Brandon Aubrey, que le devolvió la ventaja a Dallas por 10-7 antes del descanso.

Tercer cuarto

En apenas dos jugadas y un minuto, Tampa Bay tomó por primera vez la ventaja. En la primera acción ofensiva del periodo, Irving encontró espacio por el lado izquierdo de la línea y corrió 72 yardas hasta la yarda 14 de Dallas, donde finalmente salió del campo.

Después, el receptor Emeka Egbuka recibió el balón en una jugada por tierra hacia el extremo izquierdo y superó a la defensiva para llegar a la zona de anotación y darle la vuelta al marcador.

A partir de ahí, las cosas empeoraron para Dallas. Prescott volvió a llevar a su equipo más allá del medio campo al conectar con Pickens para una ganancia de 27 yardas hasta la yarda 34 de Tampa Bay. Pero dos jugadas después, un pase dirigido a Flournoy por el centro del campo rebotó en las manos del receptor, golpeó a un defensivo y terminó en poder del linebacker Yaya Diaby para la intercepción.

Con esa oportunidad, Daniels también atacó por aire. El receptor Tez Johnson quedó completamente libre por el lado derecho después de que Bland resbalara en la cobertura. La jugada produjo una ganancia de 64 yardas hasta la yarda 15 de Dallas, antes de que Irving necesitara tres acarreos para conseguir las yardas restantes y ampliar la ventaja de Tampa Bay.

Pero los problemas de Dallas no terminaron ahí. En la patada de salida posterior, KaVontae Turpin soltó el balón y los Buccaneers recuperaron el ovoide en la yarda 37 de los Cowboys. Aunque la defensiva local logró evitar otra anotación, Tampa Bay sumó tres puntos más con un gol de campo de 41 yardas, para llegar al último cuarto con ventaja de 24-10.

Último cuarto

Desafortunadamente para Dallas, los Buccaneers volvieron a quedar en territorio rival al comenzar los últimos 15 minutos, después de que los Cowboys no lograran convertir una cuarta oportunidad y tres yardas justo antes de terminar el tercer cuarto. La falla dejó a Tampa Bay en la yarda 42 de Dallas.

Una vez más, los Cowboys evitaron que el rival anotara un touchdown, al detenerlo en una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar desde la yarda uno. Sin embargo, Tampa Bay consumió otros 8 minutos y 14 segundos del reloj.

Por supuesto, Prescott y compañía todavía no habían terminado, aunque tuvieron que continuar sin Lamb. Con una mayor urgencia, los Cowboys necesitaron apenas 3 minutos y 6 segundos para recorrer 99 yardas en 10 jugadas. Prescott conectó pases de 16, 15, 13, 20 y finalmente 17 yardas para llegar a la zona de anotación. Pickens se encargó del touchdown con una recepción en salto dentro de las diagonales.

Con Dallas abajo por ocho puntos, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer decidió buscar la conversión de dos puntos, pero el pase de Prescott pasó por encima de Flournoy y quedó incompleto.

Después de que la defensiva de Dallas consiguiera una serie de tres jugadas y una despejada, Prescott tuvo 3 minutos y 42 segundos para intentar empatar el encuentro. La ofensiva volvió a avanzar hasta la yarda 24 de Tampa Bay, pero un pase por el centro dirigido a Jake Ferguson rebotó en las manos del ala cerrada y quedó suspendido en el aire, donde fue interceptado por el linebacker de los Buccaneers Alex Anzalone.

Cuando Irving se escapó por el lado derecho para una ganancia de 22 yardas, el partido quedó prácticamente sentenciado.