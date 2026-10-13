DeMarvion Overshown apunta a regresar ante Green Bay

FRISCO, Texas — DeMarvion Overshown espera regresar a la alineación de los Dallas Cowboys este domingo por la noche, cuando reciban a los Green Bay Packers en la Semana 6. El linebacker se ha perdido los últimos cuatro partidos por una lesión en el tendón de la corva, pero ya comenzó a participar en ejercicios individuales durante la práctica del lunes.

"Me siento muy bien. Siento que puedo correr y hacer todo lo que hacía antes de la lesión", aseguró Overshown. "Ahora todo depende de cómo avance la semana y de cómo responda mi cuerpo a las exigencias de un partido completo".

El entrenador Brian Schottenheimer indicó que su disponibilidad para enfrentar a Green Bay todavía está por definirse.

Overshown ha sufrido lesiones importantes en ambas rodillas durante su carrera en la NFL, por lo que reconoció la frustración de volver a estar fuera del campo. Sin embargo, afirmó que mantiene la fe y seguirá trabajando para regresar cuanto antes.

Su posible regreso llega en un momento complicado para Dallas. Con marca de 2-3, los Cowboys han permitido un promedio de 395.4 yardas por partido, el segundo más alto de la NFL. Ante esta situación, la defensiva sostuvo una reunión interna para evaluar su desempeño y establecer cómo mejorar.

"Tenemos que dejar de perjudicarnos solos con errores mentales", señaló Overshown. "No hay razón por la que no podamos ser una de las mejores defensivas de la liga".

Uno de los interrogantes será el rol que asumirá Overshown a su regreso. Jaishawn Barham ha respondido como linebacker central (MIKE) y encargado de las comunicaciones defensivas, llevando el punto verde en el casco para transmitir las indicaciones del coordinador defensivo Christian Parker.

El cuerpo técnico todavía no le ha comunicado a Overshown si regresará a esa posición o jugará como linebacker del lado débil, donde ha pasado buena parte de su carrera. El veterano aseguró que está dispuesto a desempeñar cualquier función que el equipo considere necesaria.

Overshown también elogió el trabajo de Barham, quien ha aprovechado la oportunidad en su temporada de novato, y considera que su propio regreso fortalecerá al grupo, independientemente de cómo se distribuyan las responsabilidades.