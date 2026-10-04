En Resumen: Cowboys vencen a los Texans en un final de infarto

Realmente fue una historia de dos mitades. Después de que poco salió bien durante los primeros dos cuartos, los Dallas Cowboys parecían no poder equivocarse durante los últimos dos, al quedarse con el orgullo estatal gracias a una remontada de último segundo para vencer 34-30 a los Houston Texans.
Después de una dolorosa derrota y un brutal calendario de viajes el fin de semana anterior, quizás se podía entender que los Cowboys estuvieran fuera de ritmo y fueran claramente superados por su rival al inicio. Sin embargo, todo cambió después del medio tiempo.
Las cosas fueron complicadas para Dak Prescott ante la defensiva de Houston, especialmente durante los primeros minutos. Con frecuencia estuvo bajo presión, aunque gran parte de ella se debió a que no podía encontrar receptores abiertos campo abajo, lo que a su vez le dio tiempo a la formidable línea defensiva de los Texans para llegar hasta el mariscal de campo.
Pero Prescott se mantuvo firme y la ofensiva se abrió en la segunda mitad. O, mejor dicho, se mantuvo firme con el receptor CeeDee Lamb. Prescott completó 32 de sus 45 pases para 335 yardas y un touchdown, con un rating de 99.8. Y 17 de esos pases fueron atrapados por Lamb, la segunda mayor cantidad de recepciones en un solo partido en la historia de la franquicia. Esas recepciones representaron 189 yardas, lo que permitió al estelar receptor superar a Drew Pearson, también con el número 88, para ocupar el cuarto lugar de todos los tiempos en yardas recibidas en la historia de los Cowboys, con 7,914.
El juego terrestre tampoco encontró muchas facilidades ante los Texans, pero Javonte Williams respondió cuando más se le necesitó, anotando tres touchdowns por tierra, una nueva marca personal.
A la defensiva, los Cowboys tuvieron problemas para contener a Nico Collins en su regreso, pero al igual que la ofensiva, también mejoraron conforme avanzó el partido. El receptor estrella de Houston terminó con siete recepciones para 118 yardas y dos touchdowns, mientras que el mariscal de campo C.J. Stroud acumuló 347 yardas por aire y un rating de 126.7. Sin embargo, por primera vez esta temporada, Dallas limitó a su rival a menos de 100 yardas por tierra.
En total, los Cowboys superaron por poco a los Texans en yardas totales, 399 contra 397, pero tuvieron una ventaja considerable en tiempo de posesión, 33:27 contra 26:33, y fueron mucho menos castigados. Dallas recibió seis castigos para 47 yardas, comparado con los 13 castigos y 90 yardas de Houston.
Primer cuarto
Collins ciertamente no perdió tiempo para hacer sentir su presencia. Después de perderse los últimos dos partidos debido a una lesión en el tendón de la corva, en la primera jugada de este encuentro atrapó un pase por el centro y corrió campo abajo para una ganancia de 45 yardas. Luego culminó la serie de ocho jugadas y 85 yardas al atrapar un pase de Stroud de 7 yardas en la parte posterior de la zona de anotación para darle rápidamente a los Texans una ventaja de 7-0.
La ofensiva de los Cowboys intentó mantener el ritmo con un gol de campo de 39 yardas de Brandon Aubrey en su primera posesión, pero Houston respondió con uno de 51 yardas para mantener la diferencia de siete puntos, 10-3. Una jugada hizo el daño durante la serie de los Texans: un pase de 52 yardas por la banda izquierda para el receptor Jaylin Noel.
Segundo cuarto
Al comenzar el segundo cuarto, los Cowboys ya estaban en territorio de Houston, enfrentando un tercero y 5 desde la yarda 44. Y aunque efectivamente consiguieron el primer down, en la yarda 32 de Houston el equipo tuvo que recurrir nuevamente a Aubrey. El confiable pateador convirtió el gol de campo de 50 yardas para sumar otros tres puntos.
Después de un intercambio de despejes, con la defensiva de Dallas forzando dos series consecutivas de tres y fuera, los Cowboys se acercaron lo suficiente para que Aubrey intentara un gol de campo de 62 yardas, pero por segunda ocasión en esta joven temporada su intento fue bloqueado. Y tuvo otra oportunidad con un intento de 65 yardas cuando quedaban 30 segundos en la mitad, pero ese balón se fue desviado por la izquierda.
Para empeorar las cosas, ambos fallos dejaron a los Texans en una excelente posición de campo, que aprovecharon primero para convertir un gol de campo de 39 yardas. Y aunque después del segundo intento fallido de Aubrey quedaban solamente 26 segundos en la mitad, ese tiempo fue suficiente para que Houston agregara un gol de campo de 54 yardas y se fuera al descanso con ventaja de 16-6.
Tercer cuarto
Y entonces las cosas cambiaron. Necesitando desesperadamente una chispa, los Cowboys la encontraron cuando KaVontae Turpin regresó la patada de salida para 48 yardas hasta la yarda 49 de Houston. Cuatro jugadas después, incluyendo un pase de 30 yardas a Lamb, Dallas llegó a la zona de anotación. Williams consiguió el touchdown al recibir el balón y avanzar por el lado izquierdo durante 8 yardas hasta las diagonales.
Sin embargo, las buenas sensaciones duraron poco, ya que los Texans respondieron inmediatamente con un regreso de patada de 53 yardas hasta la yarda 38 de Dallas. También necesitaron solamente cuatro jugadas para cruzar la línea de anotación, con Collins atrapando su segundo pase de touchdown del partido para mantener la ventaja de 10 puntos.
Luego fue déjà vu otra vez, cuando Turpin regresó la patada 32 yardas para poner en marcha a su equipo, y Prescott conectó otro pase profundo, esta vez con George Pickens para 53 yardas hasta la yarda 11 de Houston. Afortunadamente, aunque los Cowboys no pudieron entrar a la zona de anotación en un cuarto down y gol desde la yarda 3, un castigo por sujetar de la defensiva les otorgó una nueva serie de downs. Aprovechando esa oportunidad, Williams tomó la siguiente jugada por el centro para conseguir el touchdown y reducir la ventaja a 23-20.
Último cuarto
Conforme avanzó el partido, Prescott y la ofensiva parecieron encontrar cada vez más su ritmo. En la yarda 33 de Houston cuando comenzó el último cuarto, el mariscal de los Cowboys dirigió una serie de 14 jugadas, completando sus nueve intentos de pase para 89 yardas, incluyendo cinco pases a Lamb para 69 yardas. Pero fue Williams quien consiguió su tercer touchdown del partido, avanzando con fuerza por el centro durante las últimas 2 yardas para darle a Dallas su primera ventaja.
Después de un intercambio de despejes y con poco menos de siete minutos en el reloj, los Texans lograron volver a poner en marcha su ofensiva y llegaron a la yarda 27 de Dallas, enfrentando un tercero y 14. Fue entonces cuando Stroud y compañía ejecutaron una jugada de hook-and-ladder, con el ala cerrada Dalton Schultz atrapando el balón y entregándolo al corredor David Montgomery, quien avanzó hasta la yarda 6 de los Cowboys para una ganancia de 19 yardas. Woody Marks culminó la serie con un touchdown por tierra para darle a Houston una ventaja de 30-27.
Ahora, con apenas 2:15 por jugar, los Cowboys necesitaban recuperar nuevamente el impulso. Y lo hicieron.
Prescott hizo su magia, guiando a la ofensiva 74 yardas en 11 jugadas para conseguir el touchdown. La serie incluyó pases de 15 y 22 yardas a Lamb y Pickens, respectivamente, antes de que Prescott encontrara, ¿quién más?, a Lamb en la zona de anotación para darle a los Cowboys una emocionante victoria de 34-30.