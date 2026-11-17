FRISCO, Texas – El entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer, dijo el lunes que Dallas está "analizando a fondo" y "evaluando todos los aspectos" de la defensiva para encontrar soluciones después de la derrota 46-40 ante los 49ers el domingo.

Durante su participación en el programa 105.3 The Fan el martes, le preguntaron al propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, si entre los aspectos que Dallas está evaluando se encuentra un posible ajuste en el rol o las responsabilidades del coordinador defensivo Christian Parker.

"Estamos hablando de eso, pero no voy a hablar de ello aquí", respondió Jones. "Pero sí estamos hablando de esos temas".

Jones no especificó cómo podría ser un cambio, pero señaló que tendría un impacto desde esta semana, mientras los Cowboys se preparan para recibir a los Tennessee Titans el domingo.

"Creo que tendría un impacto esta semana, pero ciertamente estaríamos pensando en lo que resta de la temporada, como mínimo", dijo Jones. "Y si hacemos algún cambio, no deberíamos hacer nada que no nos dé la mejor oportunidad de ganar contra los Titans. Eso también abarcaría buena parte de lo que viene después".

"Creo que simplemente tenemos que enfocarnos en cada semana, cada día, dar un paso a la vez y comenzar por ahí. Todos los equipos representan un reto y tenemos que verlo de esa manera. Desde mi perspectiva, en este momento no tiene sentido mirar demasiado lejos hacia el futuro. Necesitamos ganar los próximos partidos".

Después de 10 partidos esta temporada, los Cowboys ocupan el último lugar de la NFL en yardas totales permitidas por partido (393.8), también son últimos en yardas terrestres permitidas (154.1) y ocupan el lugar 30 en puntos permitidos por encuentro (28.2).

Las 584 yardas que permitieron ante San Francisco el domingo representan la mayor cantidad que los Cowboys han cedido en un partido en el AT&T Stadium y la cuarta cifra más alta en la historia de la franquicia.

Al realizar esta evaluación, ¿cómo pueden Jones y los Cowboys determinar si los problemas defensivos son consecuencia del trabajo de los entrenadores o del desempeño de los jugadores?

"Por naturaleza, es difícil separar esas dos cosas", explicó Jones. "Pero existe un esfuerzo coordinado entre la técnica, el esquema y el talento de los jugadores. Por eso, hay que analizar cómo encajan todos esos elementos. No se puede evaluar solamente uno u otro".

"En ocasiones, el problema puede ser evidente, y a veces lo es. Quizás esta vez sea evidente. Pero hay que incluirlo todo en la misma evaluación y preguntarse si estás utilizando a cada jugador de acuerdo con sus habilidades, haciendo lo que es capaz de hacer o lo que mejor puede hacer. Después hay que plantearse la pregunta fundamental: ¿se deben hacer ajustes al esquema? Por cierto, esto es algo que todos los equipos hacen cada semana. Para nosotros es un momento especialmente delicado, como debe ser, pero creo que hay que analizar el panorama completo".

Parte de esa evaluación incluye todo lo que los Cowboys han hecho hasta ahora para intentar corregir una defensiva que ha tenido problemas durante varias temporadas. Desde la contratación de un nuevo cuerpo técnico y los numerosos cambios en el personal, hasta la incorporación del asistente defensivo sénior Mike Pettine y el canje por Joey Porter Jr. durante la temporada, el equipo ha destinado mucha atención a ese lado del balón.

¿Qué más pueden hacer los Cowboys?

"Bueno, probablemente ya han visto todo el repertorio en cuanto a esquemas", dijo Jones. "Probablemente han visto todas las variantes que hemos utilizado esta temporada. Ahora, se trata de la ejecución, de reconocer lo que está haciendo el equipo contrario, de tener los enfrentamientos adecuados y de utilizar a los jugadores correctos. También se trata de que nuestros mejores jugadores se encarguen de cubrir a sus mejores jugadores, dependiendo de las circunstancias. Hay muchas maneras de abordar todo eso y esas son las áreas en las que debemos concentrarnos".

"En primer lugar, uno quisiera pensar que tiene el mejor esquema posible para cada situación. No siempre es así. El rival también tiene mucho que ver. Pero después está la técnica, la técnica individual de cada jugador. Y vuelvo a lo mismo: los tacleos. La forma de taclear fue un problema evidente. Para mí, esos son fundamentos por los que debe comenzar todo el proceso. Necesitas jugadores con las habilidades necesarias, pero también deben ejecutar la técnica correcta".