Schottenheimer califica de "inaceptable" la actuación de la defensiva

ARLINGTON, Texas — Los Dallas Cowboys llegaron al medio tiempo de su partido de la Semana 10 ante los San Francisco 49ers con una desventaja de apenas un punto. Aunque un touchdown de 74 yardas de Christian McCaffrey, a poco más de dos minutos del descanso, complicó el panorama, Dallas se mantenía en la pelea.

Sin embargo, el segundo tiempo fue muy distinto. San Francisco sumó 340 yardas ofensivas y 29 puntos, incluidos dos touchdowns en jugadas de 65 yardas o más, para imponerse 46-40 y contener el intento de remontada de los Cowboys.

Al finalizar el encuentro, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer no ocultó su molestia por el desempeño de la defensiva, particularmente en la segunda mitad.

"Lo que vimos en la segunda mitad fue inaceptable. Nuestra ejecución al momento de tacklear fue pésima. Vamos a analizar a fondo el video para entender qué sucedió. No puedes permitir tres jugadas explosivas de más de 65 yardas que terminen en touchdown y esperar ganar en esta liga", señaló.

La defensiva de Dallas ha tenido dificultades para mantener la consistencia durante la temporada, un reto importante para el coordinador defensivo Christian Parker, quien vive su primera campaña en ese puesto. Ante esta situación, Schottenheimer fue cuestionado sobre su confianza en Parker y el resto del cuerpo técnico para corregir los problemas.

"Tenemos que evaluarlo. Vamos a revisar todo el video porque hay muchas cosas que debemos resolver. No había estado en una situación como esta, en la que una defensiva tuviera un desempeño tan pobre en la segunda mitad. Creo que presionamos bien al quarterback y conseguimos cinco capturas, pero no hicimos lo suficiente para detenerlos. Brock Purdy es un gran jugador", explicó.

Para el entrenador, dos factores fueron determinantes en la derrota: los tackles fallados y las jugadas explosivas permitidas. También recordó que Dallas tuvo problemas similares en el partido de la semana anterior ante Indianápolis.

"Lo que nos está perjudicando son los tackles fallados y las jugadas explosivas. La semana pasada, ante Indianápolis, también permitimos jugadas grandes. No podemos jugar bien a la defensiva y después permitir touchdowns de 65 o 70 yardas. Eso no puede suceder".

Schottenheimer señaló específicamente la anotación de 70 yardas de Deebo Samuel como ejemplo de los errores de ejecución de Dallas. También explicó que la defensiva debía haber contenido mejor al receptor.

"Tenemos que derribar a Deebo Samuel. Hay que contenerlo y no permitirle ganar por fuera. Debemos obligarlo a regresar hacia nuestros compañeros que están dando apoyo. En el último touchdown de Christian McCaffrey utilizamos cobertura cero, lo que dejó a Von Miller en un enfrentamiento individual complicado. Christian lo superó por dentro. Al final, nuestra ejecución fue inaceptable".

Otro aspecto que preocupó al entrenador fue la disciplina visual de la defensiva. Durante la semana, Schottenheimer había advertido sobre la importancia de mantener la atención ante los constantes movimientos previos al centro que utiliza San Francisco, el equipo que más recurre a este recurso en la NFL.

Al evaluar la ejecución de Dallas en ese aspecto durante la segunda mitad, su respuesta fue breve: "No fue muy buena".

Pese a la renovación del cuerpo técnico y de buena parte del personal defensivo durante la temporada baja, la unidad todavía no ha conseguido ofrecer actuaciones consistentes ni respaldar de manera sostenida a la ofensiva.

"Estoy muy decepcionado y frustrado. En la primera mitad hicimos varias cosas bien ante una ofensiva muy buena. Pero en la segunda mitad nos perjudicó la falta de ejecución. Tenemos que derribar a los jugadores. Sabemos que son buenos, pero nuestra actuación fue terrible", reconoció Schottenheimer.

El entrenador descartó que el problema esté relacionado con la falta de esfuerzo de sus jugadores. A su juicio, las deficiencias tienen que ver principalmente con aspectos técnicos y fundamentos que deben corregirse.

"Estamos llegando demasiado arriba, no estamos envolviendo a los jugadores con los brazos y no estamos logrando derribarlos. Tenemos que bajar el punto de contacto, sujetarlos con ambos brazos y completar el movimiento. Esta noche perdimos claramente la batalla de los tackles".

Al preguntarle cómo piensa corregir esta situación, Schottenheimer fue directo: "Con ejercicios".

Mientras la defensiva tuvo dificultades para contener a San Francisco, Dak Prescott y la ofensiva mantuvieron a Dallas con posibilidades de competir hasta los últimos minutos. El quarterback lanzó para 239 yardas y tres touchdowns en la segunda mitad, y terminó el encuentro con 343 yardas por pase y cinco anotaciones en 51 intentos.

George Pickens también tuvo una actuación destacada en su regreso tras una lesión. El receptor terminó con 11 recepciones en 18 objetivos, 145 yardas y tres touchdowns.

Schottenheimer reconoció el esfuerzo de la ofensiva y destacó particularmente el desempeño de Prescott.

"Me gustó la entrega del equipo y la manera en que terminó el partido. ¿Qué más se puede decir de Dak? Recibió muchos golpes al principio. Quizás sea el competidor más grande con el que he trabajado. También fue excelente tener de regreso a George y verlo hacer lo que sabe hacer. Pero al final, no anotamos suficientes puntos para ganar".

Con esta derrota, Dallas quedó con marca de 4-6 y se prepara para recibir a los Tennessee Titans la próxima semana en el AT&T Stadium. Aunque todavía mantiene posibilidades matemáticas de pelear por el título de la NFC Este, Schottenheimer reconoció que el equipo necesita elevar su nivel de juego.