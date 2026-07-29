 Skip to main content
Advertising

Jerry Jones dispuesto a arriesgar el futuro para ganar ahora

Jul 29, 2026 at 11:36 AM
Author Image
Somos Cowboys
07_28_ Jerry Jones

OXNARD, California — ¿Terminaron los Dallas Cowboys de reforzar su roster para la temporada 2026? Todo indica que no.

La directiva del equipo dejó claro que seguirá explorando oportunidades para mejorar la plantilla y que los movimientos realizados durante la agencia libre y la temporada baja no descartan la posibilidad de hacer más incorporaciones durante el campamento de entrenamiento.

Así es: los Cowboys no planean quedarse de brazos cruzados en Oxnard.

A partir del miércoles comenzarán a evaluar, entre otras cosas, el desempeño de su renovada defensiva. Y si consideran que aún hay áreas por reforzar, el dueño y gerente general Jerry Jones aseguró que no dudará en levantar el teléfono para hablar con otros gerentes generales de la NFL.

"Me interesaría mucho", dijo Jones. "Estaría dispuesto a sacrificar parte del futuro para mejorar el equipo hoy. Si aparece la oportunidad correcta para fortalecernos de cara al inicio de la temporada, haría una inversión importante".

Escuchar a Jerry Jones expresarse de esta manera no es algo habitual. Normalmente, tanto él como la directiva insisten en que la construcción del roster es un proceso que dura todo el año. Aunque Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo y copropietario del equipo, también hizo referencia a esa filosofía durante la conferencia de prensa del primer día del campamento, Jerry fue mucho más directo.

Incluso reveló que apenas un día antes sostuvo una conversación con otro propietario de la NFL. Aunque aclaró que no se trató de una negociación avanzada, sí la calificó como una conversación seria.

"Así de bien me siento con este equipo", explicó Jones. "Sé que todavía no los he visto jugar juntos, pero viendo el panorama general, creo que tenemos un equipo que vale la pena reforzar, incluso si eso implica comprometer recursos del futuro".

Jones también admitió que siente presión por convertir a los Cowboys en contendientes al Super Bowl de inmediato y no esperar más tiempo, una postura poco común en alguien que suele ser mucho más reservado y calculador.

Durante el inicio del campamento de 2026 se mostró más abierto que de costumbre, reafirmando su conocida filosofía de que "no tiene tiempo para pasarla mal".

No recurrió a frases llamativas como el famoso "all in", sino que habló con total franqueza, consciente de que el resto de los dueños y gerentes generales de la liga también escucharían atentamente sus declaraciones.

"Quizá antes trataba de equilibrar el presente con el futuro, pero a veces eso termina siendo demasiado tibio", comentó. "En ocasiones hay que ser más claro. Si veo la oportunidad, voy a actuar. No es una amenaza; simplemente estoy dispuesto a hacerlo".

Y agregó:

"Tenemos la capacidad de mejorar este equipo si se presenta la oportunidad. Mi mensaje es sencillo: me siento lo suficientemente bien con este grupo como para ceder parte del futuro si eso nos ayuda a ser mejores ahora".

Jones tampoco ocultó que ha tomado nota de la forma en que organizaciones como los Rams han construido sus equipos en los últimos años, apostando por intercambiar selecciones importantes del draft para aumentar sus posibilidades de ganar de inmediato.

Los Cowboys todavía cuentan con selecciones valiosas para futuras temporadas, incluso después del canje de Micah Parsons el año pasado, una operación que les permitió adquirir al tres veces Pro Bowler Kenny Clark y selecciones que posteriormente utilizaron para obtener al All-Pro Quinnen Williams antes de la fecha límite de canjes.

Ahora, Jones reconoce que tampoco descarta desprenderse de otra selección importante si considera que puede conseguir un jugador que marque la diferencia.

"Para mí, una selección alta del draft es negociable este año si eso significa incorporar a alguien que realmente pueda ayudarnos ahora", afirmó. "No buscamos simplemente otro jugador; buscamos alguien que realmente eleve el nivel del equipo".

Al menos un nombre importante sigue estando sobre la mesa para Dallas, un jugador del que, según el propio Jones, los Cowboys "no se han alejado". Pero también existen otras posibilidades en el mercado.

Lo que queda claro es que Jones entiende que la ventana para competir por un Super Bowl con Dak Prescott como quarterback no será eterna.

Con la intención de evitar que la historia de Tony Romo se repita (un mariscal talentoso que nunca logró conquistar un campeonato), los Cowboys parecen estar afrontando esta etapa con una mentalidad diferente.

Qué tan agresivos serán en ese intento se definirá en las próximas semanas y dependerá, en gran medida, de lo que el equipo muestre durante el campamento de entrenamiento en Oxnard.

Related Content

news

Will Grier se une al cuerpo técnico de los Cowboys

El ex mariscal de campo de la NFL, Will Grier, se unirá al cuerpo técnico de los Dallas Cowboys como asistente ofensivo.

news

Schottenheimer destaca un offseason "muy productivo" para los Cowboys

Brian Schottenheimer se muestra muy satisfecho con el trabajo de los Cowboys durante el offseason y destaca el progreso del equipo rumbo a la temporada 2026.

news

Quinnen Williams: "Sé que puedo ser mejor" de cara a la temporada 2026

Quinnen Williams habla sobre su adaptación a los Cowboys, elogia el trabajo de Christian Parker y comparte su mentalidad de cara a la temporada 2026, donde asegura que su objetivo es seguir creciendo.

news

Ryan Flournoy llega más confiado en su rol ofensivo con los Cowboys

De cara a su tercera temporada, el receptor abierto de los Cowboys, Ryan Flournoy, llega con la confianza en alto tras una sólida campaña 2025 y ahora espera "jugar con libertad" dentro de la ofensiva de Dallas.

news

Dak Prescott: "Llegar a playoffs es lo mínimo para los Cowboys"

Dak Prescott habla sobre la urgencia de volver a los playoffs y destaca el enfoque del equipo rumbo a la temporada 2026, con altas expectativas y una defensiva renovada en Dallas.

news

Malachi Lawrence espera su momento para brillar con los Cowboys

El apoyador externo de primera ronda, Malachi Lawrence se enfoca en su preparación de cara a su temporada de novato con los Cowboys.

news

Calendario oficial del training camp 2026 de los Dallas Cowboys

Se ha dado a conocer el calendario completo del campamento de entrenamiento de los Dallas Cowboys en Oxnard, California.

news

George Pickens aclara los rumores de un posible holdout para 2026

El receptor abierto George Pickens reafirma su compromiso con los Cowboys y pone al equipo como su prioridad.

news

Caleb Downs destaca su "gran aprendizaje" durante OTAs

Caleb Downs se define como "un aprendiz" y lo demuestra en Dallas, absorbiendo todo en OTAs mientras se adapta a su rol en la defensiva de los Cowboys.

news

Cowboys abren la competencia por la titularidad en tackle izquierdo

Los Dallas Cowboys abren la competencia por la titularidad de tackle izquierdo y el mensaje es claro: ganarse el puesto con trabajo y consistencia.

news

Calendario oficial de la temporada 2026 de los Dallas Cowboys

El calendario completo de la temporada regular 2026 de los Cowboys finalmente ha sido anunciado.

Advertising