Jerry Jones dispuesto a arriesgar el futuro para ganar ahora

OXNARD, California — ¿Terminaron los Dallas Cowboys de reforzar su roster para la temporada 2026? Todo indica que no.

La directiva del equipo dejó claro que seguirá explorando oportunidades para mejorar la plantilla y que los movimientos realizados durante la agencia libre y la temporada baja no descartan la posibilidad de hacer más incorporaciones durante el campamento de entrenamiento.

Así es: los Cowboys no planean quedarse de brazos cruzados en Oxnard.

A partir del miércoles comenzarán a evaluar, entre otras cosas, el desempeño de su renovada defensiva. Y si consideran que aún hay áreas por reforzar, el dueño y gerente general Jerry Jones aseguró que no dudará en levantar el teléfono para hablar con otros gerentes generales de la NFL.

"Me interesaría mucho", dijo Jones. "Estaría dispuesto a sacrificar parte del futuro para mejorar el equipo hoy. Si aparece la oportunidad correcta para fortalecernos de cara al inicio de la temporada, haría una inversión importante".

Escuchar a Jerry Jones expresarse de esta manera no es algo habitual. Normalmente, tanto él como la directiva insisten en que la construcción del roster es un proceso que dura todo el año. Aunque Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo y copropietario del equipo, también hizo referencia a esa filosofía durante la conferencia de prensa del primer día del campamento, Jerry fue mucho más directo.

Incluso reveló que apenas un día antes sostuvo una conversación con otro propietario de la NFL. Aunque aclaró que no se trató de una negociación avanzada, sí la calificó como una conversación seria.

"Así de bien me siento con este equipo", explicó Jones. "Sé que todavía no los he visto jugar juntos, pero viendo el panorama general, creo que tenemos un equipo que vale la pena reforzar, incluso si eso implica comprometer recursos del futuro".

Jones también admitió que siente presión por convertir a los Cowboys en contendientes al Super Bowl de inmediato y no esperar más tiempo, una postura poco común en alguien que suele ser mucho más reservado y calculador.

Durante el inicio del campamento de 2026 se mostró más abierto que de costumbre, reafirmando su conocida filosofía de que "no tiene tiempo para pasarla mal".

No recurrió a frases llamativas como el famoso "all in", sino que habló con total franqueza, consciente de que el resto de los dueños y gerentes generales de la liga también escucharían atentamente sus declaraciones.

"Quizá antes trataba de equilibrar el presente con el futuro, pero a veces eso termina siendo demasiado tibio", comentó. "En ocasiones hay que ser más claro. Si veo la oportunidad, voy a actuar. No es una amenaza; simplemente estoy dispuesto a hacerlo".

Y agregó:

"Tenemos la capacidad de mejorar este equipo si se presenta la oportunidad. Mi mensaje es sencillo: me siento lo suficientemente bien con este grupo como para ceder parte del futuro si eso nos ayuda a ser mejores ahora".

Jones tampoco ocultó que ha tomado nota de la forma en que organizaciones como los Rams han construido sus equipos en los últimos años, apostando por intercambiar selecciones importantes del draft para aumentar sus posibilidades de ganar de inmediato.

Los Cowboys todavía cuentan con selecciones valiosas para futuras temporadas, incluso después del canje de Micah Parsons el año pasado, una operación que les permitió adquirir al tres veces Pro Bowler Kenny Clark y selecciones que posteriormente utilizaron para obtener al All-Pro Quinnen Williams antes de la fecha límite de canjes.

Ahora, Jones reconoce que tampoco descarta desprenderse de otra selección importante si considera que puede conseguir un jugador que marque la diferencia.

"Para mí, una selección alta del draft es negociable este año si eso significa incorporar a alguien que realmente pueda ayudarnos ahora", afirmó. "No buscamos simplemente otro jugador; buscamos alguien que realmente eleve el nivel del equipo".

Al menos un nombre importante sigue estando sobre la mesa para Dallas, un jugador del que, según el propio Jones, los Cowboys "no se han alejado". Pero también existen otras posibilidades en el mercado.

Lo que queda claro es que Jones entiende que la ventana para competir por un Super Bowl con Dak Prescott como quarterback no será eterna.

Con la intención de evitar que la historia de Tony Romo se repita (un mariscal talentoso que nunca logró conquistar un campeonato), los Cowboys parecen estar afrontando esta etapa con una mentalidad diferente.