5 Claves del Juego: Ravens vs Cowboys | Semana 3

Primer juego internacional como anfitrión y la sede es el legendario Estadio Maracanã, conocido de manera oficial como el Estadio Jornalista Mário Filho, donde hacen casa los equipos Flamengo y Fluminense del balompié brasileño.

Ya muy comentada ha sido la condición del terreno de juego luego de quejas de un arquero del balompié local a reserva de un cotejo local, pero con los medios a todo vapor con dudas al respecto, los comentarios de Brian Schottenheimer han indicado que "todo está bajo control".

Y para ustedes que nos hacen el favor de seguir nuestras transmisiones de Cadena de Plata Radio en "vivo y en directo desde el lugar de los hechos", pues por cuestiones de seguridad las tres transmisiones de radio oficiales del Dallas Cowboys Football Club estarán desde el AT&T Stadium con "imágenes y sonido ambiental en vivo y en directo desde el lugar de los hechos".

La seguridad ante todo.

Ambos equipos llegan con marca de 1-1, con unas Urracas que fueron emboscadas en su propia guarida ante los Santos de Nueva Orleans por marcador de 24-17, luego de abrir en Indianapolis maniatando a los Potros por marcador de 41-23.

Simplemente luz y sombra, viendo que la producción ofensiva del debut no se asemejó ni "de foul" entre un juego y el otro. Fueron 144 yardas del tractor Derrick Henry, 150 yardas del receptor Zay Flowers y 324 yardas de Lamar Jackson en Indianapolis, pero solo 68 yardas de Henry, la lesión de Flowers y un juego muy lejos de su potencial de Jackson con 254 yardas por aire en su propio debut ante la fanaticada pajarraca.

Por su lado, el equipo de la estrella solitaria se llevó la victoria ante los capitalinos en la apertura de las puertas del AT&T Stadium de Arlington, Texas, por marcador de 37-20, donde la defensiva de Christian Parker pudo encontrar la manera de permitirle el balón a la ofensiva. No hay duda de que la salida del mariscal de campo Jayden Daniels en la última jugada del segundo cuarto de pronto puso el balance de amenaza del lado de la defensiva vaquera.

Pero, como dicen en el argot del rudo deporte de las tacleadas —una victoria es una victoria es una victoria.

Lo cierto es que hay dos áreas específicas de atención inmediata: el llegarle a un mariscal de campo móvil y el poder correr de manera efectiva el balón.

Pero vayamos a las cinco claves de otra de las pocas confrontaciones de estas dos franquicias, donde el equipo de Jesse Minter tiene la ventaja de 6-1 en juegos de temporada regular.

Clave 1. El juego terrestre busca rodaje. La columna en DallasCowboys.com de nuestro colega Patrik Walker puso en claro relieve lo que está sucediendo con esto del juego terrestre. Luego de un análisis minucioso, Patrik describe de manera clara y concisa que el problema principal es que Javonte Williams trae gente colgándole detrás de su propia línea ofensiva, y así, pues, no se puede. También puso en relieve que la falta de Tyler Smith está pesando, y no es porque T.J. Bass lo esté haciendo del todo mal, pero la calidad del otrora Tazón de los Profesionales está visiblemente ausente. Y eso que ni los Gigantes ni los Comandantes abultaron la caja en busca de neutralizar a Williams; fue la falta de espacios y avenidas para operar por tierra lo que afectó el juego por piernas. Yo agregaría que la lesión de Malik Davis es parte del meollo, considerando que, de estar presente como segundón y volantazo, hubiera sido el uno-dos ideal para el comienzo de la temporada.

Clave 2. Un espía en la sombra del peligro. La defensiva de Christian Parker estará bajo la lupa durante toda la temporada, y con las recientes lesiones a jugadores clave, el lema de "next man up" está más vivo que nunca. DeMarion Overshown ha dado paso a que Jaishawn Barham traiga el casco con el círculo verde, comandando la defensiva como el mariscal de campo ante los peligros latentes de Lamar Jackson y compañía. Habrá que ponerle una atención especial a los movimientos de otro mariscal de campo móvil, que fue criptonita pura ante Jaxson Dart y en su momento de Jayden Daniels, y también, como el jab y la recta a la mandíbula, Derrick Henry estará de por medio. Por otro lado, las también lesiones de P.J. Locke, Cobie Durant y Malik Hooker comienzan a pesar, esperando que los Caleb Downs, Ameer Speed, Alijah Clark y Markquese Bell puedan salir avantes.

Clave 3. Establecer el juego aéreo. Luego de establecer la marca de anotaciones por aire de la franquicia, Dak Prescott fue claro en que está orgulloso de dónde ha venido para llegar a tal lugar, pero, por lo mismo, estas marcas no significan nada para quien busca darle a la afición azul-plata el tan añorado campeonato. Es risible leer comentarios de pseudoaficionados que parecen pensar que de alguna manera Prescott se siente soberbio por dichas marcas, con insultos y majaderías que dan pena ajena, pero lo cierto es que los Cowboys simplemente tienen que ganar en postemporada para por fin trascender en el juego de la NFL como tal. La consigna es tratar de correr el balón, lo mismo lo dijo Brian Schottenheimer, y el encontrar ese ritmo solo se logra con intento tras intento. Pero, de pronto, el juego aéreo estará obligado, y el ver despertar a CeeDee Lamb, George Pickens, Ryan Flournoy y la reaparición del enigmático Jake Ferguson tal parece que será cuestión de necesidad y no de lujo.

Clave 4. El regreso repentino a la acción. Semana corta para las huestes del equipo de la estrella solitaria rumbo a otro juego de gira con oficialía de local desde las playas de Río de Janeiro. Lo interesante de todo esto es que dicho viaje de regreso será con llegada en la madrugada del lunes, y Schottenheimer vaticinó que los jugadores tendrán ese día libre para regresar el martes a las prácticas en The Star in Frisco. También agregó que todos los asistentes irán directo a las salas de juntas para desmenuzar el resultado en lo que se espera sea un juego cerrado y competido en otro enfrentamiento de dos equipos que pocas veces se han alineado. La última fue el 22 de septiembre del 2024, con la victoria del entonces entrenador en jefe John Harbaugh, 28-25, ante lleno escandaloso en el AT&T Stadium. Este comienzo de la temporada los tiene regresando a la acción en la jornada 4 en Houston ante los Texans, con patada inicial a las 12 del mediodía, de manera de apretar la agenda hasta más para los Vaqueros.