En resumen: Dak hace historia en victoria sobre Washington

Dak Prescott llegó a este partido con un dominio absoluto sobre los Washington Commanders en casa, con una marca de 7-0. Y mantuvo esa racha, guiando a los Dallas Cowboys a una necesaria victoria 37-20 sobre sus rivales de la NFC Este.
El quarterback estuvo brillante, completando 26 de 31 pases para 279 yardas y cuatro touchdowns, con un rating de 143.8. Con esta actuación, superó a Tony Romo como el quarterback con más pases de touchdown en la historia de la franquicia, llegando a 249. Además, Prescott registró el partido número 79 de su carrera con múltiples pases de touchdown, igualando también el récord de Romo con los Cowboys.
El principal receptor de esos pases fue CeeDee Lamb, quien superó las 100 yardas con 153 yardas por recepción y dos touchdowns, para llegar a nueve partidos en su carrera con múltiples anotaciones. El ala cerrada Jake Ferguson también tuvo una gran actuación, atrapando sus cuatro objetivos para 43 yardas, incluyendo dos touchdowns.
La única nota negativa de la ofensiva fueron, quizás, sus dificultades para correr el balón. Javonte Williams promedió apenas 2.5 yardas por acarreo para 30 yardas totales, mientras que los Cowboys terminaron con 66 yardas terrestres en 21 acarreos, un promedio de 3.1 yardas por intento.
Del otro lado del balón, la profundidad de la defensiva de Dallas fue puesta a prueba. DeMarvion Overshown, Malik Hooker y James Houston fueron descartados antes del partido debido a lesiones, mientras que P.J. Locke (pie) y Cobie Durant (isquiotibiales) tuvieron que abandonar el encuentro en la primera mitad.
Y aunque la unidad tuvo algunas dificultades, particularmente al principio al intentar contener al quarterback de Washington, Jayden Daniels, el grupo de Christian Parker mostró mejoría. Antes de abandonar el partido por lesión, Daniels había corrido para 69 yardas y pasado para 96, incluyendo un touchdown. Como equipo, los Commanders terminaron con 182 yardas terrestres.
De hecho, Washington superó a Dallas en yardas totales, 389 a 332, y tuvo una ligera ventaja en tiempo de posesión, 31:29 a 28:31. Pero, como dicen, una victoria es una victoria.
Primer cuarto
Después de un complicado inicio en el partido inaugural de la temporada pasada, Prescott y la ofensiva salieron con todo en esta ocasión, tomando una ventaja de 10-0 en el primer cuarto.
En la primera serie, el quarterback completó cinco de seis pases para 53 yardas y sumó otras 11 por tierra en un scramble, aportando 64 de las 66 yardas de una serie de 10 jugadas. La anotación llegó con un pase de 3 yardas a Lamb en la parte posterior de la zona de anotación.
Poco después, Dallas llegó hasta la yarda 6 de Washington en su siguiente posesión, pero tuvo que conformarse con un gol de campo de 25 yardas de Brandon Aubrey.
Segundo cuarto
Desafortunadamente, los Commanders pronto encontraron su ritmo ofensivo y respondieron con 10 puntos. Primero, conectaron un gol de campo de 27 yardas para ponerse en el marcador. Luego, en su siguiente posesión, Washington recorrió 66 yardas en ocho jugadas. Daniels consiguió una escapada de 20 yardas al inicio de la serie y terminó la ofensiva con un pase de 4 yardas a Stefon Diggs para el touchdown.
Pero entre esas dos series de los visitantes, Dallas consiguió otra anotación para mantenerse al frente 17-10. Prescott continuó encendido, completando sus seis pases para 49 yardas, incluyendo tres consecutivos a Ryan Flournoy. Sin embargo, fue Ferguson quien consiguió el touchdown, atrapando un pase de 10 yardas en la zona de anotación.
Aun así, los Commanders parecían tener el impulso y, con poco más de cinco minutos por jugar en la primera mitad, tenían tiempo de sobra. Washington llegó a primera y gol en la yarda 1 de Dallas con 12 segundos restantes. Pero la defensiva de los Cowboys se mantuvo firme y evitó que Washington cruzara la línea de anotación antes de que terminara el reloj.
Y, para empeorar las cosas para los Commanders, Daniels sufrió lo que parecía ser una lesión significativa en el codo izquierdo en la última jugada de la primera mitad y no regresó al partido.
Tercer cuarto
A pesar del golpe, Washington recurrió al quarterback suplente Marcus Mariota y abrió la segunda mitad con tres puntos más gracias a un gol de campo de 47 yardas. Sin embargo, Dallas recibió un respiro cuando una jugada que parecía ser un touchdown de Dyami Brown fue marcada como pase incompleto, una decisión que se mantuvo después de la revisión de video.
Los Cowboys respondieron. La ofensiva utilizó nueve jugadas y consumió 5:30 minutos para llegar a la yarda 22 de Washington, pero una captura en tercera oportunidad obligó a Dallas a recurrir a Aubrey, quien convirtió un gol de campo de 44 yardas para mantener la ventaja de siete puntos.
Poco después, la ventaja aumentó a 14 puntos gracias a la defensiva de Dallas. Mariota lanzó un pase corto hacia el lado izquierdo para Brown, quien perdió el balón después de un golpe del novato Jaishawn Barham. Dee Winters recuperó el balón suelto, dejando a los Cowboys en la yarda 13 de Washington.
Dos jugadas después, Prescott volvió a encontrar a Ferguson completamente solo en la zona de anotación. El pase de 12 yardas puso el marcador 27-13. Fue además la tercera ocasión en la carrera de Ferguson en la que registra dos touchdowns en un mismo partido.
Último cuarto
Si Washington podía hacerlo, Dallas también. Después de que los Commanders fallaran un gol de campo de 51 yardas al final del tercer cuarto, los Cowboys tomaron el balón en su propia yarda 41, pero solo avanzaron 17 yardas hasta la 42 de Washington. No hubo problema. Aubrey entró al campo y conectó un gol de campo de 60 yardas, el séptimo de su carrera desde al menos 60 yardas, extendiendo su propio récord de la NFL.
Con la ventaja 30-13, el resultado prácticamente estaba decidido, aunque Washington no bajó los brazos. Los Commanders respondieron con una serie de 73 yardas en 10 jugadas, con Diggs consiguiendo su segundo touchdown del partido. Esta vez fue una recepción de 20 yardas en la esquina posterior derecha de la zona de anotación, donde Diggs atrapó el balón entre dos defensores de Dallas.
Pero Prescott volvió a responder con un par de pases espectaculares a Lamb. Primero, colocó el balón perfectamente en las manos de su receptor sobre la banda derecha para una ganancia de 35 yardas. Después, Prescott volvió a buscar a Lamb, quien hizo una recepción espectacular sobre el defensor para conseguir un touchdown de 24 yardas y ponerle punto final a la jornada.